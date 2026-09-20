Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)

·3·Sport
Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozarboyjon Premer-ligasining 6-turida "Sabah" jamoasi "Mil-Mug‘on"ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekistonlik yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvning 35-daqiqasida ajoyib supergol urib, jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng "Sabah"
  • 15 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.

Ozarboyjon Premer-ligasining 6-turida to‘p surayotgan o‘zbek legionerlari orasida navbatdagi shov-shuvli va yorqin voqelik qayd etildi. Musobaqa peshqadamligi uchun kurashayotgan Bokuning «Sabah» klubi o‘z maydonida «Mil-Mug‘on» jamoasini qabul qilib, 3:1 hisobida ishonchli va chiroyli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mazkur qarama-qarshilikning haqiqiy bezagiga aylangan lahza esa 35-daqiqada yuz berdi: O‘zbekiston milliy va olimpiya terma jamoalarining iqtidorli yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev raqib darvozasiga aqlbovar qilmas darajadagi shedevr supergolni urib, butun stadionni oyoqqa turg‘azdi.

Uchrashuv davomida faol harakat qilgan hamyurtimiz 63-daqiqada murabbiylar qarori bilan qarsaklar ostida zaxiraga olindi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Sabah» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalida sof 2-o‘ringa ko‘tarildi va chempionlik poygasidagi favoritlik maqomini mustahkamladi; 4 ochkoga ega «Mil-Mug‘on» esa 9-pog‘onada qoldi.

Xo‘sh, Umarali Rahmonaliyevning mahorati «Sabah»ning o‘yin uslubini qanday o‘zgartirmoqda, bokuliklar joriy mavsum «Qorabog‘»ning gegemonligini to‘xtata oladimi va o‘zbek futbolchisining Yevropa maydonlariga yo‘l olishi uchun ushbu forma qanchalik muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi?

«Rahmonaliyevning shedevri va 90+5-daqiqadagi nuqta»: Bokudagi bahs xronikasi

6-turning muhim va shiddatli to‘qnashuvi tafsilotlari:

  • Mammadzadadan start (20'): «Sabah» bahs boshidanoq ustunlikni qo‘lga oldi va Mammadzadaning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi (1:0);

  • Umaralidan supergol (35'): Hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev jarima maydoni tashqarisidan darvoza burchagini aniq nishonga olib, haqiqiy estetik shedevrni amalga oshirdi (2:0);

  • 63-daqiqadagi rejali o‘zgarish: O‘z vazifasini a’lo darajada bajargan Rahmonaliyev zaxira o‘rindig‘iga olindi va uning o‘rniga Isayev maydonga tushirildi;

  • So‘nggi daqiqalardagi almashinuv: Mehmonlar safida Ronaldo 90-daqiqada hisobni qisqartirgan (2:1) bo‘lsa-da, 90+5-daqiqada Parris uchinchi to‘pni kiritib, yakuniy 3:1 hisobini rasmiylashtirdi;

  • Jadvaldagi sakrash: «Sabah» 15 ochko bilan 2-o‘ringa joylashdi, «Mil-Mug‘on» esa 4 ochko bilan 9-o‘rinda qolib ketdi.

Ozarboyjon Premer-ligasi 6-turi: O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

Bokuda kechgan bellashuvning rasmiy qaydnomasi va to‘liq tarkibi:

Musobaqa / Bosqich

O‘yin natijasi

Gollar mualliflari

Ochkolar va egallangan o‘rin

Ozarboyjon Premer-ligasi, 6-tur

Sabah 3 : 1 Mil-Mug‘on

Mammadzada 20', Rahmonaliyev 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90'

«Sabah» — 15 ochko (2-o‘rin) / «Mil-Mug‘on» — 4 ochko (9-o‘rin)

  • «Sabah» boshlang‘ich tarkibi: Pokatilov, Dashdamirov, Kuyerioz, Makkarti, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rahmonaliyev (Isayev, 63), Pushas, Nvanchukvu (Karlos Eduardo, 63), Zedadka, Simich (Parris, 89);

  • Legionerimizning statistikasi: 63 daqiqa faol o‘yin, 1 ta gol, yarim himoya markazida muvaffaqiyatli to‘pni nazorat qilish va pressing uyushtirish.

Taktik tahlil: Rahmonaliyevning «Sabah» tizimidagi o‘rni

Xalqaro va mahalliy sport sharhlovchilarining asosiy xulosalari:

  • Maydon markazidagi universallik: Rahmonaliyev nafaqat himoya va hujum o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in rolini bajarmoqda, balki uzoq masofalardan kuchli va aniq zarbalari bilan muntazam xavf yaratmoqda;

  • Jamoaning chempionlik ambitsiyasi: «Sabah» 6 turdan so‘ng 15 ochko to‘plab, joriy mavsumda faqat chempionlik va Yevropa kuboklarining guruh bosqichi uchun jiddiy kurashishini isbotlamoqda;

  • O‘zbekistonlik yarimhimoyachining o‘sishi: Muntazam o‘yin amaliyoti va legioner sifatidagi mas’uliyat Rahmonaliyevning milliy terma jamoadagi nufuzini ham yanada oshirishi shubhasiz.

Umarali Rahmonaliyevning 35-daqiqadagi shov-shuvli goli va «Sabah»ning ishonchli g‘alabasi o‘zbek legionerlarining xorijiy chempionatlardagi zafarli yurishini davom ettirmoqda.

Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Sabah» safidagi ushbu porlashi uni tez orada Yevropaning top-ligalari sari yetaklay oladimi? «Sabah» bu yilgi mavsumda «Qorabog‘»ni taxtdan tushirib, Ozarboyjon chempioni bo‘lishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolchisining ushbu supergoli tahlilini barcha milliy futbolimiz ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Umarali RaxmanaliyevSabahOzarboyjon Premer‑ligiMil‑Mug‘on
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdiBugun, 06:01Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 00:42«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqdaKecha, 22:49"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durangKecha, 22:00De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiKecha, 21:44«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiKecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng