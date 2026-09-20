Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildi

·0·Texno
Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildi

Jahon ilm-fanida muhim tarixiy voqelik qayd etildi: CERN tadqiqotchilari ilk marotaba antimateriyani maxsus mobil qurilmada avtomobil yoʻli orqali muvaffaqiyatli tashi olishdi. Nature jurnalida eʼlon qilingan natijalarga koʻra, mazkur murakkab tajriba joriy yilning mart oyida Jenevadagi Yevropa yadroavsarlar tadqiqotlari tashkiloti hududida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, BASE loyihasi olimlari Antimatter Factory kompleksidan 92 ta antiprotonni ajratib olib, ularni maxsus BASE-STEP deb nomlangan mobil qurilmaga joylashtirgan. Shundan soʻng ushbu noyob uskunalar yuk mashinasiga ortilib, tadqiqot markazi hududi boʻylab taxminan 30 daqiqa davomida 8 kilometr masofaga olib oʻtilgan. Muhimi, transportirovka jarayonida birorta ham antiproton yoʻqotilmagan.

Antimateriyani saqlash va boshqarish boʻyicha yangi rekord

Mazkur muvaffaqiyatli tashish jarayoni bilan tajriba yakunlanib qolmagani taʼkidlanadi. Mutaxassislar antipartikullarni umumiy hisobda bir oydan ortiq vaqt davomida qurilma ichida saqlash va boshqariladigan tarzda harakatlantirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu ochiq turdagi mobil tizimlar uchun mutlaq rekord natija hisoblanadi.

Bunday oʻta nozik jarayonni amalga oshirishdagi asosiy texnik vazifalardan biri oʻta yuqori darajadagi vakuum muhitini saqlab turishdan iborat boʻlgan. Chunki antiproton odatdagi materiya bilan toʻqnashganda darhol annigilyatsiyaga uchraydi. BASE-STEP qurilmasida saqlash davrining butun davomida bosim loyiha koʻrsatkichidan ham yuqoriroq darajada — 2,2×10⁻¹⁸ mbar dan past holda ushlab turilgan.

Antipartikullarni devorlarga tegmasdan muvozanatda saqlash uchun esa elektr va magnit maydonlarini oʻzida mujassam etgan Penning qopqoni ishlatilgan.

Kelgusidagi reja va ilmiy ahamiyati

Olimlarning fikricha, antimateriyani CERN hududidan tashqariga olib chiqish oʻlchovlar aniqligini keskin oshirish uchun zarur. Hozirgi kunda Antimatter Factory infratuzilmasi kuchli magnit tebranishlarini keltirib chiqarmoqda, bu esa kelgusidagi tajribalar aniqligini cheklovchi asosiy omillardan biriga aylangan. Fiziklar antiprotonlarni kuchli tezlatkich uskunalaridan uzoqda joylashgan maxsus «tinch» laboratoriyalarga yetkazib berishni maqsad qilgan.

BASE jamoasining hisob-kitoblariga koʻra, bu baʼzi oʻlchovlar aniqligini kamida 100 barobarga oshirish imkonini berishi mumkin. Bunday fundamental tadqiqotlar materiya va antimateriya olamini chuqurroq tushunishda muhim oʻrin tutadi. Hozirgi nazariyalarga koʻra, Katta portlash vaqtida materiya va antimateriya bir xil miqdorda yuzaga kelishi kerak edi, biroq kuzatilayotgan koinot deyarli faqat materiyadan iborat.

Kelgusidagi bosqichda olimlar Jenevadan Dyusseldorfgacha boʻlgan 10 soatlik uzoqroq masofaga transportirovka qilishni rejalashtirmoqda. Germaniyadagi Genrix Geyne nomidagi universitetda aynan materiya va antimateriyani solishtirishga moʻljallangan yuqori aniqlikdagi maxsus laboratoriya barpo etilmoqda.

AntimateriyaCERNFizikaIlmiy-tadqiqotTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiKecha, 20:28Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaKecha, 18:25iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiKecha, 17:11NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiKecha, 16:59Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiKecha, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi