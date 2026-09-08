YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!
Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida nufuzli nashrlar o‘z taxminlarini e’lon qilishni boshladi. Bu safar sport olamidagi eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ESPN tomonidan e’lon qilingan reyting muxlislar o‘rtasida katta qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, ekspertlar fikricha, joriy mavsumda yevrokubok kubogini kim ko‘taradi va asosiy da’vogarlar kimlar? Maqola oxirida esa reytingdagi barchani hayratga solgan kutilmagan autsayder va kuchli o‘nlikning to‘liq ro‘yxatini sir ochib beramiz.
Jurnalistlar o‘rtasidagi keskin kurash: Hamma kutgan klub emas!
Mazkur reyting Mediaset nashrining 19 nafar tajribali muxbiri va ekspertlari ishtirokida tayyorlangan bo‘lib, ulardan kuchli o‘nlikka kirishi mumkin bo‘lgan klublarni aniqlash so‘ralgan. Reyting qoidasiga ko‘ra, 1-o‘rin bo‘lajak chempionni, 10-o‘rin esa barchani hayratda qoldirishi mumkin bo‘lgan autsayderni anglatadi.
Asosiy sensatsiya: ESPN xodimlari orasida eng ko‘p birinchi o‘rinni fransuz grandi «PSJ» qo‘lga kiritdi — unga jami 9 nafar jurnalist ovoz bergan.
Ta’qibchi: Inglizlarning ambitsiyaga to‘la jamoasi «Arsenal»ni esa 5 nafar ekspert g‘oliblikka munosib ko‘rgan.
«Bu mavsumda Yevropa arenalarida an’anaviy favoritlar bilan birga kutilmagan jamoalar ham bosh sovrin uchun jiddiy kurash olib boradi», — deyiladi mutaxassislar tahlilida.
Chempionlar ligasining kuchli o‘nligi: Top-klublar qanday taqsimlandi?
Ekspertlar fikriga ko‘ra shakllangan kuchli o‘nlik quyidagi ko‘rinishni olgan:
O‘rin
Klublar
Mutaxassislar fikridagi maqom
1
«PSJ»
Asosiy favorit (9 ta birinchi o‘rin o ovozi)
2
«Arsenal»
Asosiy ta’qibchi (5 ta birinchi o‘rin o ovozi)
3
«Bavariya»
Doimiy da’vogar
4
«Barselona»
Uyg‘onish davridagi grand
5
«Real Madrid»
Tajribali turnir qiroli
6
Barqaror va xavfli mashina
7
«Inter»
Ipak yo‘lidagi taktik jangchi
8
«Liverpul»
Yuqori templi hujumkor kuch
9
«Atletiko»
Mustahkam va jangkor jamoa
10
Hayratga soluvchi autsayder (10-o‘rin)
Yechim va asosiy intriga qayerda?
Ko‘pchilik bu ro‘yxatda an’anaviy chempionlarni ko‘rishga o‘rganib qolgan bo‘lsa-da, eng asosiy hayratlanarli jihati shundaki, reytingdagi 10-o‘rin barchani lol qoldirgan autsayderga nasb etdi. Ekspertlar fikricha, aynan «Manchester Yunayted»ning bu mavsumdagi jumboqli holati va kutilmagan qadamlari turnirga o‘zgacha intriga bag‘ishlaydi.
Sizningcha, «PSJ» haqiqatdan ham bu mavsum Chempionlar ligasida g‘olib chiqishga loyiqmi yoki boshqa klub shohsupaga ko‘tariladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli xabarni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!
…