Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdi

·33·Texno
Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi mobil bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmasi — Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjet kompaniyaning maxsus ishlab chiqilgan ilk yagona kristalli Xring O3 tizimiga asoslangan dunyodagi ilk qurilma boʻlib qoldi va yuqori unumdorligi hamda ilgʻor xususiyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning yangi formatdagi ekran dizaynidir. Tashqi displey 5,38 dyuymli diagonajga ega boʻlsa, ichki bukma ekran 7,58 dyuymni tashkil etadi. Displeylarning tomonlar nisbati odatiy qogʻoz varagʻiga yaqinlashtirilgan boʻlib, bu oʻqish jarayonini va bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalar bilan ishlashni sezilarli darajada qulaylashtiradi.

Displey texnologiyalari va yupqa korpus

Hozirgi kunda buklama smartfonlar orasida eng yupqalardan biri boʻlgan korpus ochiq holatda atigi 5,02 mm, yigʻilganda esa 10,68 mm qalinlikka ega. Har ikkala OLED LTPO paneli 1–120 Hz gacha boʻlgan adaptiv chastotani qoʻllab-quvvatlaydi va ularning eng yuqori yorqinligi 4000 nitni tashkil etadi. Konstruksiya mustahkamligini taʼminlash uchun yangi avlod Dragon Bone ilmogʻi, alyuminiy rom, Dragon Crystal Glass 3.0 oynasi va ichki ekran uchun ikki qatlamli UTG oynasi qoʻllangan.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi Xring O3 protsessori tufayli koʻp oqimli CPU unumdorligi 60 foizga, grafika imkoniyatlari esa 85 foizga oshgan. Shu bilan birga, energiya sarfi sezilarli darajada kamaygan. Sunʼiy intellekt vazifalari uchun masʼul boʻlgan NPU unumdorligi esa 200 TOPS koʻrsatkichiga yetadi, bu esa katta ekranda oltitagacha oynani bir vaqtning oʻzida joylashtirish imkonini beradi.

Kamera va narx siyosati

Qurilmaning fotografik imkoniyatlari Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ilgʻor kameralar jamlanmasiga tayanadi. Asosiy sensor 200 megapiksellik aniqlikka ega boʻlib, unga 3,5 karrali optik zum va 50 megapiksellik sensorli periskop modul hamda 50 megapiksellik oʻta keng burchakli kamera hamrohlik qiladi. 6000 mA·soat sigʻimli akkumulyator esa uzoq muddatli avtonomiyani taʼminlab, 67 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Bozordagi narxlar xotira konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi:

  • 12/256 GB versiyasi — 1635 dollar
  • 12/512 GB versiyasi — 1785 dollar
  • 16/512 GB versiyasi — 1935 dollar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 versiyasi — 2230 dollar
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dollar
Maʼlum qilinishicha, eng yuqori versiya hisoblangan keramik maxsus nashr bor-yoʻgʻi 1500 nusxada cheklangan miqdorda ishlab chiqariladi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonXring O3LPDDR6
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiBugun, 18:57Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi