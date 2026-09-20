Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda davom etayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 4-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Turkiyaning kuchli jamoasini 2,5:1,5 hisobida mag‘lub etdi.
- Ayollar terma jamoasi esa Argentina ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida o‘z o‘rnini mustahkamladi.
- Erkaklar jamoasining g‘alabasida Nodirbek Yakubboyevning muhim roli bo‘ldi, ayollar jamoasi safida esa Gulruhbegim Tohirjonova va Umida Omonova o‘z raqiblarini mag‘lub etishdi.
Ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 4-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. O‘z maydonida faqat oltin medallar sari odimlayotgan O‘zbekiston asosiy terma jamoalari muxlislarni quvontirishda davom etmoqda. Erkaklar o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda amaldagi chempionlarimiz ancha xavfli va shiddatli Turkiya terma jamoasini 2,5 : 1,5 hisobida taslim etdi — bahs taqdirini Nodirbek Yakubboyevning 3-doskadagi muhim g‘alabasi hal qildi.
Xotin-qizlar terma jamoamiz esa Lotin Amerikasining nomdor vakili Argentina ustidan 3:1 hisobida ishonchli zafar quchib, turnir jadvalining yuqori qismida o‘z o‘rnini yanada mustahkamladi. Shu bilan birga, Samarqand arenalarida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan 2 va 3-sonli jamoalarimiz ham keskin qarama-qarshiliklarda ishtirok etdi.
Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning qiyin duranglari ortida qanday taktika yotgan edi, ayollar jamoamiz safida Tohirjonova va Omonova g‘alabani qanday ilib ketdi va 4-tur yakunlariga ko‘ra Samarqanddagi kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi?
«Yakubboyevning oltin ochkosi va ayollar triumfi»: 4-tur xronikasi
Samarqanddagi bahslarning eng qaynoq va muhim lahzalari:
Turkiyaga qarshi murosasiz jang (2,5 : 1,5): 1-doskada Nodirbek Abdusattorov turk vunderkindi Yag‘iz Kaan Erdo‘g‘mush bilan, 2-doskada Javohir Sindarov esa Ediz Gurel bilan murakkab pozitsion durang qayd etdi; Shamsiddin Vohidov ham ochko bo‘lishdi. Uchrashuv taqdirini 3-doskada Vahap Sanalni sovuqqonlik bilan mag‘lub etgan Nodirbek Yakubboyev hal qildi;
Ayollarning Argentina ustidan g‘alabasi (3:1): 1-doskada Afruza Hamdamova va 4-doskada Guldona Karimova durang o‘ynagan bo‘lsa, Gulruhbegim Tohirjonova hamda Umida Omonova o‘z raqiblarini chil-parchin qilib, yana 2 ta muhim ochkoni jamoa hisobiga yozib qo‘ydi;
Zaxira jamoalarining kurashi: «O‘zbekiston-3» erkaklar jamoasi Yamanni 3,5 : 0,5 hisobida tor-mor etdi. «O‘zbekiston-2» esa Yangi Zelandiyaga 1,5 : 2,5 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi;
Ayollar 2 va 3-jamoalari natijalari: Qirg‘iz Respublikasi «O‘zbekiston-2»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, «O‘zbekiston-3» esa Kubaga qarshi oxirgi soniyalargacha jang qilib, 1,5 : 2,5 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Samarqand Shaxmat Olimpiadasi. 4-tur rasmiy natijalar qaydnomasi
O‘zbekistonning barcha jamoalari ishtirokidagi uchrashuvlarning to‘liq protokoli:
Musobaqa / Toifa
Uchrashuv
Yakuniy hisob
Doskalar bo‘yicha qayd etilgan natijalar
Erkaklar (Asosiy)
O‘zbekiston — Turkiya
2,5 : 1,5
Abdusattorov 0,5:0,5, Sindarov 0,5:0,5, Yakubboyev 1:0, Vohidov 0,5:0,5
Erkaklar (2-jamoa)
Yangi Zelandiya — O‘zbekiston-2
2,5 : 1,5
Abdisalimov 0,5:0,5, Suyarov 1:0, Nigmatov 0:1, Begmuratov 1:0*
Erkaklar (3-jamoa)
O‘zbekiston-3 — Yaman
3,5 : 0,5
Saydaliyev 0,5:0,5, Rahmatullayev 1:0, Abdurahmonov 1:0, Omonov 1:0
Ayollar (Asosiy)
O‘zbekiston — Argentina
3 : 1
Hamdamova 0,5:0,5, Tohirjonova 1:0, Omonova 1:0, Karimova 0,5:0,5
Ayollar (2-jamoa)
O‘zbekiston-2 — Qirg‘iz Respublikasi
1 : 3
Yakubbayeva 1:0, Malikova 0:1, Salimova 0:1, Mansurova 0:1
Ayollar (3-jamoa)
Kuba — O‘zbekiston-3
2,5 : 1,5
Aktamova 0,5:0,5, Bobomurodova 1:0, Ahmedova 0:1, Shokirjonova 0:1
Taktik tahlil: Ekspertlar terma jamoalarimizning yurishi haqida
Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Pragmatik jamoaviy strategiya: Turkiyaga qarshi asosiy erkaklar terma jamoasi ortiqcha tavakkalchilikka yo‘l qo‘ymadi — dastlabki ikki doskada qora donalarda xavfsiz duranglar qayd etilib, asosiy bosim oq donalarda harakat qilgan Yakubboyev va Vohidov zimmasiga yuklandi va bu reja to‘liq ish berdi;
Yakubboyevning sovuqqon texnikasi: Nodirbek Yakubboyevning endshpildagi mahorati va pozitsion bosimi jamoaga chempionlik yo‘lidagi eng muhim g‘alabalardan birini taqdim etdi;
Ayollar jamoasidagi hujumkorlik: Tohirjonova va Omonovaning o‘rta doskalardagi ishonchli g‘alabalari jamoada liderlik balansi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganini ko‘rsatmoqda;
Yoshlar uchun katta tajriba maktabi: Zaxira jamoalaridagi yosh iste’dodlarimiz uchun ushbu dunyo birinchiligi mas’uliyat va mahoratni oshirishda beqiyos tramplin bo‘lib xizmat qilmoqda.
Samarqanddagi shaxmat bahslari kundan-kunga shiddatli tus olib, O‘zbekistonning asosiy tarkiblari medallar uchun poygada ishonchli harakat qilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi o‘z maydonida kechayotgan ushbu Olimpiadada yana chempionlikni qo‘lga kiritib, oltin medallarni saqlab qola oladimi? Ayollar jamoamizning bu yil kuchli uchlikka kirish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqand Olimpiadasining ushbu yorqin natijalarini barcha shaxmat ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…