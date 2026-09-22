Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi

·21·Texno
Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oppo A7 Pro Max smartfoni endilikda xalqaro bozorga chiqdi va Avstriya, Malayziya, Tailand kabi davlatlarda sotuvga qo'yildi.
  • Ushbu qurilma 10 000 mA•ch sig'imli gigant akkumulyatori, 80 vattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi va 50 megapikselli asosiy hamda old kameralari bilan ajralib turadi.
  • Smartfon 6,78 dyuymli AMOLED-displey, Snapdragon 4 Gen 5 protsessori va IP69K himoyasiga ega.

Avvalroq Xitoy bozorida taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartpohi endilikda xalqaro maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, u oʻzining gigant akkumulyatori hamda mustahkam korpusi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rekord darajadagi akkumulyator va quvvat olish imkoniyatlari

Mazkur smartfonning eng asosiy va diqqatga sazovor xususiyati bu kremniy-uglerod turidagi ulkan 10 000 mA•ch sigʻimli akkumulyatoridir. Bunday batareya bugungi kunda mobil bozorida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga gadjetdan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.

Qurilma 80 vattlik tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ideal sharoitlarda batareyani toʻliq quvvatlantirish uchun taxminan 90 daqiqa vaqt sarflanadi. Shuningdek, model boshqa qurilmalarni quvvatlash uchun 27 vattlik teskari quvvat ulash funksiyasi bilan ham taʼminlangan.

Ekran, unumdorlik va kamera imkoniyatlari

Oppo A7 Pro Max old tomonida 6,78 dyuymli yuqori sifatli AMOLED-displeyga ega. Ekranning oʻlchami 2772×1272 pikselni tashkil etib, 120 Hz yangilanish chastotasi va 1800 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini taqdim etadi.

Smartfon unumdorligi 4 nanometrli jarayon asosida ishlovchi Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Qurilma LPDDR4X tezkor xotirasi va UFS 3.1 doimiy xotira formati bilan jihozlangan boʻlib, kundalik vazifalarni bajarishda barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Optik imkoniyatlarga kelsak, asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli sensor, qoʻshimcha 2 megapikselli monoxrom moduldan iborat. Old kamera ham 50 megapikselli aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etadi.

Dizayn va xalqaro narxlar

Tashqi koʻrinishi jihatidan qurilma Xiaomi Mix Fold 4 modellarini eslatuvchi kamera bloki hamda Breathing Light koʻp rangli yoritish tizimi bilan ajralib turadi. Shuningdek, smartfon IP69K standarti boʻyicha yuqori darajada suv va changdan himoyalangan.

Qurilma ekranga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri, NFC moduli hamda Android 16 bazasidagi ColorOS 16 operatsion tizimi bilan ishlaydi. Uning korpus oʻlchamlari 163×78×8,6 millimetrni, ogʻirligi esa 224 grammni tashkil qiladi.

Xalqaro bozorlarda narxlar mintaqaga qarab farq qiladi. Xususan, Avstriyada 6/256 GB hajmli versiya 599 yevrodan sotilmoqda. Malayziyada 8/256 GB model 2299 ringgitga, Tailandda esa 19 999 batga baholangan.

OppoSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiKiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiBugun, 02:24Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiBugun, 01:55Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiBugun, 01:23SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiBugun, 00:51Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi