Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»

·42·O‘zbekiston
Prezident kuch tuzilmalariga: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa — kechirmayman!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch tuzilmalari rahbarlariga jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashishni, aks holda iqtisodiy rivojlanish va investorlar ishonchini ta’minlab bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi.
  • Davlat rahbari, ayniqsa, boyligi yoki mansabiga suyanib, qonunni mensimaydigan «g‘o‘daygan boyvachchalar» paydo bo‘lsa, bunga hech kimni kechirmasligini bildirdi.

Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta’minlash, jinoyatchilikning har qanday ko‘rinishiga qarshi murosasiz kurashish va jamiyatda adolat mezonlarini mustahkamlash bo‘yicha Davlat rahbari raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda huquq-tartibot organlari rahbarlari oldiga eng keskin talablar qo‘yildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch tuzilmalari, xususan Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qarata ochiq va keskin murojaat qilib, jinoyatchilik to‘liq jilovlanmas ekan, mamlakatda rivojlanish ham, baraka ham bo‘lmasligini, xorijiy investor va tadbirkorlar kelmasligini qat’iy ta’kidladi.

Ayniqsa, o‘zini qonundan ustun qo‘yuvchi, odamlarga tahdid soluvchi «g‘o‘daygan boyvachchalar» masalasida davlat rahbarining bildirgan pozitsiyasi barcha rahbarlar uchun jiddiy signal bo‘ldi: «Bironta g‘o‘daygan boyvachcha paydo bo‘lsa, birontangni kechirmayman! Davlat bo‘lish kerak!».

Xo‘sh, Prezident kuch ishlatar tizimlar faoliyatidagi qaysi kamchiliklarga keskin e’tiroz bildirdi, investorlar ishonchi uchun xavfsizlik nima sababdan birinchi o‘ringa qo‘yilmoqda va jamiyatda odamlar hech kimdan qo‘rqmay, emin-erkin yashashi uchun qanday mexanizmlar ishga tushiriladi?

«Jinoyatni jilovlamasak — tadbirkor kelmaydi, baraka bo‘lmaydi»

Prezident iqtisodiy rivojlanish va jamoat xavfsizligi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berdi:

  • Tadbirkor tanlovi xavfsizlikka bog‘liq: Har bir nufuzli investor va xorijiy kompaniya qaysidir davlatga sarmoya kiritishdan oldin uning xaritasini, eng asosiysi — u yerda jinoyat jilovlangani yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan o‘rganadi;

  • Ichki ishlar vaziriga shaxsiy namuna talabi: Davlat rahbari ichki ishlar tizimi birinchi navbatda o‘z safida namuna bo‘lishi va aholi oldida qonuniylikning chinakam timsoliga aylanishi shartligini ta’kidladi;

  • «Vaqtinchalik ish qilyapmiz deb o‘ylamanglar»: Soha xodimlariga bu faoliyat shunchaki navbatchi xizmat emas, balki xalq taqdiriga daxldor oliy mas’uliyat ekani qat’iy uqtirildi.

«Shukronalik bilan birga ikki karra ko‘p ishlash kerak»

Tinchlik va osoyishtalikni ta’minlash uchun huquq-tartibot idoralaridan faollikni keskin oshirish talab etilmoqda:

  • Osoyishtalik qadri: Yurtimizdagi mavjud tinchlik uchun shukrona aytish bilan birga, uni saqlash va mustahkamlash uchun oldingidan ikki barobar ko‘proq mehnat qilish talab etiladi;

  • Qo‘rquvsiz va xotirjam hayot mezoni: Bosh maqsad — oddiy fuqaro o‘z uyida, ko‘chada va jamiyatda hech kimdan cho‘chimasdan, emin-erkin, to‘la xavfsizlikda yashashini kafolatlashdir;

  • Aholi ishonchi — bosh baho: Tizim xodimlarining halol va xolis mehnatigina jamiyatda birdamlik, hamjihatlik hamda davlat organlariga nisbatan chinakam ishonchni shakllantiradi.

«G‘o‘daygan boyvachchalar»ga keskin zarba: «Davlat bo‘lish kerak!»

Davlat rahbarining eng jiddiy ogohlantirishi o‘zini jamiyatdan yuqori qo‘yishga urinuvchi shaxslarga qaratildi:

  • «Birontangni kechirmayman!»: Agar mamlakatda boyligi, mansabi yoki aloqalariga tayanib, qonunlarni mensimaydigan va fuqarolarga tazyiq o‘tkazadigan «boyvachchalar» paydo bo‘lsa, buning uchun soha rahbarlarining hech biri kechirilmaydi;

  • Davlatning qat’iy irodasi va kuchi: Davlat organlari har qanday vaziyatda qonunning kuchi, adolat va tartib hamma narsadan ustun ekanini amalda namoyish etishi lozim;

  • Teng javobgarlik prinsipi: Kim bo‘lishidan va qay darajada moliyaviy imkoniyatga ega bo‘lishidan qat’i nazar, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi qat’iy ta’minlanadi.

Shavkat Mirziyoyevning mazkur qat’iy talablari huquq-tartibot organlarining tubdan uyg‘onishi, jinoyatchilikka qarshi ayovsiz kurash va jamiyatda har bir inson o‘zini to‘liq himoyalangan his etishiga xizmat qiladi.

Sizningcha, ko‘chalarda yoki jamiyatda o‘zini qonundan ustun deb biladigan «boyvachchalar» va tartibbuzarlarga qarshi davlat rahbari aytgandek keskin choralar ko‘rilishi jamiyatdagi adolat muhitiga qanday ta’sir qiladi? Ichki ishlar organlari odamlar to‘liq ishonishi uchun yana qaysi yo‘nalishlarni kuchaytirishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qonun ustuvorligi hamda jamoat xavfsizligiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevIchki ishlar vazirligiqonun ustuvorligijinoyatchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiBugun, 11:19Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiTantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiBugun, 11:12«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbatBugun, 07:06Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaKecha, 16:57«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlariKecha, 15:078 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiKecha, 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi