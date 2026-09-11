AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqda
AQSh maʼmuriyati Afrika qitʼasidagi yagona amerikaliklarga tegishli boʻlgan Africell telekommunikatsiya kompaniyasiga qariyb 100 million dollar miqdorida imtiyozli kredit taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu mablagʻ Xitoyning Huawei kompaniyasining mintaqadagi kengayishiga qarshi kurashish hamda zamonaviy aloqa infratuzilmasini rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi tanishib chiqqan loyiha hujjatiga koʻra, ushbu moliyaviy koʻmak Africell kompaniyasiga AQSh va boshqa hamkor yetkazib beruvchilarning eng soʻnggi mobil aloqa texnologiyalariga sarmoya kiritish imkonini beradi. Mazkur tashabbus Vashingtonning xorijiy davlatlarda uchinchi tomon telekommunikatsiya uskunalaridan foydalanishni kengaytirish boʻyicha keng koʻlamli kampaniyasining muhim qismi hisoblanadi.
Africell Holding Limited bosh direktori Ziad Dallul EXIM bilan hamkorlik qilishdan mamnun ekanini taʼkidlab, bu ular faoliyat yuritadigan bozorlarda ishonchli va xavfsiz aloqa infratuzilmasini joriy etishga xizmat qilishini bildirdi. Xabar qilinishicha, mazkur kredit ilgari ommaga eʼlon qilinmagan boʻlib, AQSh rasmiylarining uzoq muddatli strategiyasiga asoslanadi.
Xitoy texnologiyalariga qarshi global kurashAQSh maʼmuriyati oʻzining birinchi prezidentlik davrida «toza tarmoq» tashabbusini boshlagan edi. Ushbu dastur Amerika va uning ittifoqchilari infratuzilmasidan Xitoy telekommunikatsiya texnologiyalari, ilovalari hamda aloqa operatorlarini bosqichma-bosqich chiqarib yuborishni maqsad qilgan. Vashington bu saʼy-harakatlarni keyingi davrlarda ham izchil davom ettirmoqda.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, Qoʻshma Shtatlar foydalanuvchilarni poyloqlash va josuslik qilish ayblovlari bilan Huawei kompaniyasiga nisbatan qatʼiy sanksiyalar joriy etgan. Biroq Xitoy kompaniyasi mazkur ayblovlarning barchasini qatʼiyan rad etib keladi. Shunga qaramamay, Amerikaning bosimi xalqaro miqyosda oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.
Afrika bozoridagi vaziyat va raqobatCounterpoint Research tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Huawei Afrikadagi 5G infratuzilmasi bozorining qariyb 52 foizini egallab turibdi. Bu esa Xitoy kompaniyasining qitʼadagi mavqei juda kuchli ekanini va uni siqib chiqarish oson kechmasligini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston oʻz tarmoqlarini Huawei va ZTE uskunalaridan tozalashga tayyorgarlik koʻrayotgani xabar qilingandi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu uskunlarni almashtirish mahalliy operatorlarga naqd 3 milliard dollarga tushishi mumkin.
…