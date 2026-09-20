«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!

·25·Sport
«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 5-turida «Latsio» safarda «Venetsiya»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • «Latsio» sardori Mattia Dzakkani 51-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi, to‘qqiz daqiqa o‘tib Tijani Noslin ustunlikni mustahkamladi.
  • «Venetsiya» hujumchisi Yeboa penaltidan foydalana olmagani jamoa uchun katta yo‘qotish bo‘ldi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Latsio» 11 ochko bilan 11-o‘ringa ko‘tarildi, «Venetsiya» esa 1 ochko bilan 20-o‘rinda qoldi.

Italiya A Seriyasining 5-turi doirasida Rimning «Latsio» klubi safarda liga autsayderi «Venetsiya» mehmoni bo‘lib, muhim va sovuqqon g‘alabani tantana qildi (2:0). Birinchi bo‘limi murosasiz kurashlar bilan o‘tgan bahs taqdiri tanaffusdan so‘ng hal bo‘ldi: 51-daqiqada «burgutlar» sardori Mattia Dzakkani penaltini benuqson amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, oradan to‘qqiz daqiqa o‘tib Tijani Noslin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni mustahkamladi.

Mezbonlar uchun esa oqshom haqiqiy omadsizlikka aylandi — jamoa hujumchisi Yeboa 11 metrlik jarima zarbasidan unumli foydalana olmay, intrigani tiklash imkoniyatini qo‘ldan chiqardi. Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng rimliklar o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalida yuqoriga qarab siljishni boshladi; atigi 1 ochkoga ega bo‘lgan «Venetsiya» esa musobaqaning eng quyi pog‘onasida qolib ketmoqda.

Xo‘sh, «Latsio» ikkinchi taymda qaysi taktik o‘zgarishlar hisobiga o‘yinni to‘liq o‘z nazoratiga oldi, «Venetsiya»ning penaltidan adashishi ruhiy zarba bo‘ldimi va rimliklar Yevropa kuboklari hududiga qaytishga tayyormi?

«Dzakkanining zarbasi va Yeboaning xatosi»: Venetsiyadagi bahs xronikasi

5-turning muhim to‘qnashuvidagi asosiy dramatik voqealar:

  • Mattia Dzakkanidan sovuqqon nuqta (51'): Ikkinchi taym boshida belgilangan penaltini rimliklar sardori aniq amalga oshirib, muvozanatni buzdi (0:1);

  • Tijani Noslindan ikkinchi zarba (60'): Mezbonlar o‘zlariga kelmasdan, Noslin tezkor hujumni chiroyli gol bilan yakunladi (0:2);

  • «Venetsiya»ning qo‘ldan ketgan imkoniyati: Mezbonlar foydasiga belgilangan penaltini Yeboa golga aylantira olmadi va jamoaning kambek rejalari chil-parchin bo‘ldi;

  • Mandasdan ishonchli harakatlar: «Latsio» posboni muhim vaziyatlarda darvoza daxlsizligini saqlab, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi;

  • Jadvaldagi holat: «Latsio» 11 ochko bilan 11-o‘ringa ko‘tarildi, «Venetsiya» 1 ochko bilan 20-o‘rinda qolmoqda.

«Venetsiya» — «Latsio» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi

A Seriya 5-turining to‘liq rasmiy protokoli va tarkiblar:

Musobaqa / Bosqich

Yakuniy hisob

Gollar mualliflari

Muhim hodisalar

A Seriya, 5-tur

Venetsiya 0 : 2 Latsio

Dzakkani 51' (pen.), Noslin 60'

Yeboa penaltidan foydalana olmadi

  • «Venetsiya» asosiy tarkibi: Stankovich, Shingten, Moreno, Juan Jezus, Antuan, Zom, Peres, Korreyya (Sagrado, 76), Xelgasson (Fanne, 73), Adams (Rahmani, 73), Yeboa (Fernandes, 87);

  • «Latsio» asosiy tarkibi: Mandas, Floriani (Lazzari, 77), Shutalo, Provstgard, Tavaresh (Pedraza, 84), Frattezi, Belaxyarn, Teylor (Gudmundsson, 77), Kanchelliyeri, Noslin (Pinamonti, 77), Dzakkani (Isaksen, 87);

  • Jadvaldagi tafovut: «Latsio» — 11 ochko (11-o‘rin) / «Venetsiya» — 1 ochko (20-o‘rin).

Taktik tahlil: Ekspertlar «Latsio»ning g‘alabasi haqida

Italiya futboli sharhlovchilari va ekspertlarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:

  • Maydon markazidagi dinamika: Frattezi va Belaxyarn juftligi ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini keskin oshirib, «Venetsiya»ni o‘z jarima maydoni atrofiga qamab qo‘ydi;

  • Qanotlardan shiddat: Dzakkani va Kanchelliyerining agressiv pressingi mezbonlar mudofaasini xato qilishga majbur etdi va penaltiga zamin yaratdi;

  • «Venetsiya»ning tajribasizligi: Muhim lahzalarda konsentratsiyani yo‘qotish va 11 metrlik jarimani ko‘kka sovurish autsayderning A Seriyadagi qiyin ahvolini ko‘rsatib turibdi;

  • Rimliklarning barqarorligi: Safardagi ushbu ishonchli 3 ochko «Latsio»ga kuchli to‘rtlik sari intilishda katta psixologik turtki beradi.

Venetsiyada qo‘lga kiritilgan ushbu 2:0 hisobidagi zafar «Latsio»ning inqirozga yo‘l qo‘ymasligini va mavsumdagi yuqori maqsadlaridan voz kechmaganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, «Latsio» ushbu g‘alabadan so‘ng turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarilib, Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurasha oladimi? «Venetsiya» 1 ochko bilan A Seriyada jon saqlab qolishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya chempionatining ushbu bahsi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

LatsioVenetsiyaMattia DzakkaniA Seriya 5-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:0510 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!Bugun, 08:47Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 08:44«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng