19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi

·1·Sport
19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi

Monsa shahridagi afsonaviy va tezkor «Monsa» avtodromida Formula-1 bo‘yicha jahon chempionatining o‘n uchinchi bosqichi — Italiya Gran-prisi haqiqiy tarixiy sensatsiya va dramalarga boy tarzda yakunlandi. Musobaqani deyarli oxirgi qatordan, 19-pog‘onadan boshlagan «Mercedes» jamoasining 20 yoshli umidli piloti Andrea Kimi Antonelli barcha raqiblarini birin-ketin quvib o‘tib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi. Ushbu g‘alaba nafaqat yosh poygachining faoliyatidagi burilish, balki butun Italiya avtosportida so‘nggi 60 yil ichida kutilgan tarixiy voqelikka aylandi.

19-o‘rindan shohsupa sari: 60 yil kutilgan Italiya sensatsiyasi

Poyga muxlislar va mutaxassislar xotirasida uzoq saqlanib qoladigan kambek bilan yodda qoldi:

  • Aqlbovar qilmas sakrash: Kvalifikatsiyadagi omadsizlik sababli 19-o‘rindan start olgan Kimi Antonelli tajovuzkor temp, benuqson taktika va sovuqqon quvib o‘tishlar evaziga yetakchilikni ilib ketdi;

  • 60 yillik tarixiy rekord: 20 yoshli Antonelli oxirgi 60 yil ichida o‘z vatanida — Italiya Gran-prisida shohsupaning eng yuqorisiga ko‘tarilgan ilk mahalliy poygachi sifatida avtosport solnomasiga o‘z nomini oltin harflar bilan muhrladi;

  • Tribunalar olqishi: Monsadagi minglab tomoshabinlar yosh qahramonning mazkur g‘alabasini ko‘z yoshlar va hayqiriqlar bilan qarshi oldi.

«Mercedes» dubli va kuchli uchlikning shakllanishi

«Kumush o‘qlar» jamoasi Monsa trassasida mutlaq ustunlikni namoyish etdi:

  • Jorj Rassell ikkinchi pog‘onada: «Mercedes»ning ikkinchi piloti Jorj Rassell finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tib, nemis jamoasi uchun «oltin dubl»ni ta’minladi;

  • Ferstappen kuchli uchlikda: «Red Bull»ning asosiy yetakchisi Maks Ferstappen shiddatli kurash ostida kechgan poygada 3-o‘rinni band etib, podiumdan joy oldi;

  • «McLaren» va Xemilton ortida: Kuchli beshlikni «McLaren» dueti — Lando Norris (4-o‘rin) va Oskar Piastri (5-o‘rin) yakunladi. «Ferrari» safidagi Lyuis Xemilton esa 6-o‘rin bilan kifoyalandi.

Monsa fojiasi: Sharl Leklerning halokati va finishsiz qolgan yulduzlar

Tezkor burilishlar va xavfli to‘qnashuvlar ayrim yetakchilarni poygadan chiqarib yubordi:

  • Leklerning erta halokati: Poyganing ikkinchi aylanasi oxirida «Ferrari» piloti Sharl Lekler katta tezlikda bolidini urib oldi va avtohalokat tufayli o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kurashni davom ettira olmadi;

  • «Aston Martin»ning to‘liq muvaffaqiyatsizligi: Tajribali Fernando Alonso va uning jamoadoshi Lans Stroll ham texnik muammolar sabab marragacha yetib bora olmaganlar safidan joy oldi.

Italiya Gran-prisining to‘liq natijalari (Monsa, 13-bosqich):

Poygada kuchlar muvozanati quyidagicha taqsimlandi:

  • 1. Andrea Kimi Antonelli («Mercedes»)

  • 2. Jorj Rassell («Mercedes»)

  • 3. Maks Ferstappen («Red Bull»)

  • 4. Lando Norris («McLaren»)

  • 5. Oskar Piastri («McLaren»)

  • 6. Lyuis Xemilton («Ferrari»)

  • 7. Per Gasli («Alpine»)

  • 8. Arvid Lindblad («Racing Bulls»)

  • 9. Franko Kolapinto («Alpine»)

  • 10. Yuki Sunoda («Racing Bulls»)

  • O‘nlikdan keyingi o‘rinlar: Gabriel Bortoleto («Audi» — 11), Niko Xyulkenberg («Audi» — 12), Karlos Sayns («Williams» — 13), Liam Louson («Red Bull» — 14), Oliver Berman («Haas» — 15), Esteban Okon («Haas» — 16), Aleksandr Albon («Williams» — 17), Serxio Peres («Cadillac» — 18), Valtteri Bottas («Cadillac» — 19).

  • Poygani tark etganlar: Sharl Lekler («Ferrari»), Fernando Alonso («Aston Martin»), Lans Stroll («Aston Martin»).

Sizningcha, 20 yoshli Kimi Antonellining 19-o‘rindan start olib zafar quchishi Formula-1'da yangi buyuk davr boshlanganidan dalolatmi yoki bu shunchaki omadli tasodifmi? «Ferrari» va Leklerning o‘z maydonidagi ushbu og‘ir xatosiga nima sabab bo‘ldi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Bugun, 20:25«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngBugun, 20:17“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladiBugun, 19:45Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi