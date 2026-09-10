10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?

·4·Jamiyat
10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?

Ba’zi kunlarni kalendar emas, insonning o‘zi mazmunli qiladi. 10 sentyabr ham ijtimoiy tarmoqlarda mehr-oqibat va yaqinlarga muhabbat kuni sifatida tilga olinmoqda. Bu sana munosabati bilan tarqalayotgan asosiy g‘oya esa juda oddiy: uzoqlashgan insonlar bilan yana bir bor bog‘lanish, arazlashganlar bilan yarashish va yaqinlarning qadriga yetish.

Chunki inson hayotida ba’zan bir og‘iz «Qalaysan?» degan savol, bir telefon qo‘ng‘irog‘i yoki bir dasturxon atrofidagi samimiy suhbat katta ma’noga ega bo‘ladi.

Bugun kimnidir eslash uchun bahona bor

Kundalik tashvishlar orasida qarindoshlar, do‘stlar va qadrdon insonlar bilan muloqot qilishga vaqt topilmay qolishi mumkin.

Kecha gaplashaman, ertaga boraman, keyinroq qo‘ng‘iroq qilaman, degan rejalar esa ba’zan haftalar, hatto oylarga cho‘zilib ketadi.

Shu bois bu kabi tashabbusning eng muhim ma’nosi — yaqinlar bilan aloqani tiklashga bahona topish.

Bugun telefonni qo‘lga olib, anchadan beri gaplashmagan insonga qo‘ng‘iroq qilish mumkin.

Yoki kutilmagan holda eshik qoqib, yaqin insonni ziyorat qilish mumkin.

Arazlashganlar uchun bir qadam yetarli bo‘lishi mumkin

Oilada, qarindoshlar orasida yoki do‘stlar o‘rtasida turli sabablarga ko‘ra arazlashib qolish holatlari uchraydi.

Ba’zan muammo katta emas, ammo «birinchi bo‘lib kim qadam tashlaydi?» degan savol munosabatlarni uzoq vaqt sovutib qo‘yadi.

Aslida esa yarashish uchun har doim katta sabab shart emas.

Bir telefon qo‘ng‘irog‘i.

Bir samimiy xabar.

Bir piyola choy.

Yoki oddiygina:

«Kel, hammasini unutaylik. Seni sog‘indim».

Shuning o‘zi ham uzoq davom etgan sukutni buzishi mumkin.

Bir dasturxon atrofidagi suhbatning qadri boshqacha

O‘zbek oilasida dasturxon nafaqat taom, balki muloqot va mehr maydoni hamdir.

Qarindosh-urug‘ va do‘st-birodarlarni bir joyga yig‘ib, birgalikda ovqatlanish, hol-ahvol so‘rash, eski xotiralarni eslash va samimiy suhbatlashish insonlarni yanada yaqinlashtiradi.

Shuning uchun bugungi kunni katta tadbirga aylantirish shart emas.

Yaqinlar davrasidagi oddiy kecha ham yetarli.

Diydorlashmay qo‘yganlar uchrashsin

Hayotda insonlar turli sabablar bilan bir-biridan uzoqlashadi.

Kimdir boshqa shaharga ko‘chadi.

Kimdir ish bilan band bo‘ladi.

Kimdir oilaviy tashvishlarga ko‘milib ketadi.

Natijada bir vaqtlar har kuni ko‘rishib yurgan insonlar yillab uchrashmay qolishi mumkin.

Bunday paytda «vaqt bor» deb kutishdan ko‘ra, vaqt ajratish muhim.

Chunki diydorning qadri uni kutib o‘tirgan inson uchun juda katta.

Bugun nima qilish mumkin?

Mehr-oqibatni faqat so‘z bilan emas, kichik amallar bilan ham ko‘rsatish mumkin.

  • Anchadan beri gaplashmagan qarindoshingizga qo‘ng‘iroq qiling.

  • Sog‘ingan insonlaringiz bilan uchrashuv tashkil qiling.

  • Arazlashgan yaqin kishingiz bilan birinchi bo‘lib gaplashib ko‘ring.

  • Ota-ona, buvi-buva yoki qarindoshlaringizni yo‘qlab qo‘ying.

  • Do‘stlar davrasida bir dasturxon atrofida suhbatlashing.

  • Yaqinlaringizga ularni qadrlashingizni aytishdan uyalmang.

Eng qimmat sovg‘a — e’tibor

Insonga har doim qimmatbaho sovg‘a kerak emas.

Ba’zan uning holidan xabar olish, dardini eshitish, birga choy ichish yoki shunchaki yonida bo‘lishning o‘zi katta mehrni anglatadi.

Yaqinlarimiz borligiga ko‘nikib qolish esa ularning qadrini ba’zan kech anglashimizga sabab bo‘ladi.

Shuning uchun mehrni keyinga qoldirmaslik kerak.

Kimnidir yaxshi ko‘rsangiz — ayting. Sog‘insangiz — qo‘ng‘iroq qiling. Ko‘rishgingiz kelsa — uchrashing. Arazlashgan bo‘lsangiz — yarashish uchun birinchi qadamni tashlashdan qo‘rqmang.

Chunki mehr-oqibat uchun alohida sana kerak emas. Ammo ba’zan insonga aynan shunday bir sana o‘z yaqinlarini yana bir bor qadrlashini eslatib qo‘yadi.

Bugun esa oddiy bir savolni o‘zingizga berib ko‘ring:

«Men bugun kimni xursand qila olaman?»

10 sentyabrmaxabbat kuniyaqinlarmuhabbatmuhabbatni nishonlashmuhabbatni izlashmuhabbatni ko‘rsatish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Kecha, 23:57Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Kecha, 22:37Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiKecha, 22:05Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiKecha, 21:22Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Kecha, 19:35Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari