Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda
Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlmish Chery kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida keng koʻlamli strategiyaning navbatdagi bosqichiga qadam qoʻymoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend Buyuk Britaniyada oʻzining bir yillik savdo natijalarini sarhisob qilib, bu davr mobaynida taxminan 29 ming dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻldi va kelgusi 2026-yil uchun belgilangan savdo rejalarini muddatidan avval bajarib boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Garchi bu koʻrsatkich qarindosh brendlar hisoblangan Omoda va Jaecoo muvaffaqiyatidan bir oz ortda qolsa-da — masalan, Jaecoo 7 krossoverining oʻzi 2024-yil oxiridan beri deyarli 53 ming dona sotilgan — Chery rahbariyati bundan-da ulkan maqsadlarni koʻzlamoqda. Kompaniyaning Buyuk Britaniyadagi bosh direktori Farrell Xsuning taʼkidlashicha, ularning asosiy maqsadi ommaviy bozorda nemis giganti Volkswagen kabi nufuzli brendlarga munosib raqobat tugʻdirish va oʻzini chinakam «xalq avtomobili» sifatida koʻrsatishdir.
Yangi Tiggo X oilasi va flagman modellarHozirgi kunda Chery Britaniya bozorida Ford Puma, Volkswagen Tiguan hamda Skoda Kodiaq kabi mashhur modellarga raqobatchi sifatida Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 va Tiggo 9 krossoverlarini taklif etib kelmoqda. Biroq kelgusi yilda kompaniya bozorga toʻrtta yangi yoki yangilangan avtomobilni olib kirishni rejalashtirmoqda va ulardan biri toʻliq elektromobil boʻlishi kutilmoqda.
Yangi modellar qatorida alohida eʼtiborga loyiq mahsulot bu — joriy yilgi Pekin avtosalonida namoyish etilgan va Tiggo X oilasining yangi flagmani boʻladigan krossoverdir. Uzunligi 5 metrlik yetti oʻrindiqli ushbu model oʻzining zamonaviy burchaksimon dizayni hamda plug-in gidrid (PHEV) quvvat manbai bilan ajralib turadi. Xitoy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, mazkur avtomobil umumiy hisobda 476 ot kuchiga ega boʻlib, CLTC sikli boʻyicha faqat elektr energiyasining oʻzida 124 milyagacha masofani bosib oʻta oladi.
Buyuk Britaniya yoʻllariga moslashgan ilmiy-tadqiqot markaziFarrell Xsuning soʻzlariga koʻra, kelgusida chiqariladigan Tiggo X modellarida avvalgi Tiggo 4, 7, 8 va 9 krossoverlaridan farqli oʻlaroq oʻzgacha «hissiyot» taqdim etiladi. Ushbu avtomobillar koʻproq «turmush tarzi» (lifestyle) uslubiga qaratilgan boʻlib, yanada qirrali dizayn hamda yengil off-road qobiliyatlari bilan taʼminlanadi. Bu esa xaridorlarga yanada kengroq tanlov imkoniyatini beradi.
Buyuk Britaniya bozoridagi xaridorlarning talablarini toʻlaqonli qondirish maqsadida Chery Bedfordshirdagi UTAC Millbrook sinov maydonchasida maxsus tadqiqot va ishlanmalar (R&D) markazini ochdi. Ushbu markaz dastlab mahalliy mijozlar hamda OAV vakillarining fikr-mulohazalarini yigʻib, ularni Xitoydagi muhandislar tushunadigan texnik vazifalarga aylantirib beruvchi «tarjima markazi» vazifasini bajaradi.
Yangi markaz Britaniya yoʻllarining xususiyatlarini — yaʼni Xitoynikiga nisbatan torroq, burilishlarga boy va sifatsizroq qoplamalarni inobatga olgan holda avtomobillarning boshqaruvi, shassi sozlamalari hamda haydovchiga yordam berish ilgʻor tizimlarini moslashtiradi. Mutaxassislarning fikricha, bu yangi amortizatorlar, vtulka yoki dasturiy taʼminot yangilanishlarini sinovdan oʻtkazish jarayonini tezlashtirib, bozor talablariga tezkorlik bilan javob berish imkonini taqdim etadi.
…