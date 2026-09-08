Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldi

·51·Sport
Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldi

Saudiya Pro-ligasining 7-turi haqiqiy shokka boy o‘tdi. Musobaqaning yaqqol peshqadami va favoriti hisoblangan «Al Hilol» o‘z muxlislari qarshisida mag‘lubiyatga uchrab, barchani lol qoldirdi. Xo‘sh, yulduzlarga to‘la jamoa kutilmaganda qanday qilib qoqildi va bu mag‘lubiyatning asosiy sababi nimada edi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — peshqadamning keyingi taqdirini hal qiluvchi musoboqa jadvalidagi vaziyatni ochib beramiz.

O‘yinni burib yuborgan falokatli daqiqalar

Uchrashuv maydon egalarining hujumlari bilan boshlanishi kutilgandi, biroq maydonda boshqa ssenariy hukmronlik qildi:

  • Erta avtogol: Uchrashuvning atigi 15-daqiqasida tajribali himoyachi Kulibali o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va raqibga tuhfa qildi.

  • Hal etuvchi zarba: Birinchi taym oxirlab borayotgan bir paytda, ya’ni 45-daqiqada Kone mehmonlarning ikkinchi golini urib, hisobni yanada xavfli ko‘rinishga keltirdi.

«Biz bunday natijani kutmagan edik. Maydonda har bir xato qimmatga tushdi», — dedi mutaxassislar o‘yindan keyingi tahlilda.

Uchrashuv va turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Mazkur to‘qnashuv hamda jamoalarning maydondagi ko‘rinishi quyidagicha raqamlarda aks etdi:

Jamoalar

Hisob

Gollar va mualliflar

Al Hilol – Neom

0:2

Kulibali (15, avtogol), Kone (45)

  • «Al Hilol» asosiy tarkibi: Al Ovais, Mahzari, Tambakti (Mandash, 46), Kulibali, Al Harbi (Al Dovsari, 46), Nevesh, Martinelli (Al Mutairi, 85), Milinkovich-Savich, Sammervill, Kanno, Uotkins.

Xo‘sh, intriganing yechimi qayerda?

Ko‘pchilik bu mag‘lubiyatdan keyin «Al Hilol» birinchi o‘rindan tushib ketdimi, deb o‘ylashi tabiiy. Ammo eng asosiy sir va yechim shundaki, raqiblarining ochqo yo‘qotishlari va eski zaxira hisobiga, «Al Hilol» 15 ochko bilan hamon peshqadamlikni davom ettirmoqda! «Neom» esa inqilobiy g‘alabadan so‘ng 12 ochko to‘plab, kutilmaganda 4-o‘ringa qadar ko‘tarilib oldi.

Xo‘sh, sizningcha, «Al Hilol» bu shokli mag‘lubiyatdan so‘ng tezda o‘nglanib ola biladimi yoki inqiroz boshlanadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu xabarni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiSuperligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiKecha, 22:28“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"Kecha, 22:23Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiRavshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiKecha, 20:31Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Kecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi