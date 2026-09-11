Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda

·21·Avto
Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda

Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlmish Chery kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida keng koʻlamli strategiyaning navbatdagi bosqichiga qadam qoʻymoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend Buyuk Britaniyada oʻzining bir yillik savdo natijalarini sarhisob qilib, bu davr mobaynida taxminan 29 ming dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻldi va kelgusi 2026-yil uchun belgilangan savdo rejalarini muddatidan avval bajarib boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Garchi bu koʻrsatkich qarindosh brendlar hisoblangan Omoda va Jaecoo muvaffaqiyatidan bir oz ortda qolsa-da — masalan, Jaecoo 7 krossoverining oʻzi 2024-yil oxiridan beri deyarli 53 ming dona sotilgan — Chery rahbariyati bundan-da ulkan maqsadlarni koʻzlamoqda. Kompaniyaning Buyuk Britaniyadagi bosh direktori Farrell Xsuning taʼkidlashicha, ularning asosiy maqsadi ommaviy bozorda nemis giganti Volkswagen kabi nufuzli brendlarga munosib raqobat tugʻdirish va oʻzini chinakam «xalq avtomobili» sifatida koʻrsatishdir.

Yangi Tiggo X oilasi va flagman modellar

Hozirgi kunda Chery Britaniya bozorida Ford Puma, Volkswagen Tiguan hamda Skoda Kodiaq kabi mashhur modellarga raqobatchi sifatida Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 va Tiggo 9 krossoverlarini taklif etib kelmoqda. Biroq kelgusi yilda kompaniya bozorga toʻrtta yangi yoki yangilangan avtomobilni olib kirishni rejalashtirmoqda va ulardan biri toʻliq elektromobil boʻlishi kutilmoqda.

Yangi modellar qatorida alohida eʼtiborga loyiq mahsulot bu — joriy yilgi Pekin avtosalonida namoyish etilgan va Tiggo X oilasining yangi flagmani boʻladigan krossoverdir. Uzunligi 5 metrlik yetti oʻrindiqli ushbu model oʻzining zamonaviy burchaksimon dizayni hamda plug-in gidrid (PHEV) quvvat manbai bilan ajralib turadi. Xitoy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, mazkur avtomobil umumiy hisobda 476 ot kuchiga ega boʻlib, CLTC sikli boʻyicha faqat elektr energiyasining oʻzida 124 milyagacha masofani bosib oʻta oladi.

Buyuk Britaniya yoʻllariga moslashgan ilmiy-tadqiqot markazi

Farrell Xsuning soʻzlariga koʻra, kelgusida chiqariladigan Tiggo X modellarida avvalgi Tiggo 4, 7, 8 va 9 krossoverlaridan farqli oʻlaroq oʻzgacha «hissiyot» taqdim etiladi. Ushbu avtomobillar koʻproq «turmush tarzi» (lifestyle) uslubiga qaratilgan boʻlib, yanada qirrali dizayn hamda yengil off-road qobiliyatlari bilan taʼminlanadi. Bu esa xaridorlarga yanada kengroq tanlov imkoniyatini beradi.

Buyuk Britaniya bozoridagi xaridorlarning talablarini toʻlaqonli qondirish maqsadida Chery Bedfordshirdagi UTAC Millbrook sinov maydonchasida maxsus tadqiqot va ishlanmalar (R&D) markazini ochdi. Ushbu markaz dastlab mahalliy mijozlar hamda OAV vakillarining fikr-mulohazalarini yigʻib, ularni Xitoydagi muhandislar tushunadigan texnik vazifalarga aylantirib beruvchi «tarjima markazi» vazifasini bajaradi.

Yangi markaz Britaniya yoʻllarining xususiyatlarini — yaʼni Xitoynikiga nisbatan torroq, burilishlarga boy va sifatsizroq qoplamalarni inobatga olgan holda avtomobillarning boshqaruvi, shassi sozlamalari hamda haydovchiga yordam berish ilgʻor tizimlarini moslashtiradi. Mutaxassislarning fikricha, bu yangi amortizatorlar, vtulka yoki dasturiy taʼminot yangilanishlarini sinovdan oʻtkazish jarayonini tezlashtirib, bozor talablariga tezkorlik bilan javob berish imkonini taqdim etadi.

CheryTiggo XKrossoverAvtomobilBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi06.09, 19:53Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi05.09, 19:29Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi05.09, 15:29Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladi05.09, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi