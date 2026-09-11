AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqda

·27·Texno
AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqda

AQSh maʼmuriyati Afrika qitʼasidagi yagona amerikaliklarga tegishli boʻlgan Africell telekommunikatsiya kompaniyasiga qariyb 100 million dollar miqdorida imtiyozli kredit taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu mablagʻ Xitoyning Huawei kompaniyasining mintaqadagi kengayishiga qarshi kurashish hamda zamonaviy aloqa infratuzilmasini rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi tanishib chiqqan loyiha hujjatiga koʻra, ushbu moliyaviy koʻmak Africell kompaniyasiga AQSh va boshqa hamkor yetkazib beruvchilarning eng soʻnggi mobil aloqa texnologiyalariga sarmoya kiritish imkonini beradi. Mazkur tashabbus Vashingtonning xorijiy davlatlarda uchinchi tomon telekommunikatsiya uskunalaridan foydalanishni kengaytirish boʻyicha keng koʻlamli kampaniyasining muhim qismi hisoblanadi.

Africell Holding Limited bosh direktori Ziad Dallul EXIM bilan hamkorlik qilishdan mamnun ekanini taʼkidlab, bu ular faoliyat yuritadigan bozorlarda ishonchli va xavfsiz aloqa infratuzilmasini joriy etishga xizmat qilishini bildirdi. Xabar qilinishicha, mazkur kredit ilgari ommaga eʼlon qilinmagan boʻlib, AQSh rasmiylarining uzoq muddatli strategiyasiga asoslanadi.

Xitoy texnologiyalariga qarshi global kurash

AQSh maʼmuriyati oʻzining birinchi prezidentlik davrida «toza tarmoq» tashabbusini boshlagan edi. Ushbu dastur Amerika va uning ittifoqchilari infratuzilmasidan Xitoy telekommunikatsiya texnologiyalari, ilovalari hamda aloqa operatorlarini bosqichma-bosqich chiqarib yuborishni maqsad qilgan. Vashington bu saʼy-harakatlarni keyingi davrlarda ham izchil davom ettirmoqda.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Qoʻshma Shtatlar foydalanuvchilarni poyloqlash va josuslik qilish ayblovlari bilan Huawei kompaniyasiga nisbatan qatʼiy sanksiyalar joriy etgan. Biroq Xitoy kompaniyasi mazkur ayblovlarning barchasini qatʼiyan rad etib keladi. Shunga qaramamay, Amerikaning bosimi xalqaro miqyosda oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.

Afrika bozoridagi vaziyat va raqobat

Counterpoint Research tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Huawei Afrikadagi 5G infratuzilmasi bozorining qariyb 52 foizini egallab turibdi. Bu esa Xitoy kompaniyasining qitʼadagi mavqei juda kuchli ekanini va uni siqib chiqarish oson kechmasligini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston oʻz tarmoqlarini Huawei va ZTE uskunalaridan tozalashga tayyorgarlik koʻrayotgani xabar qilingandi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu uskunlarni almashtirish mahalliy operatorlarga naqd 3 milliard dollarga tushishi mumkin.

HuaweiAQShAfrikaAfricell5G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildi«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildiBugun, 13:06Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiBugun, 12:56Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiGalaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiBugun, 10:57Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiSamsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi