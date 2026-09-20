Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ozarboyjon Premer-ligasining 6-turida "Sabah" jamoasi "Mil-Mug‘on"ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekistonlik yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvning 35-daqiqasida ajoyib supergol urib, jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng "Sabah"
- 15 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
Ozarboyjon Premer-ligasining 6-turida to‘p surayotgan o‘zbek legionerlari orasida navbatdagi shov-shuvli va yorqin voqelik qayd etildi. Musobaqa peshqadamligi uchun kurashayotgan Bokuning «Sabah» klubi o‘z maydonida «Mil-Mug‘on» jamoasini qabul qilib, 3:1 hisobida ishonchli va chiroyli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mazkur qarama-qarshilikning haqiqiy bezagiga aylangan lahza esa 35-daqiqada yuz berdi: O‘zbekiston milliy va olimpiya terma jamoalarining iqtidorli yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev raqib darvozasiga aqlbovar qilmas darajadagi shedevr supergolni urib, butun stadionni oyoqqa turg‘azdi.
Uchrashuv davomida faol harakat qilgan hamyurtimiz 63-daqiqada murabbiylar qarori bilan qarsaklar ostida zaxiraga olindi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Sabah» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalida sof 2-o‘ringa ko‘tarildi va chempionlik poygasidagi favoritlik maqomini mustahkamladi; 4 ochkoga ega «Mil-Mug‘on» esa 9-pog‘onada qoldi.
Xo‘sh, Umarali Rahmonaliyevning mahorati «Sabah»ning o‘yin uslubini qanday o‘zgartirmoqda, bokuliklar joriy mavsum «Qorabog‘»ning gegemonligini to‘xtata oladimi va o‘zbek futbolchisining Yevropa maydonlariga yo‘l olishi uchun ushbu forma qanchalik muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi?
«Rahmonaliyevning shedevri va 90+5-daqiqadagi nuqta»: Bokudagi bahs xronikasi
6-turning muhim va shiddatli to‘qnashuvi tafsilotlari:
Mammadzadadan start (20'): «Sabah» bahs boshidanoq ustunlikni qo‘lga oldi va Mammadzadaning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi (1:0);
Umaralidan supergol (35'): Hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev jarima maydoni tashqarisidan darvoza burchagini aniq nishonga olib, haqiqiy estetik shedevrni amalga oshirdi (2:0);
63-daqiqadagi rejali o‘zgarish: O‘z vazifasini a’lo darajada bajargan Rahmonaliyev zaxira o‘rindig‘iga olindi va uning o‘rniga Isayev maydonga tushirildi;
So‘nggi daqiqalardagi almashinuv: Mehmonlar safida Ronaldo 90-daqiqada hisobni qisqartirgan (2:1) bo‘lsa-da, 90+5-daqiqada Parris uchinchi to‘pni kiritib, yakuniy 3:1 hisobini rasmiylashtirdi;
Jadvaldagi sakrash: «Sabah» 15 ochko bilan 2-o‘ringa joylashdi, «Mil-Mug‘on» esa 4 ochko bilan 9-o‘rinda qolib ketdi.
Ozarboyjon Premer-ligasi 6-turi: O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Bokuda kechgan bellashuvning rasmiy qaydnomasi va to‘liq tarkibi:
Musobaqa / Bosqich
O‘yin natijasi
Gollar mualliflari
Ochkolar va egallangan o‘rin
Ozarboyjon Premer-ligasi, 6-tur
Sabah 3 : 1 Mil-Mug‘on
Mammadzada 20', Rahmonaliyev 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90'
«Sabah» — 15 ochko (2-o‘rin) / «Mil-Mug‘on» — 4 ochko (9-o‘rin)
«Sabah» boshlang‘ich tarkibi: Pokatilov, Dashdamirov, Kuyerioz, Makkarti, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rahmonaliyev (Isayev, 63), Pushas, Nvanchukvu (Karlos Eduardo, 63), Zedadka, Simich (Parris, 89);
Legionerimizning statistikasi: 63 daqiqa faol o‘yin, 1 ta gol, yarim himoya markazida muvaffaqiyatli to‘pni nazorat qilish va pressing uyushtirish.
Taktik tahlil: Rahmonaliyevning «Sabah» tizimidagi o‘rni
Xalqaro va mahalliy sport sharhlovchilarining asosiy xulosalari:
Maydon markazidagi universallik: Rahmonaliyev nafaqat himoya va hujum o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in rolini bajarmoqda, balki uzoq masofalardan kuchli va aniq zarbalari bilan muntazam xavf yaratmoqda;
Jamoaning chempionlik ambitsiyasi: «Sabah» 6 turdan so‘ng 15 ochko to‘plab, joriy mavsumda faqat chempionlik va Yevropa kuboklarining guruh bosqichi uchun jiddiy kurashishini isbotlamoqda;
O‘zbekistonlik yarimhimoyachining o‘sishi: Muntazam o‘yin amaliyoti va legioner sifatidagi mas’uliyat Rahmonaliyevning milliy terma jamoadagi nufuzini ham yanada oshirishi shubhasiz.
Umarali Rahmonaliyevning 35-daqiqadagi shov-shuvli goli va «Sabah»ning ishonchli g‘alabasi o‘zbek legionerlarining xorijiy chempionatlardagi zafarli yurishini davom ettirmoqda.
Sizningcha, Umarali Rahmonaliyevning «Sabah» safidagi ushbu porlashi uni tez orada Yevropaning top-ligalari sari yetaklay oladimi? «Sabah» bu yilgi mavsumda «Qorabog‘»ni taxtdan tushirib, Ozarboyjon chempioni bo‘lishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolchisining ushbu supergoli tahlilini barcha milliy futbolimiz ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…