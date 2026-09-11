Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadi
Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman gadjeti — Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari bozorga chiqarilishini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning taqdimoti va savdolar boshlanishi joriy yilning 28-sentabriga belgilangan boʻlib, mazkur tadbirda kompaniya shuningdek Magic9 seriyasini ham omma eʼtiboriga havola etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod aqlli soatlari oʻzidan oldingi avlod modelining taniqli dizayn konsepsiyasini saqlab qoladi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga tanlov imkoniyatini kengaytirish maqsadida bir nechta versiyalarni taqdim etadi. Xususan, soatning yorqin sariq rangli bezaklari, ekran atrofidagi daqiqa shkalasi hamda yanada dinamik koʻrinishga ega boʻlgan maxsus sport versiyasi ishlab chiqilgan.
Sport uslubidagi dizayn bilan bir қаторda, anʼanaviy koʻrinishni afqal koʻradigan xaridorlar uchun klassik siferblat va jigarrang tasmali muqobil variant ham taqdim etiladi. Bu esa gadjetni ham kundalik ish jarayonida, ham jismoniy mashgʻulotlar vaqtida qulay tarzda taqib yurish imkonini beradi.
Salomatlikni nazorat qilishning ilgʻor funksiyalariHonor Watch 6 Pro modelining eng asosiy va diqqatga sazovor yangiligi sifatida salomatlik koʻrsatkichlarini nazorat qiluvchi kengaytirilgan funksiyalar toʻplami eʼtirof etilmoqda. Kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, soatga ilk bor yurak faoliyatining toʻxtashini (apnoe) monitoring qilish tizimi oʻrnatiladi.
Mazkur innovatsion tizim favqulodda va xavfli vaziyatlarda foydalanuvchini oʻz vaqtida ogohlantirishga moʻljallangan. Bu esa foydalanuvchining umumiy ahvolini doimiy nazoratda ushlab turish va ehtimoliy xavflarning oldini olishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Shuningdek, yangi aqlli soatlar qon bosimini oʻlchashning takomillashtirilgan 2.0 tizimi, qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatib borish imkoniyati va koʻrsatkichlarni yanada aniq tahlil qilishga xizmat qiluvchi yangilangan Smart Eye Sensing texnologiyasi bilan jihozlanadi.
Hozirgi kunda rasmiy savdo kanallari orqali Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Ushbu tibbiy yoʻnalishdagi funksiyalar bilan boyitilgan gadjet texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…