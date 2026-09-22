Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oppo A7 Pro Max smartfoni endilikda xalqaro bozorga chiqdi va Avstriya, Malayziya, Tailand kabi davlatlarda sotuvga qo'yildi.
- Ushbu qurilma 10 000 mA•ch sig'imli gigant akkumulyatori, 80 vattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi va 50 megapikselli asosiy hamda old kameralari bilan ajralib turadi.
- Smartfon 6,78 dyuymli AMOLED-displey, Snapdragon 4 Gen 5 protsessori va IP69K himoyasiga ega.
Avvalroq Xitoy bozorida taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartpohi endilikda xalqaro maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, u oʻzining gigant akkumulyatori hamda mustahkam korpusi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rekord darajadagi akkumulyator va quvvat olish imkoniyatlariMazkur smartfonning eng asosiy va diqqatga sazovor xususiyati bu kremniy-uglerod turidagi ulkan 10 000 mA•ch sigʻimli akkumulyatoridir. Bunday batareya bugungi kunda mobil bozorida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga gadjetdan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.
Qurilma 80 vattlik tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ideal sharoitlarda batareyani toʻliq quvvatlantirish uchun taxminan 90 daqiqa vaqt sarflanadi. Shuningdek, model boshqa qurilmalarni quvvatlash uchun 27 vattlik teskari quvvat ulash funksiyasi bilan ham taʼminlangan.
Ekran, unumdorlik va kamera imkoniyatlariOppo A7 Pro Max old tomonida 6,78 dyuymli yuqori sifatli AMOLED-displeyga ega. Ekranning oʻlchami 2772×1272 pikselni tashkil etib, 120 Hz yangilanish chastotasi va 1800 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini taqdim etadi.
Smartfon unumdorligi 4 nanometrli jarayon asosida ishlovchi Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Qurilma LPDDR4X tezkor xotirasi va UFS 3.1 doimiy xotira formati bilan jihozlangan boʻlib, kundalik vazifalarni bajarishda barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Optik imkoniyatlarga kelsak, asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli sensor, qoʻshimcha 2 megapikselli monoxrom moduldan iborat. Old kamera ham 50 megapikselli aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etadi.
Dizayn va xalqaro narxlarTashqi koʻrinishi jihatidan qurilma Xiaomi Mix Fold 4 modellarini eslatuvchi kamera bloki hamda Breathing Light koʻp rangli yoritish tizimi bilan ajralib turadi. Shuningdek, smartfon IP69K standarti boʻyicha yuqori darajada suv va changdan himoyalangan.
Qurilma ekranga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri, NFC moduli hamda Android 16 bazasidagi ColorOS 16 operatsion tizimi bilan ishlaydi. Uning korpus oʻlchamlari 163×78×8,6 millimetrni, ogʻirligi esa 224 grammni tashkil qiladi.
Xalqaro bozorlarda narxlar mintaqaga qarab farq qiladi. Xususan, Avstriyada 6/256 GB hajmli versiya 599 yevrodan sotilmoqda. Malayziyada 8/256 GB model 2299 ringgitga, Tailandda esa 19 999 batga baholangan.
Izohlar 0
…