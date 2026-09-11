Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdi

·40·Sport
Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdi

Londonning Arsenal klubi Chempionatlar ligasi umumiy bosqichining dastlabki turida safarda Italiyaning Napoli jamoasini minimal hisobda magʻlub etdi. Stadio Diego Armando Maradona stadionida kechgan keskin va murosasiz kechgan bahsda Mikel Arteta shogirdlari muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Oʻyindan soʻng inglizlar yarimhimoyachisi Deklan Rays raqib safidagi taniqli futbolchi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuv taqdirini ikkinchi boʻlim oxirida kiritilgan gol hal qilgan boʻlsa-da, maydon markazidagi kurashlar asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Arsenal yarimhimoyasining tayanchi boʻlgan Deklan Rays oʻyin davomida sobiq raqibi bilan toʻqnash keldi. Uning soʻzlariga koʻra, yozda A Seriya klubiga koʻchib oʻtgan tajribali yarimhimoyachi Yevropa sahnasida hamon ulkan xavf tugʻdura oladi.

Kevin De Bruyne oʻzining yuqori saviyasini koʻrsatdi

Napoli safida mavsumdagi ilk asosiy tarkib oʻyinini oʻtkazgan Kevin De Bruyne maydonda faol harakat qildi. Mavsum boshida jarohatlar va zaxirada qolishlar sababli biroz qiyinchiliklarga uchragan belgiyalik futbolchi ushbu bahsda oʻzining haqiqiy imkoniyatlarini namoyish etdi. U raqib himoyasiga jiddiy bosh ogʻriq tugʻdirib, maydon markazida oʻyinni boshqardi.

Oʻyindan keyin Prime Video telekanaliga bergan intervyusida Deklan Rays raqibining mahoratiga tan berdi. "Hatto bugun gʻalaba qozongan boʻlsak ham, u bizga koʻp muammolar tugʻdirdi," – dedi inglizistonlik yarimhimoyachilardan biri. Raysning qoʻshimcha qilishicha, shuncha yillik qarama-qarshiliklardan soʻng uning maydonda yana koʻrgani yoqimli boʻlgan, chunki u juda aqlli va boʻsh zonalarni mukammal topa oladigan oʻyinchi hisoblanadi.

Mikel Arteta va Kevin De Bruyne oʻrtasidagi iliq munosabat

Futbolchilarning oʻzaro hurmati murabbiylar shtabida ham davom etdi. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻyin tugagach, oʻzining sobiq shogirdi bilan iliq tarzda koʻrishdi. Eslatib oʻtamiz, Arteta Manchester Siti klubida murabbiy yordamchisi boʻlib ishlagan yillarida belgiyalik yulduz bilan yaqindan ishlagan edi.

Matbuot anjumanida Mikel Arteta oʻzining sobiq shogirdiga yuqori baho berib, uni dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri deb atadi. Arteta oʻz intervyusida: "Agar Napolida mening eng sevimli oʻyinchilarimdan biri boʻlsa, bu – Kevin De Bruyne. Men u bilan toʻrt yilga yaqin birga ishlash baxtiga muyassar boʻlganman. Menimcha, u tarixdagi eng yaxshi yarimhimoyachilardan biri va uning oʻyinini tomosha qilish hamon zavq bagʻishlaydi", deya eʼtirof etdi.

Oʻz navbatida, tajribali belgiyalik yarimhimoyachi ham raqib jamoaning kuchini eʼtirof etib, Arsenal hozirda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini taʼkidladi. Shunga qaramay, maydondagi taktik kurashlarda ustunlikka erishgan mehmonlar yakunda oʻz maqsadiga erishdi. Arsenal sardori Martin Odegor kechki golni urib, jamoasiga Yevropa musobaqasidagi yurishini gʻalaba bilan boshlashni taʼminladi.

Declan RiceKevin De BruyneMikel ArtetaChempionatlar ligasiArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiManchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiBugun, 13:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi