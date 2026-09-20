Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!

·55·Sport
Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 6-turida «Trabzonspor» amaldagi chempion «Galatasaroy»ni o‘z uyida 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Muhammad Saloh ushbu o‘yinda het-trik qayd etib, jamoasining yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
  • «Galatasaroy» safidan Ugochukvu maydondan chetlatildi va murabbiy Okan Buruk ham texnik zonadan haydaldi.
  • Ushbu natijadan so‘ng «Trabzonspor» 10 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarildi, «Galatasaroy» esa 13 ochko bilan peshqadamligini saqlab qoldi.

Turkiya Superligasining 6-turi doirasida haqiqiy sensatsiya va muxlislarni larzaga keltirgan yirik hisob qayd etildi. Musobaqaning amaldagi chempioni hamda peshqadami «Galatasaroy» safarda «Trabzonspor» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda 0:4 hisobidagi dahshatli tor-morni qabul qilib oldi. Mezbonlarning asosiy yulduzi Muhammad Saloh ushbu bahsda haqiqiy benefis ko‘rsatib, chempionlar darvozasiga 3 ta to‘p yo‘lladi va het-trikni rasmiylashtirdi. Unga yana bir gol muallifi Saviolo munosib ko‘mak berdi.

«Galatasaroy» uchun oqshom nafaqat o‘tkazib yuborilgan 4 ta gol, balki qizil kartochkalar bilan ham haqiqiy koshmarga aylandi: maydondan Ugochukvu chetlatilib, jamoa ustozi Okan Buruk ham hakam tomonidan texnik zonadan haydaldi va chempionlar bahsni kamchilikda yakunladi. Shunga qaramay, «Galatasaroy» 13 ochko bilan jadvaldagi peshqadamligini saqlab qoldi; ushbu triumfdan so‘ng «Trabzonspor» o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, 5-o‘ringa sakradi.

Xo‘sh, Sane va Leau kabi yulduzlarga ega grand klub qanday qilib Trabzonda ojiz qoldi, Salohning bu formasi Turkiyada yangi gegemonlikni boshlab beradimi va Okan Buruk jamoasi ushbu sharmandali mag‘lubiyatdan qanday xulosa chiqaradi?

«Salohdan het-trik va 4 ta gol»: Trabzondagi superjang xronikasi

6-turning eng rezonansli to‘qnashuvidagi muhim voqealar:

  • Muhammad Salohdan chaqmoqdek start (4'): Misrlik yulduz o‘yinning 4-daqiqasidayoq mehmonlar himoyasini dog‘da qoldirib, hisobni ochdi (1:0);

  • Savioloning zarbasi (39'): Mezbonlarning uzluksiz bosimi natija berib, Saviolo birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Salohdan sovuq dush (44'): Tanaffusga sanoqli soniyalar qolganida Saloh dublni rasmiylashtirib, chempionni nokaut holatiga tushirib qo‘ydi (3:0);

  • Qizil kartochkalar va tartibsizlik: Ikkinchi taymda «Galatasaroy» murabbiyi Okan Buruk va zaxiradan tushgan Ugochukvu qizil kartochka olib, asablar chidamaganini ko‘rsatdi;

  • Het-trik va 4:0 (80'): Saloh 80-daqiqada o‘z mahoratini yana bir bor namoyish etib, het-trik qayd etdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

«Trabzonspor» — «Galatasaroy» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi

Turkiya Superligasi 6-turining to‘liq rasmiy protokoli va tarkiblar:

Musobaqa / Bosqich

Yakuniy hisob

Gollar mualliflari

Muhim hodisalar

Superliga, 6-tur

Trabzonspor 4 : 0 Galatasaroy

Saloh 4', 44', 80', Saviolo 39'

Buruk (chetlatish), Ugochukvu (qizil kartochka)

  • «Trabzonspor» tarkibi: Onana, Pina, Nvaivu, Savich, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (To‘fon, 59), Saviolo (Kabral, 73), Fransulino, Saloh (Simsir, 89);

  • «Galatasaroy» tarkibi: Chaqir, Sallai (Qoratosh, 73), Sanches, Bardakchi, Yakobs (Elmali, 68), Torreyra (Ugochukvu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sane, Leau, Gul (Yilmiz, 46);

  • Turnir jadvalidagi holat: «Galatasaroy» — 13 ochko (1-o‘rin), «Trabzonspor» — 10 ochko (5-o‘rin).

Taktik tahlil: Ekspertlar «Galatasaroy»ning tor-mori haqida

Yevropa va Turkiya futboli tahlilchilarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:

  • Saloh va Fabinio faktori: Mezbonlar maydon markazida Fabinio yordamida pressingni to‘liq nazorat qildi, Salohning tezligi esa raqib himoyasini chil-parchin qilish uchun yetarli bo‘ldi;

  • Yulduzli tarkibning intizomsizligi: Leau va Sane kabi vingerlarning orqaga qaytmasligi qanotlarda ulkan bo‘shliqlarni keltirib chiqardi va bu himoyadagi halokatga sabab bo‘ldi;

  • Psixologik sinish: Erta gol o‘tkazib yuborish va murabbiy Okan Burukning qizishib ketib chetlatilishi jamoa o‘yinini butunlay izdan chiqardi;

  • Chempionlik intrigasi qaytdi: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Trabzonspor» ham sovrinli o‘rinlar uchun jiddiy kurasha olishini namoyish etdi.

Trabzonda kechgan ushbu 4:0 hisobidagi dahshatli to‘qnashuv joriy mavsum Turkiya Superligasida chempionlik poygasi har qachongidan ham murosasiz kechishini ko‘rsatdi.

Sizningcha, «Galatasaroy»ning Trabzonda 0:4 hisobida tor-mor bo‘lishiga jamoaning ortiqcha xotirjamligi sabab bo‘ldimi yoki Muhammad Saloh boshchiligidagi raqib taktik jihatdan mutlaq ustunlik qildimi? Chempion ushbu og‘ir zarbadan keyin peshqadamlikni boy berib qo‘ymaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu shov-shuvli sensatsiyasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Turkiya Superligi 6 turGalatasaroyTrabzonsporMuhammad Saloh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:0010 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!Bugun, 08:47«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng