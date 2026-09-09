«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi
O‘zbekiston Superligasining 21-turi muxlislarga haqiqiy chempionlik dramasini taqdim etmoqda. «Paxtakor»ning safardagi g‘alabasi ortidan musobaqa jadvalining yuqori qismida vaziyat keskinlashgan bir paytda, Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Termizning «Surxon» jamoasini qabul qildi. Har ikki tomon uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mazkur bellashuv shiddatli va murosasiz kurashlarga boy o‘tdi. Farg‘onaliklar legionerlarining mahorati va tezkor kombinatsion hujumlari evaziga 2:1 hisobida qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Xo‘sh, «Istiqlol» stadionida o‘tgan bahsda gollarni kimlar urdi, jamoalar qanday tarkibda maydonga tushdi va «Neftchi» chempionlik poygasida o‘z mavqeyini qanday mustahkamladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 48 ochko jamg‘argan Farg‘ona jamoasining turnir jadvalidagi yangi holati va raqobatchilar bilan farq bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Farg‘onadagi hujumkor bosim: Peritsa va Yovovichdan hal qiluvchi zarbalar
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq hududiy va to‘p nazorati ustunligi bilan boshlandi:
Vladimir Yovovichdan erta gol: Bahsning dastlabki daqiqalaridanoq raqib mudofaasini qattiq bosimga olgan farg‘onaliklar 12-daqiqadayoq hisobni ochdi — chernogoriyalik yarimhimoyachi Vladimir Yovovich aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol etdi (1:0);
Stipe Peritsaning penaltisi: 31-daqiqada mehmonlar jarima maydonida yuzaga kelgan qoida buzilishi ortidan belgilangan penaltini tajribali xorvatiyalik hujumchi Stipe Peritsa sovuqqonlik bilan golga aylantirdi (2:0);
«Surxon»ning ikkinchi bo‘limdagi javobi: Tanaffusdan so‘ng tarkibda o‘zgarishlar qilgan termizliklar 47-daqiqada hisobni qisqartirishga erishdi — zahiradan maydonga tushgan Kamronbek Yusupov darvoza to‘rini aniq nishonga oldi (2:1);
Keskin yakun: O‘yinning qolgan qismida mehmonlar hisobni tenglashtirishga qanchalik urinmasin, «Neftchi» mudofaasi va posbon Botirali Ergashev ishonchli harakat qilib, g‘alabani saqlab qoldi.
«Biz uchun har bir uchrashuv finalga teng. Raqib ikkinchi bo‘lim boshida jiddiy bosim qildi, ammo yigitlar xarakterini ko‘rsatib, kerakli uch ochkoni qo‘lga kiritdi», — deya ta’kidlanmoqda o‘yindan keyingi murabbiylar shtabi baholarida.
Maydonga tushgan jamoalarning asosiy tarkiblari va almashtirishlar
Murabbiylar ushbu muhim ochkolar uchun quyidagi tarkiblarni maydonga tushirdi:
«Neftchi» tarkibi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (Anvarjon G‘ofurov, 90+3), Vladimir Yovovich (Xurshid G‘iyosov, 45+1), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 65), Alisher Odilov (Bilolxon Toshmirzayev, 65), Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratinio;
«Surxon» tarkibi: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev (Farhodbek Solihjonov, 81), Richard Fraydey (Sunnatulla Abdullajonov, 68), Tohirjon Ashurboyev, Sarvar Abduhamidov (Kamronbek Yusupov, 46), Behruz O‘ktamov (Mirmaqsud Mirusmonov, 46 / Farruhjon Qodirov, 90+2), Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.
Superligada peshqadamlikning qaytarilishi
Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur bahsdan so‘ng turnir jadvalining chempionlik zonasida va quyi qismida qanday o‘zgarish kuzatilganidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z uyida qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan «Neftchi» jamoasi ochkolari sonini 48 taga yetkazib, oradan ko‘p o‘tmay «Paxtakor»dan peshqadamlikni qaytarib oldi va yana onlayn jadvalda yakkahokimga aylandi. Termizning «Surxon» klubi esa 23 ochko bilan xavfli bo‘lgan 12-pog‘onada qolmoqda. Farg‘onaliklarning ushbu barqaror o‘yini mavsum oxiri yaqinlashgan sari chempionlik ruhiyati jamoada nihoyatda kuchli ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Sizningcha, «Neftchi»ning bu yilgi tarkibi va o‘yin uslubi chempionlik unvonini qo‘lga kiritish uchun yetarlimi yoki «Paxtakor» bilan so‘nggi turgacha kurash davom etadimi? «Surxon»ning quyi o‘rinlarda qolib ketishiga jamoadagi qaysi kamchiliklar sabab bo‘lmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…