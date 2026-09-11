Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildi

·30·Texno
Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildi

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasining oʻziga xos dizaynga ega yangi Huawei Pura X View smartfoni savdoga chiqqan ilk kuniyoq yuqori ommaboplikka erishdi. Birinchi sutkaning oʻzida mazkur qurilmadan 180 mingdan ortiq dona sotilgan boʻlib, bu texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotdi. Ushbu muvaffaqiyat brendning oʻziga xos form-faktorli qurilmalari xaridorlar orasida qanchalik talabgir ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Huawei kompaniyasining Pura X hamda Max turkumidagi yigʻiluvchi telefonlari bozorga chiqarilganidan beri jami 2,9 milliondan ortiq hajmda yetkazib berilgan. Biroq Pura X View modeli boshqa anʼanaviy qurilmalardan keskin farq qiladi va butunlay yangi foydalanuvchi tajribasini taqdim etadi.

Noyob ekran va monoblok dizayni

Mazkur yangi qurilma dunyodagi birinchi keng formatli monoblok korpusdagi smartfon sifatida eʼtirof etilmoqda. Bugungi kunda koʻplab yetakchi brendlar keng form-faktorli yigʻiluvchi gadjetlarni yaratish ustida ishlayotgan bir paytda, Huawei bu yondashuvni oddiy monoblok telefonlarda qoʻllashga qaror qildi.

Smartfon 6,39 dyuymli tekis OLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran korpusga nisbatan 96,1 foizni tashkil etadi. Displeyning tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil qilib, uning barcha toʻrt tomonidagi ramkalar atigi 1 millimetrni tashkil etadi. Bu esa foydalanuvchilarga deyarli cheksiz koʻrinishni taqdim etadi.

Xotira turlari va narxlar siyosati

Huawei Pura X View xaridorlarga toʻrt xil rang variantida taklif etilmoqda va barcha modellar 12 gigabayt tezkor xotira bilan taʼminlangan. Ushbu texnologik yangilikning narxi uning modifikatsiyasiga qarab turlicha belgilangan:

  • 12/256 GB baza versiyasi — 5999 yuan yoki taxminan 900 dollar;
  • 12/512 GB oʻrta konfiguratsiya — 6999 yuan;
  • 12 GB + 1 TB eng yuqori (top) versiya — 8499 yuan.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari, jumladan, 200 va 50 megapikselli kameralari hamda 7000 mA·soat quvvatga ega akkumulyatori xaridorlar eʼtiborini tortgan asosiy jihatlardan boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar smartfonni bozordagi eng raqobatbardosh flagmanlardan biriga aylantirmoqda.

HuaweiPura X ViewSmartfonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildi«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildiBugun, 13:06Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiBugun, 12:56Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiGalaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi