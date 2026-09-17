iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi bo'yicha Galaxy S26 Ultra'ni ortda qoldirdi. iPhone 18 Pro Max 5400 mA•soat sig'imli akkumulyatorini 10 daqiqada 34 foizga, 15 daqiqada esa 55 foizga to'ldirishi mumkin.
- Batareyani to'liq quvvatlantirish uchun 55 daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi, bu esa Apple smartfonlari uchun jiddiy yutuq hisoblanadi.
Smartfonlar bozorida quvvat olish tezligi borasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmanlarining imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish jarayonida Apple kompaniyasining boʻlajak qurilmasi muhim natija qayd etdi va asosiy raqobatchisidan bu borada oʻzib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, iPhone 18 Pro Max modeli tezkor quvvat olish koʻrsatkichlari boʻyicha Galaxy S26 Ultra smartfonini ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu oʻzgarish texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki energiya toʻldirish tezligi ilgari Apple qurilmalarining asosiy ustun jihatlaridan biri hisoblanmas edi.
Sinov natijalari va texnik koʻrsatkichlarXiaobai’s Tech Reviews nashri test natijalariga asoslanib xabar berishicha, sigʻimi 5400 mA•soat boʻlgan akkumulyatorga ega smartfon juda yuqori natija koʻrsatgan. Xususan, taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, qurilma ilk 10 daqiqaning oʻzidayoq oʻz quvvatini 34 foizga toʻldirib olishga erishgan.
Shuningdek, qurilmani tarmoqqa ulagandan keyin bor-yoʻgʻi 15 daqiqa oʻtgach, quvvat koʻrsatkichi naqd 55 foizni tashkil etgan. Batareyani noldan yuz foizgacha toʻliq quvvatlantirish uchun ketgan umumiy vaqt esa 55 daqiqadan biroz kamroq vaqtni tashkil qilgan.
Foydalanuvchilar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?Mazkur koʻrsatkichlar Apple smartfonlari tarixida jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Odatda foydalanuvchilar flagman qurilmalarning energiya olishini uzoq kutishga majbur boʻlar edi. Endilikta esa chorak soatdan ham kamroq vaqt ichida akkumulyator yarmidan koʻpga toʻlishi kundalik foydalanishda katta qulaylik tugʻdiradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologik yangilanishlar uzoq davom etadigan safarlar yoki band ish kunlarida smartfondan uzluksiz foydalanish imkoniyatini keskin oshiradi. Vaqtni tejash nuqtai nazaridan bu koʻrsatkich texnologiya bozorida muhim raqobat ustunligini taqdim etadi.
Ice Universe bu natijani yangi avlod iPhone modellari uchun ulkan yutuq va jiddiy ijobiy oʻzgarish deb atadi. Galdagi sinovlar va amaliy foydalanish davrida ushbu texnologiya oʻzini qanday oqlashi texnologiya olamining diqqat markazida qolmoqda.
Izohlar 0
…