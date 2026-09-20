«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi

·44·Sport
«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi

Ispaniya chempionatining 7-turida «Sevilya» o‘z maydonida «Barselona»ni qabul qildi. Uchrashuv 1:3 hisobida mehmonlar foydasiga yakunlandi. Bellashuvda «Sevilya» stadionida o‘tgan bahsda Yussuf Fofana 19-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, «Barselona» hujumchisi Rafinya 22, 52 va 69-daqiqalarda uch marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Shu tariqa braziliyalik futbolchining La Ligadagi gollari soni 12 taga yetdi.

«Sevilya» o‘yin davomida 8 marta darvoza tomon zarba berdi, shundan 4 tasi aniq bo‘ldi. «Barselona» esa 24 ta zarba yo‘llab, 7 marta darvoza soniga aniq zarba berdi.

To‘p nazorati bo‘yicha ham kataloniyaliklar ustunlik qildi. «Barselona» 69 foiz vaqt davomida to‘pga egalik qilgan bo‘lsa, «Sevilya»da bu ko‘rsatkich 31 foizni tashkil etdi. Mehmonlar 617 ta pas amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq bajardi. «Sevilya»da esa 232 ta pasning 73 foizi aniq bo‘ldi.

Uchrashuvda «Sevilya» 10 marta, «Barselona» esa 11 marta qoidabuzarlik qildi. Andalusiya klubi bir marta sariq kartochka oldi. «Barselona» futbolchilari esa ogohlantirilmadi. Qizil kartochka qayd etilmadi.

Ofsaydlar bo‘yicha «Sevilya» 5 marta, «Barselona» 2 marta qoidadan tashqari holatga tushdi. Burchak zarbalarida esa kataloniyaliklar 3:1 hisobida ustun keldi.

Ushbu g‘alabadan keyin «Barselona» 21 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab turibdi. «Sevilya» esa 13 ochko bilan 5-pog‘onada bormoqda.

SevilyaBarselonaLa LigaYussuf Fofana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 00:42«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqdaKecha, 22:49"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durangKecha, 22:00De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiKecha, 21:44«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiKecha, 21:35APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiKecha, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng