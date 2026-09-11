Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadi

·6·Texno
Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadi

Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman gadjeti — Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari bozorga chiqarilishini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning taqdimoti va savdolar boshlanishi joriy yilning 28-sentabriga belgilangan boʻlib, mazkur tadbirda kompaniya shuningdek Magic9 seriyasini ham omma eʼtiboriga havola etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod aqlli soatlari oʻzidan oldingi avlod modelining taniqli dizayn konsepsiyasini saqlab qoladi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga tanlov imkoniyatini kengaytirish maqsadida bir nechta versiyalarni taqdim etadi. Xususan, soatning yorqin sariq rangli bezaklari, ekran atrofidagi daqiqa shkalasi hamda yanada dinamik koʻrinishga ega boʻlgan maxsus sport versiyasi ishlab chiqilgan.

Sport uslubidagi dizayn bilan bir қаторda, anʼanaviy koʻrinishni afqal koʻradigan xaridorlar uchun klassik siferblat va jigarrang tasmali muqobil variant ham taqdim etiladi. Bu esa gadjetni ham kundalik ish jarayonida, ham jismoniy mashgʻulotlar vaqtida qulay tarzda taqib yurish imkonini beradi.

Salomatlikni nazorat qilishning ilgʻor funksiyalari

Honor Watch 6 Pro modelining eng asosiy va diqqatga sazovor yangiligi sifatida salomatlik koʻrsatkichlarini nazorat qiluvchi kengaytirilgan funksiyalar toʻplami eʼtirof etilmoqda. Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, soatga ilk bor yurak faoliyatining toʻxtashini (apnoe) monitoring qilish tizimi oʻrnatiladi.

Mazkur innovatsion tizim favqulodda va xavfli vaziyatlarda foydalanuvchini oʻz vaqtida ogohlantirishga moʻljallangan. Bu esa foydalanuvchining umumiy ahvolini doimiy nazoratda ushlab turish va ehtimoliy xavflarning oldini olishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Shuningdek, yangi aqlli soatlar qon bosimini oʻlchashning takomillashtirilgan 2.0 tizimi, qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatib borish imkoniyati va koʻrsatkichlarni yanada aniq tahlil qilishga xizmat qiluvchi yangilangan Smart Eye Sensing texnologiyasi bilan jihozlanadi.

Hozirgi kunda rasmiy savdo kanallari orqali Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Ushbu tibbiy yoʻnalishdagi funksiyalar bilan boyitilgan gadjet texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

HonorSmart WatchTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildi«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildiBugun, 13:06Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiGalaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiBugun, 10:57Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiSamsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiBugun, 09:27Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiNinkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiBugun, 01:23Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiKosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiBugun, 00:50Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi