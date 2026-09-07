Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi mobil bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmasi — Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjet kompaniyaning maxsus ishlab chiqilgan ilk yagona kristalli Xring O3 tizimiga asoslangan dunyodagi ilk qurilma boʻlib qoldi va yuqori unumdorligi hamda ilgʻor xususiyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning yangi formatdagi ekran dizaynidir. Tashqi displey 5,38 dyuymli diagonajga ega boʻlsa, ichki bukma ekran 7,58 dyuymni tashkil etadi. Displeylarning tomonlar nisbati odatiy qogʻoz varagʻiga yaqinlashtirilgan boʻlib, bu oʻqish jarayonini va bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalar bilan ishlashni sezilarli darajada qulaylashtiradi.
Displey texnologiyalari va yupqa korpusHozirgi kunda buklama smartfonlar orasida eng yupqalardan biri boʻlgan korpus ochiq holatda atigi 5,02 mm, yigʻilganda esa 10,68 mm qalinlikka ega. Har ikkala OLED LTPO paneli 1–120 Hz gacha boʻlgan adaptiv chastotani qoʻllab-quvvatlaydi va ularning eng yuqori yorqinligi 4000 nitni tashkil etadi. Konstruksiya mustahkamligini taʼminlash uchun yangi avlod Dragon Bone ilmogʻi, alyuminiy rom, Dragon Crystal Glass 3.0 oynasi va ichki ekran uchun ikki qatlamli UTG oynasi qoʻllangan.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi Xring O3 protsessori tufayli koʻp oqimli CPU unumdorligi 60 foizga, grafika imkoniyatlari esa 85 foizga oshgan. Shu bilan birga, energiya sarfi sezilarli darajada kamaygan. Sunʼiy intellekt vazifalari uchun masʼul boʻlgan NPU unumdorligi esa 200 TOPS koʻrsatkichiga yetadi, bu esa katta ekranda oltitagacha oynani bir vaqtning oʻzida joylashtirish imkonini beradi.
Kamera va narx siyosatiQurilmaning fotografik imkoniyatlari Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ilgʻor kameralar jamlanmasiga tayanadi. Asosiy sensor 200 megapiksellik aniqlikka ega boʻlib, unga 3,5 karrali optik zum va 50 megapiksellik sensorli periskop modul hamda 50 megapiksellik oʻta keng burchakli kamera hamrohlik qiladi. 6000 mA·soat sigʻimli akkumulyator esa uzoq muddatli avtonomiyani taʼminlab, 67 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Bozordagi narxlar xotira konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi:
- 12/256 GB versiyasi — 1635 dollar
- 12/512 GB versiyasi — 1785 dollar
- 16/512 GB versiyasi — 1935 dollar
- 16 GB / 1 TB LPDDR6 versiyasi — 2230 dollar
- 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dollar
…