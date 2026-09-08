Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldi
Saudiya Pro-ligasining 7-turi haqiqiy shokka boy o‘tdi. Musobaqaning yaqqol peshqadami va favoriti hisoblangan «Al Hilol» o‘z muxlislari qarshisida mag‘lubiyatga uchrab, barchani lol qoldirdi. Xo‘sh, yulduzlarga to‘la jamoa kutilmaganda qanday qilib qoqildi va bu mag‘lubiyatning asosiy sababi nimada edi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — peshqadamning keyingi taqdirini hal qiluvchi musoboqa jadvalidagi vaziyatni ochib beramiz.
O‘yinni burib yuborgan falokatli daqiqalar
Uchrashuv maydon egalarining hujumlari bilan boshlanishi kutilgandi, biroq maydonda boshqa ssenariy hukmronlik qildi:
Erta avtogol: Uchrashuvning atigi 15-daqiqasida tajribali himoyachi Kulibali o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va raqibga tuhfa qildi.
Hal etuvchi zarba: Birinchi taym oxirlab borayotgan bir paytda, ya’ni 45-daqiqada Kone mehmonlarning ikkinchi golini urib, hisobni yanada xavfli ko‘rinishga keltirdi.
«Biz bunday natijani kutmagan edik. Maydonda har bir xato qimmatga tushdi», — dedi mutaxassislar o‘yindan keyingi tahlilda.
Uchrashuv va turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Mazkur to‘qnashuv hamda jamoalarning maydondagi ko‘rinishi quyidagicha raqamlarda aks etdi:
Jamoalar
Hisob
Gollar va mualliflar
Al Hilol – Neom
0:2
Kulibali (15, avtogol), Kone (45)
«Al Hilol» asosiy tarkibi: Al Ovais, Mahzari, Tambakti (Mandash, 46), Kulibali, Al Harbi (Al Dovsari, 46), Nevesh, Martinelli (Al Mutairi, 85), Milinkovich-Savich, Sammervill, Kanno, Uotkins.
Xo‘sh, intriganing yechimi qayerda?
Ko‘pchilik bu mag‘lubiyatdan keyin «Al Hilol» birinchi o‘rindan tushib ketdimi, deb o‘ylashi tabiiy. Ammo eng asosiy sir va yechim shundaki, raqiblarining ochqo yo‘qotishlari va eski zaxira hisobiga, «Al Hilol» 15 ochko bilan hamon peshqadamlikni davom ettirmoqda! «Neom» esa inqilobiy g‘alabadan so‘ng 12 ochko to‘plab, kutilmaganda 4-o‘ringa qadar ko‘tarilib oldi.
Xo‘sh, sizningcha, «Al Hilol» bu shokli mag‘lubiyatdan so‘ng tezda o‘nglanib ola biladimi yoki inqiroz boshlanadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu xabarni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!
…