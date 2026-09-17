Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdi

·39·Sport
Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining 100-golini urib, jamoasiga Campeones Cup kubogini taqdim etdi.
  • Ushbu yuztalikni Messiga atigi 115 ta oʻyin talab etildi, bu Barselona va Argentina terma jamoasidagi natijalaridan ancha tezdir.
  • Yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez esa oʻz debyut uchrashuvini shu sovrin bilan boshladi.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi AQShning Inter Mayami klubi safidagi gollari sonini yuztaga yetkazdi. Ushbu tarixiy natija jamoaning Cruz Azul ustidan qozonilgan gʻalabasiga toʻgʻri keldi va Florida klubi Campeones Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritdi. Nu stadionida boʻlib oʻtgan bahs yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez uchun debyut uchrashuv boʻldi va u oʻz faoliyatini nufuzli kubok bilan boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, MLS va Liga MX amaldagi chempionlarini oʻzaro toʻqnash keltiradigan anʼanaviy Campeones Cup uchrashuvi shiddatli kechdi. Uchrashuvning 24-daqiqasida Luis Suarez tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Lionel Messi bosh bilan darvozaga yoʻllab, hisobni ochdi. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi boʻlgan hujumchi uchun bu gol Mayami jamoasidagi yubiley yuzinchi golga aylandi.

Tarixiy gʻalaba va yangi murabbiy omadi

Uchrashuv yakuniga yaqinlashganda Casemiro ham boshi bilan gol urib, ustunlikni mustahkamladi. Ushbu golli uzatmani ham aynan Lionel Messi amalga oshirdi va uchrashuv 2:0 hisobida Inter Mayami gʻalabasi bilan yakunlandi. Bu zafar avgust oyi oxirida Guillermo Hoyosning oʻrniga tayinlangan yangi bosh murabbiy Kily Gonzalez uchun kutilmagan va juda shirin sovgʻa boʻldi.

Ish vizasini olishdagi kechikishlar sababli murabbiy oʻzining ilk mashgʻulotini oʻyin oldidan, yaʼni seshanba kuni oʻtkazishga ulgurgandi xolos. Oradan atigi 24 soat oʻtib esa u oʻzining ilk sovriniga ega chiqdi. Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Gonzalez final oldidan jamoa sardori unga bergan shaxsiy vaʼdasini eslab oʻtdi.

“Leo menga chempion boʻlishimizni aytgandi va buni amalga oshirdi”, dedi yangi bosh murabbiy gʻalabadan soʻng. Uning taʼkidlashicha, ushbu muvaffaqiyat jamoaga ulkan ruhiy koʻtarinki baxsh etadi va oldinga qarab intilishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

Rekord tezlikdagi yuztalik

Maydon markazidagi sherigi Rodrigo de Paul futbolchining noyob isteʼdodini oddiy holat sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi. Yarim himoyachining soʻzlariga koʻra, Messining har bir oʻyindagi koʻrsatgan oʻyini muxlislar tomonidan qadrlanishi va uning har lahzasidan zavqlanish lozim. De Paul yillar davomida uning yonida toʻp surib kelayotganidan baxtiyor ekanini alohida taʼkidladi.

Eʼtiborlisi, Lionel Messining Florida klubidagi yuztalik marrasi oʻzining mislsiz tezligi bilan ajralib turadi. U Inter Mayami safida 100 ta golga erishish uchun atigi 115 ta oʻyin oʻtkazdi. Bu koʻrsatkich uning Barselona (188 ta oʻyin) hamda Argentina terma jamoasidagi (174 ta oʻyin) natijalariga qaraganda ancha tezroq qayd etilganini koʻrsatadi.

2023-yilda Qoʻshma Shtatlarga koʻchib oʻtgandan buyon hujumchi MLS bahslarida 76 ta, Leagues Cup turnirida 14 ta, Concacaf Chempionlar kubogida 8 ta va FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida 1 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Lionel MessiInter MayamiCampeones CupFutbolKily Gonzalez
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBugun, 11:49Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Bugun, 11:46O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!Bugun, 11:42«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!Bugun, 09:20Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Bugun, 08:58Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi