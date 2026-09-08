Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladi
Mashhur Opendoor koʻchmas mulk стартаpi asoschilaridan biri Erik Vu sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishidan ilhomlanib, qurilish sohasidagi kadrlar tanqisligini hal etishga qaratilgan NavigateAI nomli yangi kompaniyaga asos soldi. May oyida omadli start olgan bu loyiha quruvchilar va dala ishchilari uchun qoʻlni band qilmaydigan sunʼiy intellekt yordamchilarini yaratishni maqsad qilgan boʻlib, u sohadagi jiddiy muammolarga yechim topishga intilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilish sanoati butun dunyoda, jumladan AQShda ham ishchi kuchi taqchilligidan aziyat chekmoqda. Associated Builders and Contractors savdo guruhi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda talabni qondirish uchun yuz minglab qoʻshimcha ishchilar kerak boʻladi. Bu holat ishchi kuchining qarishi, immigratsiya siyosatining qatʼiylashuvi hamda yirik loyihalar, xususan, maʼlumotlar markazlari va server fermalarini qurish koʻlamining keskin oshishi fonida yanada jiddiylashmoqda.
Sunʼiy intellekt va yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiHozirgi vaqtda sunʼiy intellekt boom talab qilayotgan ulkan server fermalari va maʼlumotlar markazlari oʻta yirik loyihalarga aylandi. Agar ilgari yirik maʼlumotlar markazi kampusi oʻzining eng yuqori choʻqqisida 750 ga yaqin ishchini talab qilgan boʻlsa, bugungi kunda eng yirik loyihalar 4000 dan 5000 gacha odamni jalb qilmoqda. Masalan, Meta kompaniyasining Luiziana shtatidagi Hyperion kampusi taxminan 5000 ta qurilish ishchisiga muhtojligi aytilmoqda.
Global kadrlar agentligi Kelly maʼlumotlariga koʻra, maʼlumotlar markazi operatorlarining 90 foizi kadrlar yetishmasligini qurilish va kengaytirish yoʻlidagi eng asosiy toʻsiq sifatida koʻrsatmoqda. Aynan shu inqirozli vaziyatda Erik Vu boshchiligidagi NavigateAI kompaniyasi inson resurslari va texnologik yordam qatlamini kuchaytirishga eʼtibor qaratdi. Kompaniya may oyining oxirida Elad Gil boshchiligidagi investorlardan 25 million dollar seed (boshlangʻich) sarmoya jalb qilib, oʻzining qiymatini 225 million dollarga yetkazdi.
NavigateAI qanday ishlaydi va bozordagi oʻrniNavigateAI mahsulotining asosiy qismi oddiy smartfonlar hamda Meta kompaniyasining sunʼiy intellekt koʻzoynaklari orqali qoʻlni band qilmagan holda ishlaydi. Ishchi oʻzi qurayotgan obʼektga kamerani yoʻnaltirib, uning toʻgʻri oʻrnatilgani, momentning yetarliligi va qurilish qoidalariga mos kelishini oddiy tilda soʻrashi mumkin. Dastur qurilish spetsifikatsiyalari, ishlab chiqaruvchi qoʻllanmalari va kompaniya siyosatini real vaqt rejimida taqdim etadi.
Kompaniya xavfsizlik koʻzoynaklari talab qilinadigan muhitlar uchun mahsulotni sertifikatlash ustida Meta bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, bitiruvchilarga ishga joylashish kafolatini beruvchi AIM optik tolali oʻrnatish kasb-hunar maktabi bilan sheriklik yoʻlga qoʻyilgan. Biznes modeliga koʻra, NavigateAI dastlab foydalanishga asoslangan SaaS tamoyilida ishlagan boʻlsa, hozirda yaratilgan qiymatdan ulush olish modeliga oʻtgan. Ushbu yondashuv quruvchilarga xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va yuz millionlab dollar foyda koʻrish imkonini beradi.
…