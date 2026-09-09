Xiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama turdagi flagman smartfoni — Xiaomi 18 Fold modeli haqida yangi va batafsil texnik maʼlumotlarni taqdim etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya rahbari Lu Veybing yangi qurilmaning konstruksiyasi va mustahkamlik koʻrsatkichlari anʼanaviy monoblok shaklidagi flagmanlarga yaqinlashganini maʼlum qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda buklama telefonlar bozorida asosiy muammolardan biri ularning nozikligi va mexanik shikastlanishlarga moyilligi hisoblanadi. Xiaomi muhandislari ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun qurilma korpusi va ekranini tayyorlashda eng soʻnggi materiallardan foydalangan.
Mustahkam korpus va yangi avlod sharniriQurilma aviatsiya sanoatida qoʻllaniladigan 7-seriyali alyuminiy qotishmasidan yasalgan korpusga ega boʻldi. Bu yechim korpusning qattiqligini sezilarli darajada oshirib, uni tashqi taʼsirlarga nisbatan chidamliroq qiladi. Shuningdek, smartfon uch bosqichli tuzilishga va toʻliq germetik himoyaga ega boʻlgan yangi avlod Xiaomi Dragon Bone sharniro bilan jihozlangan.
Ekranning oʻta chidamliligini taʼminlash maqsadida Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 oynasi qoʻllanilgan boʻlib, u qoʻshimcha ravishda ikki qatlamli oʻta yupqa UTG oynasi bilan toʻldirilgan. Konstruksiyada organik moslashuvchan izolyatsion materiallarning ishlatilishi buklama displeyning zarbalarga bardoshliligini yanada kuchaytirgan.
Texnik imkoniyatlar va sotuvga chiqish sanasiTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Xiaomi 18 Fold modeli 5,38 dyuymli ekran bilan taʼminlangan boʻlib, uning qalinligi atigi 5 millimetrni tashkil etadi. Shunga qaramay, qurilma 6000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Leica optikasiga ega 200 megapikselli kamera tizimini oʻz ichiga olgan.
Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, smartfon 1,2 metr balandlikdan tushib ketishiga bardosh bera oladi, displeydagi oʻrtacha buklish chuqurligi эsa 30 mkm dan oshmaydi. Ushbu koʻrsatkichlar Xiaomi 18 Fold modelining mustahkamlik borasida oddiy monoblock flagmanlardan qolishmasligini isbotlaydi. Eslatib oʻtamiz, ushbu qurilma uchun oldindan buyurtmalar qabul qilish boshlangan boʻlib, uning savdosi joriy yilning 10-sentabr kunidan boshlanishi rejalashtirilgan.
…