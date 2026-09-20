«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!

·35·Sport
«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 7-turida «Barselona» safarda «Sevilya»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvda Rafinya 22, 52 va 69-daqiqalarda raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, het-trik qayd etdi.
  • Ushbu g‘alaba bilan «Barselona»
  • 21 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamligini davom ettirmoqda.

Ispaniya La Ligasining 7-turi doirasida peshqadam «Barselona» safarda xavfli raqib sanalgan «Sevilya» klubi mehmoni bo‘lib, muhim va irodali g‘alabani tantana qildi (3:1). Sevilyadagi shiddatli bahsda dastlab andalusiyaliklar safida Fofana 19-daqiqada hisobni ochib, kataloniyaliklarni shokka tushirgan bo‘lsa-da, «ko‘k-anorranglilar»ning braziliyalik yetakchisi Rafinya haqiqiy benefis uyushtirdi.

Vinger 22, 52 va 69-daqiqalarda raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, het-trik qayd etdi hamda chempionatdagi gollari sonini 12 taga yetkazib oldi. Ushbu zafarli yurishdan so‘ng ketma-ket yettinchi g‘alabasini nishonlagan «Barselona» 21 ochko bilan musobaqa jadvalining eng yuqori pog‘onasida yakkapeshqadamligini davom ettirmoqda; o‘z maydonida mag‘lub bo‘lgan «Sevilya» esa 13 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi.

Xo‘sh, 0:1 hisobida ortda qolayotgan «Barselona» qaysi taktik o‘zgarishlar evaziga o‘yinni o‘z foydasiga burib yubordi, Rafinyaning bu darajadagi sermahsulligi «Oltin to‘p» poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va kataloniyaliklar chempionlik masalasini mavsum boshidayoq hal qilishga kirishdimi?

«Rafinyadan het-trik va 1:3 kambeki»: Sevilyadagi to‘qnashuv xronikasi

7-turning markaziy bahsida yuz bergan hal qiluvchi voqealar:

  • Fofananing chaqmoqdek zarbasi (19'): Mezbonlar tezkor hujum uyushtirib, hisobni ochdi va «Barselona» himoyasini shoshirib qo‘ydi (1:0);

  • Rafinyadan tezkor javob (22'): Gol o‘tkazib yuborilganidan atigi uch daqiqa o‘tib braziliyalik forvard muvozanatni tikladi (1:1);

  • Bo‘limdan keyingi ustunlik (52'): Ikkinchi taym startida Rafinya dublini nishonlab, kataloniyaliklarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);

  • Het-trik va yakuniy nuqta (69'): Uchrashuv qahramoni 69-daqiqada uchinchi to‘pni kiritib, «Sevilya»ning barcha umidlariga chek qo‘ydi (1:3);

  • Yuz foizlik natija: 7 ta tur, 7 ta g‘alaba va jamg‘arilgan 21 ochko — «Barselona» mavsumni benuqson davom ettirmoqda.

«Sevilya» — «Barselona» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi

La Liga 7-turidan o‘rin olgan bahsning to‘liq protokoli va tarkiblar:

Musobaqa / Bosqich

Yakuniy hisob

Gollar mualliflari

Ochkolar va jadvaldagi o‘rin

La Liga, 7-tur

Sevilya 1 : 3 Barselona

Fofana 19' — Rafinya 22', 52', 69'

«Barselona» — 21 ochko (1-o‘rin) / «Sevilya» — 13 ochko (5-o‘rin)

  • «Sevilya» asosiy tarkibi: Vlaxodimos, Iglesias, Sangante (Karmona, 68), Suaso, Agum, Fofana (A.Gonsales, 78), Siyerra (Guridi, 78), Kochorashvili (Romero, 68), Korreya, Robbi Yur;

  • «Barselona» asosiy tarkibi: Livakovich, Erik Garsiya, Kubarsi, Kristensen (Jerar Martin, 59), Kanselu, Rodri (Bernal, 86), Fermin Lopes (Olmo, 76), Pedri, Gordon (Gabriel Jezus, 86), Rafinya (Adeyemi, 76), Yamal.

Taktik tahlil: Ekspertlar «Barselona»ning dominantligi haqida

Ispaniya futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Rafinya — haqiqiy yetakchi: Braziliyalik vinger La Liganing 7 ta turida 12 ta gol urib, faoliyatidagi eng yorqin sport formasini namoyish etmoqda va raqib himoyachilari uchun yechilmas muammoga aylanmoqda;

  • Maydon markazidagi nazorat: Rodri va Pedri tandemi to‘p nazoratini to‘liq qo‘lga olib, qanotlardan Yamal va Gordonni muntazam xavfli uzatmalar bilan ta’minladi;

  • «Sevilya»ning jismoniy charchog‘i: Ikkinchi bo‘lim o‘rtalariga kelib mezbonlar kataloniyaliklarning yuqori pressingiga dosh bera olmadi va o‘z jarima maydoni atrofida qo‘pol taktik bo‘shliqlarga yo‘l qo‘ydi;

  • Chempionlik rejasi: Raqobatchilarning ochko yo‘qotishlari fonida 21 ochko to‘plagan «Barselona» mavsum boshidayoq mustahkam poydevor yaratib oldi.

Sevilyada namoyish etilgan irodali o‘yin va Rafinyaning gollari «Barselona»ning joriy mavsumda barcha musobaqalarda bosh favorit ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Rafinya 7 turda 12 ta gol urgan holda mavsum yakunida La Liga to‘purari va «Oltin butsa» sohibi bo‘la oladimi? «Barselona»ning 7 ta turda 21 ochko jamg‘arib qayd etayotgan mukammal seriyasini to‘xtata oladigan klub topiladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya chempionatining ushbu yorqin qarama-qarshiligi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

BarselonaSevilyaLa LigaRafinya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:0010 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 08:44«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng