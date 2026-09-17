Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining 100-golini urib, jamoasiga Campeones Cup kubogini taqdim etdi.
- Ushbu yuztalikni Messiga atigi 115 ta oʻyin talab etildi, bu Barselona va Argentina terma jamoasidagi natijalaridan ancha tezdir.
- Yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez esa oʻz debyut uchrashuvini shu sovrin bilan boshladi.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi AQShning Inter Mayami klubi safidagi gollari sonini yuztaga yetkazdi. Ushbu tarixiy natija jamoaning Cruz Azul ustidan qozonilgan gʻalabasiga toʻgʻri keldi va Florida klubi Campeones Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritdi. Nu stadionida boʻlib oʻtgan bahs yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez uchun debyut uchrashuv boʻldi va u oʻz faoliyatini nufuzli kubok bilan boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, MLS va Liga MX amaldagi chempionlarini oʻzaro toʻqnash keltiradigan anʼanaviy Campeones Cup uchrashuvi shiddatli kechdi. Uchrashuvning 24-daqiqasida Luis Suarez tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Lionel Messi bosh bilan darvozaga yoʻllab, hisobni ochdi. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi boʻlgan hujumchi uchun bu gol Mayami jamoasidagi yubiley yuzinchi golga aylandi.
Tarixiy gʻalaba va yangi murabbiy omadiUchrashuv yakuniga yaqinlashganda Casemiro ham boshi bilan gol urib, ustunlikni mustahkamladi. Ushbu golli uzatmani ham aynan Lionel Messi amalga oshirdi va uchrashuv 2:0 hisobida Inter Mayami gʻalabasi bilan yakunlandi. Bu zafar avgust oyi oxirida Guillermo Hoyosning oʻrniga tayinlangan yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez uchun kutilmagan va juda shirin sovgʻa boʻldi.
Ish vizasini olishdagi kechikishlar sababli murabbiy oʻzining ilk mashgʻulotini oʻyin oldidan, yaʼni seshanba kuni oʻtkazishga ulgurgandi xolos. Oradan atigi 24 soat oʻtib esa u oʻzining ilk sovriniga ega chiqdi. Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Gonzalez final oldidan jamoa sardori unga bergan shaxsiy vaʼdasini eslab oʻtdi.
“Leo menga chempion boʻlishimizni aytgandi va buni amalga oshirdi”, dedi yangi bosh murabbiy gʻalabadan soʻng. Uning taʼkidlashicha, ushbu muvaffaqiyat jamoaga ulkan ruhiy koʻtarinki baxsh etadi va oldinga qarab intilishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.
Rekord tezlikdagi yuztalikMaydon markazidagi sherigi Rodrigo de Paul futbolchining noyob isteʼdodini oddiy holat sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi. Yarim himoyachining soʻzlariga koʻra, Messining har bir oʻyindagi koʻrsatgan oʻyini muxlislar tomonidan qadrlanishi va uning har lahzasidan zavqlanish lozim. De Paul yillar davomida uning yonida toʻp surib kelayotganidan baxtiyor ekanini alohida taʼkidladi.
Eʼtiborlisi, Lionel Messining Florida klubidagi yuztalik marrasi oʻzining mislsiz tezligi bilan ajralib turadi. U Inter Mayami safida 100 ta golga erishish uchun atigi 115 ta oʻyin oʻtkazdi. Bu koʻrsatkich uning Barselona (188 ta oʻyin) hamda Argentina terma jamoasidagi (174 ta oʻyin) natijalariga qaraganda ancha tezroq qayd etilganini koʻrsatadi.
2023-yilda Qoʻshma Shtatlarga koʻchib oʻtgandan buyon hujumchi MLS bahslarida 76 ta, Leagues Cup turnirida 14 ta, Concacaf Chempionlar kubogida 8 ta va FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida 1 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Izohlar 0
…