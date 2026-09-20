Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandi

·31·Texno
Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro astronomlar guruhi James Webb kosmik teleskopi yordamida tarixda ilk bor eng sovuq qoʻngʻir mitti WISE 0855 ob’ektining batafsil ob-havo xaritasini tuzdi.
  • Tashqi muhitdagi muzdek sovuqlikka qaramay, WISE 0855 atmosferasi suv bulutlari va uglerod oksidi shiddatli qoldiqlari bilan qoplangan murakkab va turbulent hayot kechirmoqda.
  • Tadqiqot natijalari ushbu jism Yupiterdagi Buyuk qizil dogʻ kabi turgʻun girdoblarga emas, balki shiddatli jetlarga ega ekanligini koʻrsatdi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xalqaro astronomlar guruhi tarixda ilk bor eng sovuq qoʻngʻir mitti — WISE 0855 ob’ektining batafsil ob-havo xaritasini tuzishga muvaffaq boʻldi. Harorati atigi 265 Kelvinga teng boʻlgan ushbu yulduzsimon jism Quyosh sistemasidagi istalgan sayyoradan ham sovuqroq boʻlib, u yulduzlar va ulkan gazsimon sayyoralar orasidagi oʻtish chegarasida joylashgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koinotdagi eng qudratli qurilmalardan biri boʻlgan James Webb kosmik teleskopining NIRSpec spektrografi yordamida olimlar ushbu sirli ob’ektni 11 soat davomida uzluksiz kuzatdilar. Olingan tahlillar shuni koʻrsatdiki, tashqi muhitdagi muzdek sovuqlikka qaramay, WISE 0855 atmosferasi suv bulutlari va uglerod oksidi shiddatli qoldiqlari bilan qoplangan juda murakkab hamda turbulent hayot kechirmoqda.

Atmosferadagi molekulyar oʻzgarishlar siri

Tadqiqot davomida James Webb nurlanishni alohida komponentlarga ajratib, har bir molekulaning qanday pulsatsiyasini yaqqol koʻrsatib berdi. Asosiy dinamikani ayniqsa uglerod oksidi namoyon etdi, uning yorugʻlik tebranishlari eng yuqori choʻqqidan eng past nuqtagacha 10 foizni tashkil qildi. Shuningdek, fosfin ham oʻziga xos faollik koʻrsatib, ikki gazning xatti-harakati atmosfera tubidagi yagona mexanizm tomonidan boshqarilishini isbotladi.

Biroq metan, ammiak va suv bugʻi oʻzlarining maksimal shaffof boʻlmagan zonalarida juda zaif oʻzgaruvchanlikni namoyish etdi. Olimlar olingan natijalarni tushuntirish uchun PICASO va coolTLUSTY deb nomlangan ikkita atmosfera modellariga murojaat qilishdi. Ma’lum boʻlishicha, ob’ektning harorati va bulut qalinligi bir vaqtning oʻzida oʻzgargandagina kuzatilgan jarayonlarni toʻliq tushunish mumkin boʻladi.

Kuchli shamollar va kelajakdagi kuzatuvlar

WISE 0855 tashqi qatlamlari aylanish jarayonida qalinligi oʻzgarib turadigan suv bulutlari bilan qoplangan. Shu bilan birga, chuqur qatlamlardan kelib chiqayotgan gazlar vertikal harakatlanishda kutilmagan tafovutlarni yuzaga keltirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mazkur jism Yupiterdagi Buyuk qizil dogʻ kabi turgʻun girdoblarga emas, balki ekvatorial va oʻrta kengliklardagi shiddatli jetlarga ega.

Hozirgi vaqtda ob’ektning aniq aylanish davri toʻliq oʻrnatilmagan boʻlib, ma’lumotlar koʻp komponentli shamollar bilan bogʻliq murakkab dinamikadan darak bermoqda. Mazkur kashfiyot Yupiter va Saturn kabi gaz gigantlari ob-havosi hamda kelgusida Yerga oʻxshash ekzosayyoralarni oʻrganish oʻrtasidagi muhim ilmiy koʻprik vazifasini bajaradi.

James WebbAstronomiyaQoʻngʻir mittiKosmosKoinot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiIlm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiBugun, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiKecha, 20:28Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaKecha, 18:25iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiKecha, 17:11NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiKecha, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi