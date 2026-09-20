«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 5-turida «Latsio» safarda «Venetsiya»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- «Latsio» sardori Mattia Dzakkani 51-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi, to‘qqiz daqiqa o‘tib Tijani Noslin ustunlikni mustahkamladi.
- «Venetsiya» hujumchisi Yeboa penaltidan foydalana olmagani jamoa uchun katta yo‘qotish bo‘ldi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Latsio» 11 ochko bilan 11-o‘ringa ko‘tarildi, «Venetsiya» esa 1 ochko bilan 20-o‘rinda qoldi.
Italiya A Seriyasining 5-turi doirasida Rimning «Latsio» klubi safarda liga autsayderi «Venetsiya» mehmoni bo‘lib, muhim va sovuqqon g‘alabani tantana qildi (2:0). Birinchi bo‘limi murosasiz kurashlar bilan o‘tgan bahs taqdiri tanaffusdan so‘ng hal bo‘ldi: 51-daqiqada «burgutlar» sardori Mattia Dzakkani penaltini benuqson amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, oradan to‘qqiz daqiqa o‘tib Tijani Noslin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni mustahkamladi.
Mezbonlar uchun esa oqshom haqiqiy omadsizlikka aylandi — jamoa hujumchisi Yeboa 11 metrlik jarima zarbasidan unumli foydalana olmay, intrigani tiklash imkoniyatini qo‘ldan chiqardi. Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng rimliklar o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalida yuqoriga qarab siljishni boshladi; atigi 1 ochkoga ega bo‘lgan «Venetsiya» esa musobaqaning eng quyi pog‘onasida qolib ketmoqda.
Xo‘sh, «Latsio» ikkinchi taymda qaysi taktik o‘zgarishlar hisobiga o‘yinni to‘liq o‘z nazoratiga oldi, «Venetsiya»ning penaltidan adashishi ruhiy zarba bo‘ldimi va rimliklar Yevropa kuboklari hududiga qaytishga tayyormi?
«Dzakkanining zarbasi va Yeboaning xatosi»: Venetsiyadagi bahs xronikasi
5-turning muhim to‘qnashuvidagi asosiy dramatik voqealar:
Mattia Dzakkanidan sovuqqon nuqta (51'): Ikkinchi taym boshida belgilangan penaltini rimliklar sardori aniq amalga oshirib, muvozanatni buzdi (0:1);
Tijani Noslindan ikkinchi zarba (60'): Mezbonlar o‘zlariga kelmasdan, Noslin tezkor hujumni chiroyli gol bilan yakunladi (0:2);
«Venetsiya»ning qo‘ldan ketgan imkoniyati: Mezbonlar foydasiga belgilangan penaltini Yeboa golga aylantira olmadi va jamoaning kambek rejalari chil-parchin bo‘ldi;
Mandasdan ishonchli harakatlar: «Latsio» posboni muhim vaziyatlarda darvoza daxlsizligini saqlab, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi;
Jadvaldagi holat: «Latsio» 11 ochko bilan 11-o‘ringa ko‘tarildi, «Venetsiya» 1 ochko bilan 20-o‘rinda qolmoqda.
«Venetsiya» — «Latsio» uchrashuvining rasmiy qaydnomasi
A Seriya 5-turining to‘liq rasmiy protokoli va tarkiblar:
Musobaqa / Bosqich
Yakuniy hisob
Gollar mualliflari
Muhim hodisalar
A Seriya, 5-tur
Venetsiya 0 : 2 Latsio
Dzakkani 51' (pen.), Noslin 60'
Yeboa penaltidan foydalana olmadi
«Venetsiya» asosiy tarkibi: Stankovich, Shingten, Moreno, Juan Jezus, Antuan, Zom, Peres, Korreyya (Sagrado, 76), Xelgasson (Fanne, 73), Adams (Rahmani, 73), Yeboa (Fernandes, 87);
«Latsio» asosiy tarkibi: Mandas, Floriani (Lazzari, 77), Shutalo, Provstgard, Tavaresh (Pedraza, 84), Frattezi, Belaxyarn, Teylor (Gudmundsson, 77), Kanchelliyeri, Noslin (Pinamonti, 77), Dzakkani (Isaksen, 87);
Jadvaldagi tafovut: «Latsio» — 11 ochko (11-o‘rin) / «Venetsiya» — 1 ochko (20-o‘rin).
Taktik tahlil: Ekspertlar «Latsio»ning g‘alabasi haqida
Italiya futboli sharhlovchilari va ekspertlarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:
Maydon markazidagi dinamika: Frattezi va Belaxyarn juftligi ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini keskin oshirib, «Venetsiya»ni o‘z jarima maydoni atrofiga qamab qo‘ydi;
Qanotlardan shiddat: Dzakkani va Kanchelliyerining agressiv pressingi mezbonlar mudofaasini xato qilishga majbur etdi va penaltiga zamin yaratdi;
«Venetsiya»ning tajribasizligi: Muhim lahzalarda konsentratsiyani yo‘qotish va 11 metrlik jarimani ko‘kka sovurish autsayderning A Seriyadagi qiyin ahvolini ko‘rsatib turibdi;
Rimliklarning barqarorligi: Safardagi ushbu ishonchli 3 ochko «Latsio»ga kuchli to‘rtlik sari intilishda katta psixologik turtki beradi.
Venetsiyada qo‘lga kiritilgan ushbu 2:0 hisobidagi zafar «Latsio»ning inqirozga yo‘l qo‘ymasligini va mavsumdagi yuqori maqsadlaridan voz kechmaganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, «Latsio» ushbu g‘alabadan so‘ng turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarilib, Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurasha oladimi? «Venetsiya» 1 ochko bilan A Seriyada jon saqlab qolishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya chempionatining ushbu bahsi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…