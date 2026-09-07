Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildi

·0·Sport
Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildi

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov Yaponiyada bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli Osiyo o‘yinlarida mamlakatimiz sharafini himoya qiladigan yakuniy tarkibni rasman e’lon qildi. Qit’aning bosh sport anjumanida yuqori maqsadlarni ko‘zlagan murabbiylar shtabi mahalliy Superliganing eng iqtidorli yoshlari bilan birgalikda, Yevropa maydonlarida tajriba orttirayotgan Belgiyaning «Antverpen» klubi legionerini ham ro‘yxatga kiritdi. Iqtidorli futbolchilardan tashkil topgan ushbu jamoa kuchli raqobat ostida kechadigan musobaqada faqat chempionlik uchun safarbar qilinmoqda.

Tarkib tahlili: Yevropadan chaqiruv va «Nasaf»ning mustahkam bloki

Ravshan Haydarov tanlagan tarkibda bir nechta muhim va e’tiborga molik jihatlar mavjud:

  • Belgiyadan legioner: «Antverpen» jamoasida to‘p surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Muhammadali O‘rinboyev terma jamoaning asosiy hujumkor kuchi sifatida qaydnomaga kiritildi;

  • «Nasaf»ning ustunligi: Qarshi klubidan darhol 5 nafar futbolchi (ayniqsa himoya chizig‘i) jalb etilgan bo‘lib, bu jamoaviy birdamlik va o‘zaro tushunishni ta’minlashga xizmat qiladi;

  • «Lokomotiv» va «Olimpik Mobiuz» poydevori: Poytaxt klublaridan taklif etilgan yoshlar hamda xalqaro musobaqalarda tajriba to‘plagan hujumchi Amirbek Saidov oldingi chiziqda raqib darvozalariga jiddiy xavf solishga shay.

O‘zbekiston U-23 terma jamoasining to‘liq rasmiy tarkibi:

Yaponiya maydonlarida bahs olib boradigan 23 nafar futbolchi quyidagi amplualar bo‘yicha taqsimlandi:

  • Darvozabonlar: Samandar Muratbayev («Nasaf»), Maksim Murkayev («Paxtakor»), Umar Rustamov («Olimpik Mobiuz»);

  • Himoyachilar: G‘iyos Rizaqulov («Qizilqum»), Dilshod Murtazoyev, Quvonch Xushvaqtov, Diyor Abdunazarov (hammasi — «Nasaf»), Dilshod Abdullayev («Paxtakor»), Ro‘ziboy Fayzullayev, Saidxon Hamidov (ikkalasi — «Olimpik Mobiuz»);

  • Yarimhimoyachilar: Ravshan Xayrullayev («Buxoro»), Muhammadali Reimov («Lokomotiv»), Saidumar Saidnurullayev («Metallurg»), Sardor Bahromov («Nasaf»), Ollobergan Karimov («So‘g‘diyona»), Azizbek To‘lqinbekov («Bunyodkor»), Oybek O‘rmonjonov («Dinamo»), Asilbek Jumayev («Neftchi»), Muhammadali O‘rinboyev («Antverpen», Belgiya);

  • Hujumchilar: Shodiyor Shodiboyev, Nurlan Ibraimov (ikkalasi — «Lokomotiv»), Firdavs Abdurahmonov («Dinamo»), Amirbek Saidov («So‘g‘diyona»).

«C» guruhidagi raqiblar va 15 sentyabrdagi hal qiluvchi start

Osiyo o‘yinlari doirasida vakillarimizni mas’uliyatli uchrashuvlar kutmoqda:

  • Guruh tarkibi: Qur’a natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston U-23 jamoasi «C» guruhidan joy olgan bo‘lib, Filippin, Kuvayt va Vetnam yoshlariga qarshi maydonga tushadi;

  • Birinchi tur: Terma jamoamiz musobaqadagi yurishini 15 sentyabr kuni Filippinga qarshi kechadigan ilk bahs bilan boshlaydi;

  • Pley-offga yo‘llanma: Guruhda 1-o‘rinni egallash keyingi bosqichlarda nisbatan qulayroq raqiblarga to‘qnash kelish imkoniyatini beradi, shu sababli har bir o‘yindagi g‘alaba muhim strategik ahamiyatga ega.

Sizningcha, Ravshan Haydarov tanlagan ushbu yoshlar tarkibi Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritishga qodirmi? Siz ushbu ro‘yxatdan tashqarida qolgan yana qaysi iqtidorli futbolchini terma jamoa tarkibida ko‘rishni xohlardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Bugun, 20:2519-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdiBugun, 20:23«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngBugun, 20:17“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladiBugun, 19:45Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi