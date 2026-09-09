Xiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdi

·60·Texno
Xiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama turdagi flagman smartfoni — Xiaomi 18 Fold modeli haqida yangi va batafsil texnik maʼlumotlarni taqdim etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya rahbari Lu Veybing yangi qurilmaning konstruksiyasi va mustahkamlik koʻrsatkichlari anʼanaviy monoblok shaklidagi flagmanlarga yaqinlashganini maʼlum qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda buklama telefonlar bozorida asosiy muammolardan biri ularning nozikligi va mexanik shikastlanishlarga moyilligi hisoblanadi. Xiaomi muhandislari ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun qurilma korpusi va ekranini tayyorlashda eng soʻnggi materiallardan foydalangan.

Mustahkam korpus va yangi avlod sharniri

Qurilma aviatsiya sanoatida qoʻllaniladigan 7-seriyali alyuminiy qotishmasidan yasalgan korpusga ega boʻldi. Bu yechim korpusning qattiqligini sezilarli darajada oshirib, uni tashqi taʼsirlarga nisbatan chidamliroq qiladi. Shuningdek, smartfon uch bosqichli tuzilishga va toʻliq germetik himoyaga ega boʻlgan yangi avlod Xiaomi Dragon Bone sharniro bilan jihozlangan.

Ekranning oʻta chidamliligini taʼminlash maqsadida Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 oynasi qoʻllanilgan boʻlib, u qoʻshimcha ravishda ikki qatlamli oʻta yupqa UTG oynasi bilan toʻldirilgan. Konstruksiyada organik moslashuvchan izolyatsion materiallarning ishlatilishi buklama displeyning zarbalarga bardoshliligini yanada kuchaytirgan.

Texnik imkoniyatlar va sotuvga chiqish sanasi

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Xiaomi 18 Fold modeli 5,38 dyuymli ekran bilan taʼminlangan boʻlib, uning qalinligi atigi 5 millimetrni tashkil etadi. Shunga qaramay, qurilma 6000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Leica optikasiga ega 200 megapikselli kamera tizimini oʻz ichiga olgan.

Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, smartfon 1,2 metr balandlikdan tushib ketishiga bardosh bera oladi, displeydagi oʻrtacha buklish chuqurligi эsa 30 mkm dan oshmaydi. Ushbu koʻrsatkichlar Xiaomi 18 Fold modelining mustahkamlik borasida oddiy monoblock flagmanlardan qolishmasligini isbotlaydi. Eslatib oʻtamiz, ushbu qurilma uchun oldindan buyurtmalar qabul qilish boshlangan boʻlib, uning savdosi joriy yilning 10-sentabr kunidan boshlanishi rejalashtirilgan.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiBugun, 22:21Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Bugun, 22:03NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaNASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaBugun, 20:54LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiLG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiBugun, 20:22Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaBugun, 18:57Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiBugun, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi