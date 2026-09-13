Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 gibrid yoʻltanlamasi 6002 metr balandlikka koʻtarilib, Gines rekordlar kitobi sertifikatiga sazovor boʻldi va mutlaq jahon rekordini oʻrnatdi.
- Kislorod miqdori 40 foizgacha kamaygan ekstremal sharoitda oʻtkazilgan sinovda avtomobilning ichki yonilgʻi dvigateli quvvatining 80 foizini saqlab qoldi.
- Ushbu murakkab sinovdan soʻng mashinaning ostki va xodoviy qismi shikastlanmaganligi qayd etildi.
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligida qayta tiklangan Freelander brendining ilk avtomobili oʻzining ilk yirik yutigʻiga erishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Freelander 8 gibrid yoʻltanlamasi 6002 metr balandlikka muvaffaqiyatli koʻtarilib, Gines rekordlar kitobi sertifikatiga sazovor boʻldi va bu borada mutlaq jahon rekordini oʻrnatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinov sinchkovlik bilan tashkil etilib, avtomobilning kuch qurilmasi uchun oʻta ogʻir imtihonga aylandi. Mashina kislorod miqdori odatdagidan taxminan 40 foizgacha kamaygan ekstremal sharoitda sinovdan oʻtkazildi. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, bunday sharoitda ham ichki yonilgʻi dvigateli oʻz quvvatining 80 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.
Texnik imkoniyatlar va ekstremal sinovFreelander 8 gibrid tizimidagi 1,5 litrli toʻrt silindrli turbomotor generator vazifasini bajaradi, avtomobilning oʻzi esa elektr motorlar yordamida harakatga keladi. Transport vositasida qoʻllanilgan ikki bosqichli transmissiya tik qiyaliklarda harakatlanish uchun muhim boʻlgan aylanish momentini 1,5 baravargacha oshirish imkonini beradi.
Rekord oʻrnatilgan muvaffaqiyatli yurish davomida avtomobil toshloq yoʻllar va qariyb 200 metrlik balandlik farqi boʻlgan 1480 metrlik murakkab uchastkani bosib oʻtdi. Kompaniya bayonotiga koʻra, mazkur ogʻir sinovdan soʻng mashinaning ostki qismi va xodoviy qismi hech qanday shikast koʻrmagan.
Bozorga chiqishi va zamonaviy texnologiyalarXitoy bozorida 3-sentabr kuni sotuvga chiqarilgan Freelander 8 modelining narxi 290 mingdan 380 ming yuangacha etib belgilangan. Yangi avtomobil xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotib, taqdim etilganidan keyingi dastlabki 12 soat ichida 5000 tadan ortiq oldindan buyurtma rasmiylashtirildi.
Gabarit uzunligi 5185 mm, eni 2050 mm, balandligi 1898 mm hamda gʻildirak bazasi 3040 mm boʻlgan ushbu yirik yoʻltanlamas besh oʻrinli hamda olti oʻrinli (2+2+2 shaklida) versiyalarda taklif etiladi. Modelni yaratishda Chery bilan bir qatorda Huawei, CATL va Qualcomm kompaniyalari ham yaqindan qatnashgan.
Barcha modellar Snapdragon 8397 chipi va zamonaviy 800 voltli arxitektura bilan jihozlangan boʻlib, standart toʻplamga Huawei Qiankun ADS 5 haydovchiga yordam berish tizimlari majmui kiritilgan. Shuningdek, avtomobil salonida 15,6 dyuymli Mini LED ekranli media tizimi hamda orqa yoʻlovchilar uchun moʻljallangan 17,3 dyuymli alohida displey oʻrnatilgan.
Izohlar 0
…