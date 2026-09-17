iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi

·42·Texno
iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi bo'yicha Galaxy S26 Ultra'ni ortda qoldirdi. iPhone 18 Pro Max 5400 mA•soat sig'imli akkumulyatorini 10 daqiqada 34 foizga, 15 daqiqada esa 55 foizga to'ldirishi mumkin.
  • Batareyani to'liq quvvatlantirish uchun 55 daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi, bu esa Apple smartfonlari uchun jiddiy yutuq hisoblanadi.

Smartfonlar bozorida quvvat olish tezligi borasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmanlarining imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish jarayonida Apple kompaniyasining boʻlajak qurilmasi muhim natija qayd etdi va asosiy raqobatchisidan bu borada oʻzib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, iPhone 18 Pro Max modeli tezkor quvvat olish koʻrsatkichlari boʻyicha Galaxy S26 Ultra smartfonini ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu oʻzgarish texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki energiya toʻldirish tezligi ilgari Apple qurilmalarining asosiy ustun jihatlaridan biri hisoblanmas edi.

Sinov natijalari va texnik koʻrsatkichlar

Xiaobai’s Tech Reviews nashri test natijalariga asoslanib xabar berishicha, sigʻimi 5400 mA•soat boʻlgan akkumulyatorga ega smartfon juda yuqori natija koʻrsatgan. Xususan, taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, qurilma ilk 10 daqiqaning oʻzidayoq oʻz quvvatini 34 foizga toʻldirib olishga erishgan.

Shuningdek, qurilmani tarmoqqa ulagandan keyin bor-yoʻgʻi 15 daqiqa oʻtgach, quvvat koʻrsatkichi naqd 55 foizni tashkil etgan. Batareyani noldan yuz foizgacha toʻliq quvvatlantirish uchun ketgan umumiy vaqt esa 55 daqiqadan biroz kamroq vaqtni tashkil qilgan.

Foydalanuvchilar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?

Mazkur koʻrsatkichlar Apple smartfonlari tarixida jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Odatda foydalanuvchilar flagman qurilmalarning energiya olishini uzoq kutishga majbur boʻlar edi. Endilikta esa chorak soatdan ham kamroq vaqt ichida akkumulyator yarmidan koʻpga toʻlishi kundalik foydalanishda katta qulaylik tugʻdiradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologik yangilanishlar uzoq davom etadigan safarlar yoki band ish kunlarida smartfondan uzluksiz foydalanish imkoniyatini keskin oshiradi. Vaqtni tejash nuqtai nazaridan bu koʻrsatkich texnologiya bozorida muhim raqobat ustunligini taqdim etadi.

Ice Universe bu natijani yangi avlod iPhone modellari uchun ulkan yutuq va jiddiy ijobiy oʻzgarish deb atadi. Galdagi sinovlar va amaliy foydalanish davrida ushbu texnologiya oʻzini qanday oqlashi texnologiya olamining diqqat markazida qolmoqda.

iPhoneAppleSmartfonTexnologiyaGalaxy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiBugun, 12:27Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiBugun, 11:59Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganOy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganBugun, 10:51iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiBugun, 09:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi