«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 7-turida «Barselona» safarda «Sevilya»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda Rafinya 22, 52 va 69-daqiqalarda raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, het-trik qayd etdi.
- Ushbu g‘alaba bilan «Barselona»
- 21 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamligini davom ettirmoqda.
Ispaniya La Ligasining 7-turi doirasida peshqadam «Barselona» safarda xavfli raqib sanalgan «Sevilya» klubi mehmoni bo‘lib, muhim va irodali g‘alabani tantana qildi (3:1). Sevilyadagi shiddatli bahsda dastlab andalusiyaliklar safida Fofana 19-daqiqada hisobni ochib, kataloniyaliklarni shokka tushirgan bo‘lsa-da, «ko‘k-anorranglilar»ning braziliyalik yetakchisi Rafinya haqiqiy benefis uyushtirdi.
Vinger 22, 52 va 69-daqiqalarda raqib darvozasini uch bor ishg‘ol qilib, het-trik qayd etdi hamda chempionatdagi gollari sonini 12 taga yetkazib oldi. Ushbu zafarli yurishdan so‘ng ketma-ket yettinchi g‘alabasini nishonlagan «Barselona» 21 ochko bilan musobaqa jadvalining eng yuqori pog‘onasida yakkapeshqadamligini davom ettirmoqda; o‘z maydonida mag‘lub bo‘lgan «Sevilya» esa 13 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi.
Xo‘sh, 0:1 hisobida ortda qolayotgan «Barselona» qaysi taktik o‘zgarishlar evaziga o‘yinni o‘z foydasiga burib yubordi, Rafinyaning bu darajadagi sermahsulligi «Oltin to‘p» poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va kataloniyaliklar chempionlik masalasini mavsum boshidayoq hal qilishga kirishdimi?
«Rafinyadan het-trik va 1:3 kambeki»: Sevilyadagi to‘qnashuv xronikasi
7-turning markaziy bahsida yuz bergan hal qiluvchi voqealar:
Fofananing chaqmoqdek zarbasi (19'): Mezbonlar tezkor hujum uyushtirib, hisobni ochdi va «Barselona» himoyasini shoshirib qo‘ydi (1:0);
Rafinyadan tezkor javob (22'): Gol o‘tkazib yuborilganidan atigi uch daqiqa o‘tib braziliyalik forvard muvozanatni tikladi (1:1);
Bo‘limdan keyingi ustunlik (52'): Ikkinchi taym startida Rafinya dublini nishonlab, kataloniyaliklarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);
Het-trik va yakuniy nuqta (69'): Uchrashuv qahramoni 69-daqiqada uchinchi to‘pni kiritib, «Sevilya»ning barcha umidlariga chek qo‘ydi (1:3);
Yuz foizlik natija: 7 ta tur, 7 ta g‘alaba va jamg‘arilgan 21 ochko — «Barselona» mavsumni benuqson davom ettirmoqda.
«Sevilya» — «Barselona» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi
La Liga 7-turidan o‘rin olgan bahsning to‘liq protokoli va tarkiblar:
Musobaqa / Bosqich
Yakuniy hisob
Gollar mualliflari
Ochkolar va jadvaldagi o‘rin
La Liga, 7-tur
Sevilya 1 : 3 Barselona
Fofana 19' — Rafinya 22', 52', 69'
«Barselona» — 21 ochko (1-o‘rin) / «Sevilya» — 13 ochko (5-o‘rin)
«Sevilya» asosiy tarkibi: Vlaxodimos, Iglesias, Sangante (Karmona, 68), Suaso, Agum, Fofana (A.Gonsales, 78), Siyerra (Guridi, 78), Kochorashvili (Romero, 68), Korreya, Robbi Yur;
«Barselona» asosiy tarkibi: Livakovich, Erik Garsiya, Kubarsi, Kristensen (Jerar Martin, 59), Kanselu, Rodri (Bernal, 86), Fermin Lopes (Olmo, 76), Pedri, Gordon (Gabriel Jezus, 86), Rafinya (Adeyemi, 76), Yamal.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Barselona»ning dominantligi haqida
Ispaniya futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Rafinya — haqiqiy yetakchi: Braziliyalik vinger La Liganing 7 ta turida 12 ta gol urib, faoliyatidagi eng yorqin sport formasini namoyish etmoqda va raqib himoyachilari uchun yechilmas muammoga aylanmoqda;
Maydon markazidagi nazorat: Rodri va Pedri tandemi to‘p nazoratini to‘liq qo‘lga olib, qanotlardan Yamal va Gordonni muntazam xavfli uzatmalar bilan ta’minladi;
«Sevilya»ning jismoniy charchog‘i: Ikkinchi bo‘lim o‘rtalariga kelib mezbonlar kataloniyaliklarning yuqori pressingiga dosh bera olmadi va o‘z jarima maydoni atrofida qo‘pol taktik bo‘shliqlarga yo‘l qo‘ydi;
Chempionlik rejasi: Raqobatchilarning ochko yo‘qotishlari fonida 21 ochko to‘plagan «Barselona» mavsum boshidayoq mustahkam poydevor yaratib oldi.
Sevilyada namoyish etilgan irodali o‘yin va Rafinyaning gollari «Barselona»ning joriy mavsumda barcha musobaqalarda bosh favorit ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Rafinya 7 turda 12 ta gol urgan holda mavsum yakunida La Liga to‘purari va «Oltin butsa» sohibi bo‘la oladimi? «Barselona»ning 7 ta turda 21 ochko jamg‘arib qayd etayotgan mukammal seriyasini to‘xtata oladigan klub topiladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya chempionatining ushbu yorqin qarama-qarshiligi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…