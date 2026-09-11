Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildi
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei kompaniyasining oʻziga xos dizaynga ega yangi Huawei Pura X View smartfoni savdoga chiqqan ilk kuniyoq yuqori ommaboplikka erishdi. Birinchi sutkaning oʻzida mazkur qurilmadan 180 mingdan ortiq dona sotilgan boʻlib, bu texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotdi. Ushbu muvaffaqiyat brendning oʻziga xos form-faktorli qurilmalari xaridorlar orasida qanchalik talabgir ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Huawei kompaniyasining Pura X hamda Max turkumidagi yigʻiluvchi telefonlari bozorga chiqarilganidan beri jami 2,9 milliondan ortiq hajmda yetkazib berilgan. Biroq Pura X View modeli boshqa anʼanaviy qurilmalardan keskin farq qiladi va butunlay yangi foydalanuvchi tajribasini taqdim etadi.
Noyob ekran va monoblok dizayniMazkur yangi qurilma dunyodagi birinchi keng formatli monoblok korpusdagi smartfon sifatida eʼtirof etilmoqda. Bugungi kunda koʻplab yetakchi brendlar keng form-faktorli yigʻiluvchi gadjetlarni yaratish ustida ishlayotgan bir paytda, Huawei bu yondashuvni oddiy monoblok telefonlarda qoʻllashga qaror qildi.
Smartfon 6,39 dyuymli tekis OLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran korpusga nisbatan 96,1 foizni tashkil etadi. Displeyning tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil qilib, uning barcha toʻrt tomonidagi ramkalar atigi 1 millimetrni tashkil etadi. Bu esa foydalanuvchilarga deyarli cheksiz koʻrinishni taqdim etadi.
Xotira turlari va narxlar siyosatiHuawei Pura X View xaridorlarga toʻrt xil rang variantida taklif etilmoqda va barcha modellar 12 gigabayt tezkor xotira bilan taʼminlangan. Ushbu texnologik yangilikning narxi uning modifikatsiyasiga qarab turlicha belgilangan:
- 12/256 GB baza versiyasi — 5999 yuan yoki taxminan 900 dollar;
- 12/512 GB oʻrta konfiguratsiya — 6999 yuan;
- 12 GB + 1 TB eng yuqori (top) versiya — 8499 yuan.
…