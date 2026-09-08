Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladi

·61·Texno
Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladi

Mashhur Opendoor koʻchmas mulk стартаpi asoschilaridan biri Erik Vu sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishidan ilhomlanib, qurilish sohasidagi kadrlar tanqisligini hal etishga qaratilgan NavigateAI nomli yangi kompaniyaga asos soldi. May oyida omadli start olgan bu loyiha quruvchilar va dala ishchilari uchun qoʻlni band qilmaydigan sunʼiy intellekt yordamchilarini yaratishni maqsad qilgan boʻlib, u sohadagi jiddiy muammolarga yechim topishga intilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilish sanoati butun dunyoda, jumladan AQShda ham ishchi kuchi taqchilligidan aziyat chekmoqda. Associated Builders and Contractors savdo guruhi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda talabni qondirish uchun yuz minglab qoʻshimcha ishchilar kerak boʻladi. Bu holat ishchi kuchining qarishi, immigratsiya siyosatining qatʼiylashuvi hamda yirik loyihalar, xususan, maʼlumotlar markazlari va server fermalarini qurish koʻlamining keskin oshishi fonida yanada jiddiylashmoqda.

Sunʼiy intellekt va yirik maʼlumotlar markazlari qurilishi

Hozirgi vaqtda sunʼiy intellekt boom talab qilayotgan ulkan server fermalari va maʼlumotlar markazlari oʻta yirik loyihalarga aylandi. Agar ilgari yirik maʼlumotlar markazi kampusi oʻzining eng yuqori choʻqqisida 750 ga yaqin ishchini talab qilgan boʻlsa, bugungi kunda eng yirik loyihalar 4000 dan 5000 gacha odamni jalb qilmoqda. Masalan, Meta kompaniyasining Luiziana shtatidagi Hyperion kampusi taxminan 5000 ta qurilish ishchisiga muhtojligi aytilmoqda.

Global kadrlar agentligi Kelly maʼlumotlariga koʻra, maʼlumotlar markazi operatorlarining 90 foizi kadrlar yetishmasligini qurilish va kengaytirish yoʻlidagi eng asosiy toʻsiq sifatida koʻrsatmoqda. Aynan shu inqirozli vaziyatda Erik Vu boshchiligidagi NavigateAI kompaniyasi inson resurslari va texnologik yordam qatlamini kuchaytirishga eʼtibor qaratdi. Kompaniya may oyining oxirida Elad Gil boshchiligidagi investorlardan 25 million dollar seed (boshlangʻich) sarmoya jalb qilib, oʻzining qiymatini 225 million dollarga yetkazdi.

NavigateAI qanday ishlaydi va bozordagi oʻrni

NavigateAI mahsulotining asosiy qismi oddiy smartfonlar hamda Meta kompaniyasining sunʼiy intellekt koʻzoynaklari orqali qoʻlni band qilmagan holda ishlaydi. Ishchi oʻzi qurayotgan obʼektga kamerani yoʻnaltirib, uning toʻgʻri oʻrnatilgani, momentning yetarliligi va qurilish qoidalariga mos kelishini oddiy tilda soʻrashi mumkin. Dastur qurilish spetsifikatsiyalari, ishlab chiqaruvchi qoʻllanmalari va kompaniya siyosatini real vaqt rejimida taqdim etadi.

Kompaniya xavfsizlik koʻzoynaklari talab qilinadigan muhitlar uchun mahsulotni sertifikatlash ustida Meta bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, bitiruvchilarga ishga joylashish kafolatini beruvchi AIM optik tolali oʻrnatish kasb-hunar maktabi bilan sheriklik yoʻlga qoʻyilgan. Biznes modeliga koʻra, NavigateAI dastlab foydalanishga asoslangan SaaS tamoyilida ishlagan boʻlsa, hozirda yaratilgan qiymatdan ulush olish modeliga oʻtgan. Ushbu yondashuv quruvchilarga xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va yuz millionlab dollar foyda koʻrish imkonini beradi.

NavigateAISunʼiy intellektErik VuOpendoorQurilish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiBugun, 09:51Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiApple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiBugun, 09:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariLG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariKecha, 20:24Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiKecha, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi