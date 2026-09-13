Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi

·24·Avto
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 gibrid yoʻltanlamasi 6002 metr balandlikka koʻtarilib, Gines rekordlar kitobi sertifikatiga sazovor boʻldi va mutlaq jahon rekordini oʻrnatdi.
  • Kislorod miqdori 40 foizgacha kamaygan ekstremal sharoitda oʻtkazilgan sinovda avtomobilning ichki yonilgʻi dvigateli quvvatining 80 foizini saqlab qoldi.
  • Ushbu murakkab sinovdan soʻng mashinaning ostki va xodoviy qismi shikastlanmaganligi qayd etildi.

Chery va Jaguar Land Rover hamkorligida qayta tiklangan Freelander brendining ilk avtomobili oʻzining ilk yirik yutigʻiga erishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Freelander 8 gibrid yoʻltanlamasi 6002 metr balandlikka muvaffaqiyatli koʻtarilib, Gines rekordlar kitobi sertifikatiga sazovor boʻldi va bu borada mutlaq jahon rekordini oʻrnatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinov sinchkovlik bilan tashkil etilib, avtomobilning kuch qurilmasi uchun oʻta ogʻir imtihonga aylandi. Mashina kislorod miqdori odatdagidan taxminan 40 foizgacha kamaygan ekstremal sharoitda sinovdan oʻtkazildi. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, bunday sharoitda ham ichki yonilgʻi dvigateli oʻz quvvatining 80 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.

Texnik imkoniyatlar va ekstremal sinov

Freelander 8 gibrid tizimidagi 1,5 litrli toʻrt silindrli turbomotor generator vazifasini bajaradi, avtomobilning oʻzi esa elektr motorlar yordamida harakatga keladi. Transport vositasida qoʻllanilgan ikki bosqichli transmissiya tik qiyaliklarda harakatlanish uchun muhim boʻlgan aylanish momentini 1,5 baravargacha oshirish imkonini beradi.

Rekord oʻrnatilgan muvaffaqiyatli yurish davomida avtomobil toshloq yoʻllar va qariyb 200 metrlik balandlik farqi boʻlgan 1480 metrlik murakkab uchastkani bosib oʻtdi. Kompaniya bayonotiga koʻra, mazkur ogʻir sinovdan soʻng mashinaning ostki qismi va xodoviy qismi hech qanday shikast koʻrmagan.

Bozorga chiqishi va zamonaviy texnologiyalar

Xitoy bozorida 3-sentabr kuni sotuvga chiqarilgan Freelander 8 modelining narxi 290 mingdan 380 ming yuangacha etib belgilangan. Yangi avtomobil xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotib, taqdim etilganidan keyingi dastlabki 12 soat ichida 5000 tadan ortiq oldindan buyurtma rasmiylashtirildi.

Gabarit uzunligi 5185 mm, eni 2050 mm, balandligi 1898 mm hamda gʻildirak bazasi 3040 mm boʻlgan ushbu yirik yoʻltanlamas besh oʻrinli hamda olti oʻrinli (2+2+2 shaklida) versiyalarda taklif etiladi. Modelni yaratishda Chery bilan bir qatorda Huawei, CATL va Qualcomm kompaniyalari ham yaqindan qatnashgan.

Barcha modellar Snapdragon 8397 chipi va zamonaviy 800 voltli arxitektura bilan jihozlangan boʻlib, standart toʻplamga Huawei Qiankun ADS 5 haydovchiga yordam berish tizimlari majmui kiritilgan. Shuningdek, avtomobil salonida 15,6 dyuymli Mini LED ekranli media tizimi hamda orqa yoʻlovchilar uchun moʻljallangan 17,3 dyuymli alohida displey oʻrnatilgan.

Freelander 8CheryGines rekordiGibrid avtomobilXitoy avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiBugun, 18:29Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiKecha, 13:50Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi11.09, 19:52Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11.09, 17:42Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda11.09, 13:51Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi