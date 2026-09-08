YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!

·62·Sport
YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!

Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida nufuzli nashrlar o‘z taxminlarini e’lon qilishni boshladi. Bu safar sport olamidagi eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ESPN tomonidan e’lon qilingan reyting muxlislar o‘rtasida katta qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, ekspertlar fikricha, joriy mavsumda yevrokubok kubogini kim ko‘taradi va asosiy da’vogarlar kimlar? Maqola oxirida esa reytingdagi barchani hayratga solgan kutilmagan autsayder va kuchli o‘nlikning to‘liq ro‘yxatini sir ochib beramiz.

Jurnalistlar o‘rtasidagi keskin kurash: Hamma kutgan klub emas!

Mazkur reyting Mediaset nashrining 19 nafar tajribali muxbiri va ekspertlari ishtirokida tayyorlangan bo‘lib, ulardan kuchli o‘nlikka kirishi mumkin bo‘lgan klublarni aniqlash so‘ralgan. Reyting qoidasiga ko‘ra, 1-o‘rin bo‘lajak chempionni, 10-o‘rin esa barchani hayratda qoldirishi mumkin bo‘lgan autsayderni anglatadi.

  • Asosiy sensatsiya: ESPN xodimlari orasida eng ko‘p birinchi o‘rinni fransuz grandi «PSJ» qo‘lga kiritdi — unga jami 9 nafar jurnalist ovoz bergan.

  • Ta’qibchi: Inglizlarning ambitsiyaga to‘la jamoasi «Arsenal»ni esa 5 nafar ekspert g‘oliblikka munosib ko‘rgan.

«Bu mavsumda Yevropa arenalarida an’anaviy favoritlar bilan birga kutilmagan jamoalar ham bosh sovrin uchun jiddiy kurash olib boradi», — deyiladi mutaxassislar tahlilida.

Chempionlar ligasining kuchli o‘nligi: Top-klublar qanday taqsimlandi?

Ekspertlar fikriga ko‘ra shakllangan kuchli o‘nlik quyidagi ko‘rinishni olgan:

O‘rin

Klublar

Mutaxassislar fikridagi maqom

1

«PSJ»

Asosiy favorit (9 ta birinchi o‘rin o ovozi)

2

«Arsenal»

Asosiy ta’qibchi (5 ta birinchi o‘rin o ovozi)

3

«Bavariya»

Doimiy da’vogar

4

«Barselona»

Uyg‘onish davridagi grand

5

«Real Madrid»

Tajribali turnir qiroli

6

«Manchester Siti»

Barqaror va xavfli mashina

7

«Inter»

Ipak yo‘lidagi taktik jangchi

8

«Liverpul»

Yuqori templi hujumkor kuch

9

«Atletiko»

Mustahkam va jangkor jamoa

10

«Manchester Yunayted»

Hayratga soluvchi autsayder (10-o‘rin)

Yechim va asosiy intriga qayerda?

Ko‘pchilik bu ro‘yxatda an’anaviy chempionlarni ko‘rishga o‘rganib qolgan bo‘lsa-da, eng asosiy hayratlanarli jihati shundaki, reytingdagi 10-o‘rin barchani lol qoldirgan autsayderga nasb etdi. Ekspertlar fikricha, aynan «Manchester Yunayted»ning bu mavsumdagi jumboqli holati va kutilmagan qadamlari turnirga o‘zgacha intriga bag‘ishlaydi.

Sizningcha, «PSJ» haqiqatdan ham bu mavsum Chempionlar ligasida g‘olib chiqishga loyiqmi yoki boshqa klub shohsupaga ko‘tariladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli xabarni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiSuperligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiKecha, 22:28“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"Kecha, 22:23Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiRavshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiKecha, 20:31Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Kecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi