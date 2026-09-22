Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildi

·36·Sport
Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arman Sarukyan UFC 331'da Maurisio Ruffi ustidan qozongan g'alabasidan so'ng, bir haftalik ta'tildan keyin mashg'ulotlarga qaytishini va dekabr o'rtasi yoki oxirida jang qilishga tayyorligini ma'lum qildi.
  • Uning jarohatsiz holati va tezkor jang qilish istagi, chempion Jastin Geyji bilan yil yakuniga qadar bo'lishi mumkin bo'lgan unvon jangi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

UFC 331 turnirida braziliyalik xavfli zarbachi Maurisio Ruffini ilk raunddayoq dahshatli tirsak zarbalari bilan muddatidan avval taslim etgan yengil vaznning birinchi raqamli da’vogari Arman Sarukyan muxlislari uchun kutilmagan va juda tezkor yangilikni ma’lum qildi. Odatda raqamli yirik turnirlardan keyin jangchilar oylab dam olish yoki tiklanish jarayonini o‘tasa-da, armanistonlik yulduz mutlaqo sog‘-omon ekanini va oktagonga qaytish uchun uzoq kutib o‘tirmasligini bildirdi.

Oktagondagi yorqin zafardan so‘ng bergan bayonotida u bir haftalik qisqa ta’tildan keyin to‘liq mashg‘ulot lageriga kirishishini ochiqladi: «Menda hech qanday jarohat yo‘q. Bir hafta dam olishim kerak, shundan so‘ng yana mashg‘ulotlarni boshlayman. Dekabrning o‘rtasi yoki oxirida jang qilish — men uchun juda yaxshi variant. O‘sha vaqtda katta va kuchli kard shakllantiriladi. UFC qachon va qayerda desa, men 100 foiz tayyorman». Da’vogarning bunday jangovar kayfiyati chempion Jastin Geyjiga qarshi bo‘lajak unvon jangi yil yakuniga qadar tashkil etilishi mumkinligi haqidagi taxminlarni yanada alanga oldirdi.

Xo‘sh, Dana Uayt yilning asosiy raqamli dekabr turniriga Sarukyanning chempionlik jangini bosh to‘qnashuv sifatida qo‘shadimi, Geyji bu chaqiriqni qabul qilishga ulguradimi va 2026 yil yakuni yengil vaznda yangi qirol nomi bilan tugaydimi?

«Jarohatsiz g‘alaba, bir haftalik ta’til va dekabr kardi»: Sarukyan rejalarining 5 asosiy nuqtasi

UFC 331 turniridan so‘ng Arman Sarukyan ma’lum qilgan eng muhim yangiliklar:

  • Mutlaq sog‘lom holat: Ruffiga qarshi kechgan agressiv to‘qnashuvda Sarukyan birorta ham jiddiy zarba o‘tkazib yubormadi va oktagondan jarohatsiz chiqdi;

  • Bir haftalik mini-ta’til: Sportchi uzoq muddatli tanaffus olmaydi — atigi 7 kunlik tiklanishdan keyin mashg‘ulot zaliga qaytadi;

  • Dekabr oyi nishonda: Arman yil yakunidagi (dekabrning o‘rtasi yoki oxiridagi) yirik PPV-kardda oktagonga ko‘tarilishni eng ma’qul ssenariy deb hisoblamoqda;

  • UFC ultimatumiga mutlaq ochiqlik: Jangchi promoushen rahbariyati taklif etadigan har qanday lokatsiya va muddatga so‘zsiz rozi ekanini bildirdi;

  • Chempionlik bosimi: Bu qaror amaldagi chempion Jastin Geyjini himoya jangidan qochish uchun bahona topa olmaslik holatiga keltirib qo‘ydi.

Sarukyanning grafigi: UFC 331dagi holat va dekabrdagi kutilmalar taqqosi

Jangchining tiklanish jarayoni va dekabr oyidagi ehtimoliy jang ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

UFC 331 (O‘tgan jang)

Dekabr oyi (Kutilayotgan jang)

Raqib maqomi

Maurisio Ruffi (Xavfli da’vogar)

Jastin Geyji (Chempionlik kamari uchun)

Jang davomiyligi va raundlar

1-raund (Muddatidan oldin g‘alaba)

5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi

Olingan jarohatlar darajasi

0% (Hech qanday shikastlanmalar yo‘q)

Yuqori funksional tayyorgarlik talab etiladi

Tayyorgarlik vaqti (Lager)

To‘liq standart lager

7-8 haftalik jadal mashg‘ulot sikli

Uchrashuv mohiyati

№1 da’vogarlik maqomini saqlash

UFC chempionlik kamarini qo‘lga kiritish

MMA va UFC industriyasi ekspertizasi: Nega UFC uchun dekabr kardi mukammal variant?

Xalqaro MMA tahlilchilari va promoushen insayderlarining xulosalari:

  • Yil yakunidagi kassabop blokbaster: UFC an’anaviy tarzda har yili dekabr oyida Las-Vegasda eng katta chempionlik janglaridan iborat superturnir o‘tkazadi; Sarukyan va Geyji jangi ushbu shou uchun eng mukammal asosiy voqea (Main Event) bo‘la oladi;

  • Tiklanish vaqtining mukammalligi: Ruffi bilan bahs atigi bir necha daqiqa davom etgani bois, Sarukyan energiya yo‘qotmadi; oktyabr va noyabr oylari chempionlik jangiga ideal sport formasida yetib kelish uchun to‘liq yetarli;

  • Geyji uchun muddat tuzog‘i: Agar Geyji jiddiy jarohat olmagan bo‘lsa, UFC uning noyabrda yoki dekabrda kamarni himoya qilishini talab qiladi; Sarukyanning «men hozirdan tayyorman» degan chiqishi Dana Uaytga chempionga bosim o‘tkazish uchun qo‘shimcha dastak beradi;

  • Reyting va marketing cho‘qqisi: Ilk raunddagi nokautdan so‘ng Sarukyan atrofida katta shov-shuv paydo bo‘ldi va muxlislar qiziqishi sovib qolmasidan uni dekabrda qaytarish moliyaviy jihatdan ham promoushen uchun juda foydali.

Arman Sarukyanning bu shiddatli qarori yengil vazndagi chempionlik intrigasini maksimal darajada tezlashtirdi va dekabrdagi yirik to‘qnashuvga yo‘l ochdi.

Sizningcha, Dana Uayt va UFC rahbariyati Arman Sarukyanga dekabr oyidayoq chempion Jastin Geyjiga qarshi jang beradimi? Agar ushbu superjang dekabrda o‘tkazilsa, Sarukyan yengil vazn kamarini qo‘lga kirita oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va oktagon olamidagi eng qaynoq rejalar haqidagi xabarni barcha MMA ixlosmandlariga ulashing!

Arman SarukyanMaurazio RuffiniUFTS 331Dani Uayt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:4016 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:174 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi