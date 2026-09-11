Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdi
Londonning Arsenal klubi Chempionatlar ligasi umumiy bosqichining dastlabki turida safarda Italiyaning Napoli jamoasini minimal hisobda magʻlub etdi. Stadio Diego Armando Maradona stadionida kechgan keskin va murosasiz kechgan bahsda Mikel Arteta shogirdlari muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Oʻyindan soʻng inglizlar yarimhimoyachisi Deklan Rays raqib safidagi taniqli futbolchi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuv taqdirini ikkinchi boʻlim oxirida kiritilgan gol hal qilgan boʻlsa-da, maydon markazidagi kurashlar asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Arsenal yarimhimoyasining tayanchi boʻlgan Deklan Rays oʻyin davomida sobiq raqibi bilan toʻqnash keldi. Uning soʻzlariga koʻra, yozda A Seriya klubiga koʻchib oʻtgan tajribali yarimhimoyachi Yevropa sahnasida hamon ulkan xavf tugʻdura oladi.
Kevin De Bruyne oʻzining yuqori saviyasini koʻrsatdiNapoli safida mavsumdagi ilk asosiy tarkib oʻyinini oʻtkazgan Kevin De Bruyne maydonda faol harakat qildi. Mavsum boshida jarohatlar va zaxirada qolishlar sababli biroz qiyinchiliklarga uchragan belgiyalik futbolchi ushbu bahsda oʻzining haqiqiy imkoniyatlarini namoyish etdi. U raqib himoyasiga jiddiy bosh ogʻriq tugʻdirib, maydon markazida oʻyinni boshqardi.
Oʻyindan keyin Prime Video telekanaliga bergan intervyusida Deklan Rays raqibining mahoratiga tan berdi. "Hatto bugun gʻalaba qozongan boʻlsak ham, u bizga koʻp muammolar tugʻdirdi," – dedi inglizistonlik yarimhimoyachilardan biri. Raysning qoʻshimcha qilishicha, shuncha yillik qarama-qarshiliklardan soʻng uning maydonda yana koʻrgani yoqimli boʻlgan, chunki u juda aqlli va boʻsh zonalarni mukammal topa oladigan oʻyinchi hisoblanadi.
Mikel Arteta va Kevin De Bruyne oʻrtasidagi iliq munosabatFutbolchilarning oʻzaro hurmati murabbiylar shtabida ham davom etdi. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻyin tugagach, oʻzining sobiq shogirdi bilan iliq tarzda koʻrishdi. Eslatib oʻtamiz, Arteta Manchester Siti klubida murabbiy yordamchisi boʻlib ishlagan yillarida belgiyalik yulduz bilan yaqindan ishlagan edi.
Matbuot anjumanida Mikel Arteta oʻzining sobiq shogirdiga yuqori baho berib, uni dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri deb atadi. Arteta oʻz intervyusida: "Agar Napolida mening eng sevimli oʻyinchilarimdan biri boʻlsa, bu – Kevin De Bruyne. Men u bilan toʻrt yilga yaqin birga ishlash baxtiga muyassar boʻlganman. Menimcha, u tarixdagi eng yaxshi yarimhimoyachilardan biri va uning oʻyinini tomosha qilish hamon zavq bagʻishlaydi", deya eʼtirof etdi.
Oʻz navbatida, tajribali belgiyalik yarimhimoyachi ham raqib jamoaning kuchini eʼtirof etib, Arsenal hozirda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini taʼkidladi. Shunga qaramay, maydondagi taktik kurashlarda ustunlikka erishgan mehmonlar yakunda oʻz maqsadiga erishdi. Arsenal sardori Martin Odegor kechki golni urib, jamoasiga Yevropa musobaqasidagi yurishini gʻalaba bilan boshlashni taʼminladi.
…