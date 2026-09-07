Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildi
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov Yaponiyada bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli Osiyo o‘yinlarida mamlakatimiz sharafini himoya qiladigan yakuniy tarkibni rasman e’lon qildi. Qit’aning bosh sport anjumanida yuqori maqsadlarni ko‘zlagan murabbiylar shtabi mahalliy Superliganing eng iqtidorli yoshlari bilan birgalikda, Yevropa maydonlarida tajriba orttirayotgan Belgiyaning «Antverpen» klubi legionerini ham ro‘yxatga kiritdi. Iqtidorli futbolchilardan tashkil topgan ushbu jamoa kuchli raqobat ostida kechadigan musobaqada faqat chempionlik uchun safarbar qilinmoqda.
Tarkib tahlili: Yevropadan chaqiruv va «Nasaf»ning mustahkam bloki
Ravshan Haydarov tanlagan tarkibda bir nechta muhim va e’tiborga molik jihatlar mavjud:
Belgiyadan legioner: «Antverpen» jamoasida to‘p surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Muhammadali O‘rinboyev terma jamoaning asosiy hujumkor kuchi sifatida qaydnomaga kiritildi;
«Nasaf»ning ustunligi: Qarshi klubidan darhol 5 nafar futbolchi (ayniqsa himoya chizig‘i) jalb etilgan bo‘lib, bu jamoaviy birdamlik va o‘zaro tushunishni ta’minlashga xizmat qiladi;
«Lokomotiv» va «Olimpik Mobiuz» poydevori: Poytaxt klublaridan taklif etilgan yoshlar hamda xalqaro musobaqalarda tajriba to‘plagan hujumchi Amirbek Saidov oldingi chiziqda raqib darvozalariga jiddiy xavf solishga shay.
O‘zbekiston U-23 terma jamoasining to‘liq rasmiy tarkibi:
Yaponiya maydonlarida bahs olib boradigan 23 nafar futbolchi quyidagi amplualar bo‘yicha taqsimlandi:
Darvozabonlar: Samandar Muratbayev («Nasaf»), Maksim Murkayev («Paxtakor»), Umar Rustamov («Olimpik Mobiuz»);
Himoyachilar: G‘iyos Rizaqulov («Qizilqum»), Dilshod Murtazoyev, Quvonch Xushvaqtov, Diyor Abdunazarov (hammasi — «Nasaf»), Dilshod Abdullayev («Paxtakor»), Ro‘ziboy Fayzullayev, Saidxon Hamidov (ikkalasi — «Olimpik Mobiuz»);
Yarimhimoyachilar: Ravshan Xayrullayev («Buxoro»), Muhammadali Reimov («Lokomotiv»), Saidumar Saidnurullayev («Metallurg»), Sardor Bahromov («Nasaf»), Ollobergan Karimov («So‘g‘diyona»), Azizbek To‘lqinbekov («Bunyodkor»), Oybek O‘rmonjonov («Dinamo»), Asilbek Jumayev («Neftchi»), Muhammadali O‘rinboyev («Antverpen», Belgiya);
Hujumchilar: Shodiyor Shodiboyev, Nurlan Ibraimov (ikkalasi — «Lokomotiv»), Firdavs Abdurahmonov («Dinamo»), Amirbek Saidov («So‘g‘diyona»).
«C» guruhidagi raqiblar va 15 sentyabrdagi hal qiluvchi start
Osiyo o‘yinlari doirasida vakillarimizni mas’uliyatli uchrashuvlar kutmoqda:
Guruh tarkibi: Qur’a natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston U-23 jamoasi «C» guruhidan joy olgan bo‘lib, Filippin, Kuvayt va Vetnam yoshlariga qarshi maydonga tushadi;
Birinchi tur: Terma jamoamiz musobaqadagi yurishini 15 sentyabr kuni Filippinga qarshi kechadigan ilk bahs bilan boshlaydi;
Pley-offga yo‘llanma: Guruhda 1-o‘rinni egallash keyingi bosqichlarda nisbatan qulayroq raqiblarga to‘qnash kelish imkoniyatini beradi, shu sababli har bir o‘yindagi g‘alaba muhim strategik ahamiyatga ega.
Sizningcha, Ravshan Haydarov tanlagan ushbu yoshlar tarkibi Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritishga qodirmi? Siz ushbu ro‘yxatdan tashqarida qolgan yana qaysi iqtidorli futbolchini terma jamoa tarkibida ko‘rishni xohlardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…