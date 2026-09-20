«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi
Ispaniya chempionatining 7-turida «Sevilya» o‘z maydonida «Barselona»ni qabul qildi. Uchrashuv 1:3 hisobida mehmonlar foydasiga yakunlandi. Bellashuvda «Sevilya» stadionida o‘tgan bahsda Yussuf Fofana 19-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, «Barselona» hujumchisi Rafinya 22, 52 va 69-daqiqalarda uch marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Shu tariqa braziliyalik futbolchining La Ligadagi gollari soni 12 taga yetdi.
«Sevilya» o‘yin davomida 8 marta darvoza tomon zarba berdi, shundan 4 tasi aniq bo‘ldi. «Barselona» esa 24 ta zarba yo‘llab, 7 marta darvoza soniga aniq zarba berdi.
To‘p nazorati bo‘yicha ham kataloniyaliklar ustunlik qildi. «Barselona» 69 foiz vaqt davomida to‘pga egalik qilgan bo‘lsa, «Sevilya»da bu ko‘rsatkich 31 foizni tashkil etdi. Mehmonlar 617 ta pas amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq bajardi. «Sevilya»da esa 232 ta pasning 73 foizi aniq bo‘ldi.
Uchrashuvda «Sevilya» 10 marta, «Barselona» esa 11 marta qoidabuzarlik qildi. Andalusiya klubi bir marta sariq kartochka oldi. «Barselona» futbolchilari esa ogohlantirilmadi. Qizil kartochka qayd etilmadi.
Ofsaydlar bo‘yicha «Sevilya» 5 marta, «Barselona» 2 marta qoidadan tashqari holatga tushdi. Burchak zarbalarida esa kataloniyaliklar 3:1 hisobida ustun keldi.
Ushbu g‘alabadan keyin «Barselona» 21 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab turibdi. «Sevilya» esa 13 ochko bilan 5-pog‘onada bormoqda.
Izohlar 0
…