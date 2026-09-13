Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch tuzilmalari rahbarlariga jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashishni, aks holda iqtisodiy rivojlanish va investorlar ishonchini ta’minlab bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi.
- Davlat rahbari, ayniqsa, boyligi yoki mansabiga suyanib, qonunni mensimaydigan «g‘o‘daygan boyvachchalar» paydo bo‘lsa, bunga hech kimni kechirmasligini bildirdi.
Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta’minlash, jinoyatchilikning har qanday ko‘rinishiga qarshi murosasiz kurashish va jamiyatda adolat mezonlarini mustahkamlash bo‘yicha Davlat rahbari raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda huquq-tartibot organlari rahbarlari oldiga eng keskin talablar qo‘yildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch tuzilmalari, xususan Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qarata ochiq va keskin murojaat qilib, jinoyatchilik to‘liq jilovlanmas ekan, mamlakatda rivojlanish ham, baraka ham bo‘lmasligini, xorijiy investor va tadbirkorlar kelmasligini qat’iy ta’kidladi.
Ayniqsa, o‘zini qonundan ustun qo‘yuvchi, odamlarga tahdid soluvchi «g‘o‘daygan boyvachchalar» masalasida davlat rahbarining bildirgan pozitsiyasi barcha rahbarlar uchun jiddiy signal bo‘ldi: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa, birontangni kechirmayman! Davlat bo‘lish kerak!».
Xo‘sh, Prezident kuch ishlatar tizimlar faoliyatidagi qaysi kamchiliklarga keskin e’tiroz bildirdi, investorlar ishonchi uchun xavfsizlik nima sababdan birinchi o‘ringa qo‘yilmoqda va jamiyatda odamlar hech kimdan qo‘rqmay, emin-erkin yashashi uchun qanday mexanizmlar ishga tushiriladi?
«Jinoyatni jilovlamasak — tadbirkor kelmaydi, baraka bo‘lmaydi»
Prezident iqtisodiy rivojlanish va jamoat xavfsizligi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berdi:
Tadbirkor tanlovi xavfsizlikka bog‘liq: Har bir nufuzli investor va xorijiy kompaniya qaysidir davlatga sarmoya kiritishdan oldin uning xaritasini, eng asosiysi — u yerda jinoyat jilovlangani yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan o‘rganadi;
Ichki ishlar vaziriga shaxsiy namuna talabi: Davlat rahbari ichki ishlar tizimi birinchi navbatda o‘z safida namuna bo‘lishi va aholi oldida qonuniylikning chinakam timsoliga aylanishi shartligini ta’kidladi;
«Vaqtinchalik ish qilyapmiz deb o‘ylamanglar»: Soha xodimlariga bu faoliyat shunchaki navbatchi xizmat emas, balki xalq taqdiriga daxldor oliy mas’uliyat ekani qat’iy uqtirildi.
«Shukronalik bilan birga ikki karra ko‘p ishlash kerak»
Tinchlik va osoyishtalikni ta’minlash uchun huquq-tartibot idoralaridan faollikni keskin oshirish talab etilmoqda:
Osoyishtalik qadri: Yurtimizdagi mavjud tinchlik uchun shukrona aytish bilan birga, uni saqlash va mustahkamlash uchun oldingidan ikki barobar ko‘proq mehnat qilish talab etiladi;
Qo‘rquvsiz va xotirjam hayot mezoni: Bosh maqsad — oddiy fuqaro o‘z uyida, ko‘chada va jamiyatda hech kimdan cho‘chimasdan, emin-erkin, to‘la xavfsizlikda yashashini kafolatlashdir;
Aholi ishonchi — bosh baho: Tizim xodimlarining halol va xolis mehnatigina jamiyatda birdamlik, hamjihatlik hamda davlat organlariga nisbatan chinakam ishonchni shakllantiradi.
«G‘o‘daygan boyvachchalar»ga keskin zarba: «Davlat bo‘lish kerak!»
Davlat rahbarining eng jiddiy ogohlantirishi o‘zini jamiyatdan yuqori qo‘yishga urinuvchi shaxslarga qaratildi:
«Birontangni kechirmayman!»: Agar mamlakatda boyligi, mansabi yoki aloqalariga tayanib, qonunlarni mensimaydigan va fuqarolarga tazyiq o‘tkazadigan «boyvachchalar» paydo bo‘lsa, buning uchun soha rahbarlarining hech biri kechirilmaydi;
Davlatning qat’iy irodasi va kuchi: Davlat organlari har qanday vaziyatda qonunning kuchi, adolat va tartib hamma narsadan ustun ekanini amalda namoyish etishi lozim;
Teng javobgarlik prinsipi: Kim bo‘lishidan va qay darajada moliyaviy imkoniyatga ega bo‘lishidan qat’i nazar, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi qat’iy ta’minlanadi.
Shavkat Mirziyoyevning mazkur qat’iy talablari huquq-tartibot organlarining tubdan uyg‘onishi, jinoyatchilikka qarshi ayovsiz kurash va jamiyatda har bir inson o‘zini to‘liq himoyalangan his etishiga xizmat qiladi.
Sizningcha, ko‘chalarda yoki jamiyatda o‘zini qonundan ustun deb biladigan «boyvachchalar» va tartibbuzarlarga qarshi davlat rahbari aytgandek keskin choralar ko‘rilishi jamiyatdagi adolat muhitiga qanday ta’sir qiladi? Ichki ishlar organlari odamlar to‘liq ishonishi uchun yana qaysi yo‘nalishlarni kuchaytirishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qonun ustuvorligi hamda jamoat xavfsizligiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…