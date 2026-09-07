19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi
Monsa shahridagi afsonaviy va tezkor «Monsa» avtodromida Formula-1 bo‘yicha jahon chempionatining o‘n uchinchi bosqichi — Italiya Gran-prisi haqiqiy tarixiy sensatsiya va dramalarga boy tarzda yakunlandi. Musobaqani deyarli oxirgi qatordan, 19-pog‘onadan boshlagan «Mercedes» jamoasining 20 yoshli umidli piloti Andrea Kimi Antonelli barcha raqiblarini birin-ketin quvib o‘tib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi. Ushbu g‘alaba nafaqat yosh poygachining faoliyatidagi burilish, balki butun Italiya avtosportida so‘nggi 60 yil ichida kutilgan tarixiy voqelikka aylandi.
19-o‘rindan shohsupa sari: 60 yil kutilgan Italiya sensatsiyasi
Poyga muxlislar va mutaxassislar xotirasida uzoq saqlanib qoladigan kambek bilan yodda qoldi:
Aqlbovar qilmas sakrash: Kvalifikatsiyadagi omadsizlik sababli 19-o‘rindan start olgan Kimi Antonelli tajovuzkor temp, benuqson taktika va sovuqqon quvib o‘tishlar evaziga yetakchilikni ilib ketdi;
60 yillik tarixiy rekord: 20 yoshli Antonelli oxirgi 60 yil ichida o‘z vatanida — Italiya Gran-prisida shohsupaning eng yuqorisiga ko‘tarilgan ilk mahalliy poygachi sifatida avtosport solnomasiga o‘z nomini oltin harflar bilan muhrladi;
Tribunalar olqishi: Monsadagi minglab tomoshabinlar yosh qahramonning mazkur g‘alabasini ko‘z yoshlar va hayqiriqlar bilan qarshi oldi.
«Mercedes» dubli va kuchli uchlikning shakllanishi
«Kumush o‘qlar» jamoasi Monsa trassasida mutlaq ustunlikni namoyish etdi:
Jorj Rassell ikkinchi pog‘onada: «Mercedes»ning ikkinchi piloti Jorj Rassell finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tib, nemis jamoasi uchun «oltin dubl»ni ta’minladi;
Ferstappen kuchli uchlikda: «Red Bull»ning asosiy yetakchisi Maks Ferstappen shiddatli kurash ostida kechgan poygada 3-o‘rinni band etib, podiumdan joy oldi;
«McLaren» va Xemilton ortida: Kuchli beshlikni «McLaren» dueti — Lando Norris (4-o‘rin) va Oskar Piastri (5-o‘rin) yakunladi. «Ferrari» safidagi Lyuis Xemilton esa 6-o‘rin bilan kifoyalandi.
Monsa fojiasi: Sharl Leklerning halokati va finishsiz qolgan yulduzlar
Tezkor burilishlar va xavfli to‘qnashuvlar ayrim yetakchilarni poygadan chiqarib yubordi:
Leklerning erta halokati: Poyganing ikkinchi aylanasi oxirida «Ferrari» piloti Sharl Lekler katta tezlikda bolidini urib oldi va avtohalokat tufayli o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kurashni davom ettira olmadi;
«Aston Martin»ning to‘liq muvaffaqiyatsizligi: Tajribali Fernando Alonso va uning jamoadoshi Lans Stroll ham texnik muammolar sabab marragacha yetib bora olmaganlar safidan joy oldi.
Italiya Gran-prisining to‘liq natijalari (Monsa, 13-bosqich):
Poygada kuchlar muvozanati quyidagicha taqsimlandi:
1. Andrea Kimi Antonelli («Mercedes»)
2. Jorj Rassell («Mercedes»)
3. Maks Ferstappen («Red Bull»)
4. Lando Norris («McLaren»)
5. Oskar Piastri («McLaren»)
6. Lyuis Xemilton («Ferrari»)
7. Per Gasli («Alpine»)
8. Arvid Lindblad («Racing Bulls»)
9. Franko Kolapinto («Alpine»)
10. Yuki Sunoda («Racing Bulls»)
O‘nlikdan keyingi o‘rinlar: Gabriel Bortoleto («Audi» — 11), Niko Xyulkenberg («Audi» — 12), Karlos Sayns («Williams» — 13), Liam Louson («Red Bull» — 14), Oliver Berman («Haas» — 15), Esteban Okon («Haas» — 16), Aleksandr Albon («Williams» — 17), Serxio Peres («Cadillac» — 18), Valtteri Bottas («Cadillac» — 19).
Poygani tark etganlar: Sharl Lekler («Ferrari»), Fernando Alonso («Aston Martin»), Lans Stroll («Aston Martin»).
Sizningcha, 20 yoshli Kimi Antonellining 19-o‘rindan start olib zafar quchishi Formula-1'da yangi buyuk davr boshlanganidan dalolatmi yoki bu shunchaki omadli tasodifmi? «Ferrari» va Leklerning o‘z maydonidagi ushbu og‘ir xatosiga nima sabab bo‘ldi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…