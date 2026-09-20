Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 6-turida «Trabzonspor» amaldagi chempion «Galatasaroy»ni o‘z uyida 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Muhammad Saloh ushbu o‘yinda het-trik qayd etib, jamoasining yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- «Galatasaroy» safidan Ugochukvu maydondan chetlatildi va murabbiy Okan Buruk ham texnik zonadan haydaldi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Trabzonspor» 10 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarildi, «Galatasaroy» esa 13 ochko bilan peshqadamligini saqlab qoldi.
Turkiya Superligasining 6-turi doirasida haqiqiy sensatsiya va muxlislarni larzaga keltirgan yirik hisob qayd etildi. Musobaqaning amaldagi chempioni hamda peshqadami «Galatasaroy» safarda «Trabzonspor» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda 0:4 hisobidagi dahshatli tor-morni qabul qilib oldi. Mezbonlarning asosiy yulduzi Muhammad Saloh ushbu bahsda haqiqiy benefis ko‘rsatib, chempionlar darvozasiga 3 ta to‘p yo‘lladi va het-trikni rasmiylashtirdi. Unga yana bir gol muallifi Saviolo munosib ko‘mak berdi.
«Galatasaroy» uchun oqshom nafaqat o‘tkazib yuborilgan 4 ta gol, balki qizil kartochkalar bilan ham haqiqiy koshmarga aylandi: maydondan Ugochukvu chetlatilib, jamoa ustozi Okan Buruk ham hakam tomonidan texnik zonadan haydaldi va chempionlar bahsni kamchilikda yakunladi. Shunga qaramay, «Galatasaroy» 13 ochko bilan jadvaldagi peshqadamligini saqlab qoldi; ushbu triumfdan so‘ng «Trabzonspor» o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, 5-o‘ringa sakradi.
Xo‘sh, Sane va Leau kabi yulduzlarga ega grand klub qanday qilib Trabzonda ojiz qoldi, Salohning bu formasi Turkiyada yangi gegemonlikni boshlab beradimi va Okan Buruk jamoasi ushbu sharmandali mag‘lubiyatdan qanday xulosa chiqaradi?
«Salohdan het-trik va 4 ta gol»: Trabzondagi superjang xronikasi
6-turning eng rezonansli to‘qnashuvidagi muhim voqealar:
Muhammad Salohdan chaqmoqdek start (4'): Misrlik yulduz o‘yinning 4-daqiqasidayoq mehmonlar himoyasini dog‘da qoldirib, hisobni ochdi (1:0);
Savioloning zarbasi (39'): Mezbonlarning uzluksiz bosimi natija berib, Saviolo birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Salohdan sovuq dush (44'): Tanaffusga sanoqli soniyalar qolganida Saloh dublni rasmiylashtirib, chempionni nokaut holatiga tushirib qo‘ydi (3:0);
Qizil kartochkalar va tartibsizlik: Ikkinchi taymda «Galatasaroy» murabbiyi Okan Buruk va zaxiradan tushgan Ugochukvu qizil kartochka olib, asablar chidamaganini ko‘rsatdi;
Het-trik va 4:0 (80'): Saloh 80-daqiqada o‘z mahoratini yana bir bor namoyish etib, het-trik qayd etdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
«Trabzonspor» — «Galatasaroy» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi
Turkiya Superligasi 6-turining to‘liq rasmiy protokoli va tarkiblar:
Musobaqa / Bosqich
Yakuniy hisob
Gollar mualliflari
Muhim hodisalar
Superliga, 6-tur
Trabzonspor 4 : 0 Galatasaroy
Saloh 4', 44', 80', Saviolo 39'
Buruk (chetlatish), Ugochukvu (qizil kartochka)
«Trabzonspor» tarkibi: Onana, Pina, Nvaivu, Savich, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (To‘fon, 59), Saviolo (Kabral, 73), Fransulino, Saloh (Simsir, 89);
«Galatasaroy» tarkibi: Chaqir, Sallai (Qoratosh, 73), Sanches, Bardakchi, Yakobs (Elmali, 68), Torreyra (Ugochukvu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sane, Leau, Gul (Yilmiz, 46);
Turnir jadvalidagi holat: «Galatasaroy» — 13 ochko (1-o‘rin), «Trabzonspor» — 10 ochko (5-o‘rin).
Taktik tahlil: Ekspertlar «Galatasaroy»ning tor-mori haqida
Yevropa va Turkiya futboli tahlilchilarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:
Saloh va Fabinio faktori: Mezbonlar maydon markazida Fabinio yordamida pressingni to‘liq nazorat qildi, Salohning tezligi esa raqib himoyasini chil-parchin qilish uchun yetarli bo‘ldi;
Yulduzli tarkibning intizomsizligi: Leau va Sane kabi vingerlarning orqaga qaytmasligi qanotlarda ulkan bo‘shliqlarni keltirib chiqardi va bu himoyadagi halokatga sabab bo‘ldi;
Psixologik sinish: Erta gol o‘tkazib yuborish va murabbiy Okan Burukning qizishib ketib chetlatilishi jamoa o‘yinini butunlay izdan chiqardi;
Chempionlik intrigasi qaytdi: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Trabzonspor» ham sovrinli o‘rinlar uchun jiddiy kurasha olishini namoyish etdi.
Trabzonda kechgan ushbu 4:0 hisobidagi dahshatli to‘qnashuv joriy mavsum Turkiya Superligasida chempionlik poygasi har qachongidan ham murosasiz kechishini ko‘rsatdi.
Sizningcha, «Galatasaroy»ning Trabzonda 0:4 hisobida tor-mor bo‘lishiga jamoaning ortiqcha xotirjamligi sabab bo‘ldimi yoki Muhammad Saloh boshchiligidagi raqib taktik jihatdan mutlaq ustunlik qildimi? Chempion ushbu og‘ir zarbadan keyin peshqadamlikni boy berib qo‘ymaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu shov-shuvli sensatsiyasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…