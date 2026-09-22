Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arman Sarukyan UFC 331'da Maurisio Ruffi ustidan qozongan g'alabasidan so'ng, bir haftalik ta'tildan keyin mashg'ulotlarga qaytishini va dekabr o'rtasi yoki oxirida jang qilishga tayyorligini ma'lum qildi.
- Uning jarohatsiz holati va tezkor jang qilish istagi, chempion Jastin Geyji bilan yil yakuniga qadar bo'lishi mumkin bo'lgan unvon jangi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.
UFC 331 turnirida braziliyalik xavfli zarbachi Maurisio Ruffini ilk raunddayoq dahshatli tirsak zarbalari bilan muddatidan avval taslim etgan yengil vaznning birinchi raqamli da’vogari Arman Sarukyan muxlislari uchun kutilmagan va juda tezkor yangilikni ma’lum qildi. Odatda raqamli yirik turnirlardan keyin jangchilar oylab dam olish yoki tiklanish jarayonini o‘tasa-da, armanistonlik yulduz mutlaqo sog‘-omon ekanini va oktagonga qaytish uchun uzoq kutib o‘tirmasligini bildirdi.
Oktagondagi yorqin zafardan so‘ng bergan bayonotida u bir haftalik qisqa ta’tildan keyin to‘liq mashg‘ulot lageriga kirishishini ochiqladi: «Menda hech qanday jarohat yo‘q. Bir hafta dam olishim kerak, shundan so‘ng yana mashg‘ulotlarni boshlayman. Dekabrning o‘rtasi yoki oxirida jang qilish — men uchun juda yaxshi variant. O‘sha vaqtda katta va kuchli kard shakllantiriladi. UFC qachon va qayerda desa, men 100 foiz tayyorman». Da’vogarning bunday jangovar kayfiyati chempion Jastin Geyjiga qarshi bo‘lajak unvon jangi yil yakuniga qadar tashkil etilishi mumkinligi haqidagi taxminlarni yanada alanga oldirdi.
Xo‘sh, Dana Uayt yilning asosiy raqamli dekabr turniriga Sarukyanning chempionlik jangini bosh to‘qnashuv sifatida qo‘shadimi, Geyji bu chaqiriqni qabul qilishga ulguradimi va 2026 yil yakuni yengil vaznda yangi qirol nomi bilan tugaydimi?
«Jarohatsiz g‘alaba, bir haftalik ta’til va dekabr kardi»: Sarukyan rejalarining 5 asosiy nuqtasi
UFC 331 turniridan so‘ng Arman Sarukyan ma’lum qilgan eng muhim yangiliklar:
Mutlaq sog‘lom holat: Ruffiga qarshi kechgan agressiv to‘qnashuvda Sarukyan birorta ham jiddiy zarba o‘tkazib yubormadi va oktagondan jarohatsiz chiqdi;
Bir haftalik mini-ta’til: Sportchi uzoq muddatli tanaffus olmaydi — atigi 7 kunlik tiklanishdan keyin mashg‘ulot zaliga qaytadi;
Dekabr oyi nishonda: Arman yil yakunidagi (dekabrning o‘rtasi yoki oxiridagi) yirik PPV-kardda oktagonga ko‘tarilishni eng ma’qul ssenariy deb hisoblamoqda;
UFC ultimatumiga mutlaq ochiqlik: Jangchi promoushen rahbariyati taklif etadigan har qanday lokatsiya va muddatga so‘zsiz rozi ekanini bildirdi;
Chempionlik bosimi: Bu qaror amaldagi chempion Jastin Geyjini himoya jangidan qochish uchun bahona topa olmaslik holatiga keltirib qo‘ydi.
Sarukyanning grafigi: UFC 331dagi holat va dekabrdagi kutilmalar taqqosi
Jangchining tiklanish jarayoni va dekabr oyidagi ehtimoliy jang ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
UFC 331 (O‘tgan jang)
Dekabr oyi (Kutilayotgan jang)
Raqib maqomi
Maurisio Ruffi (Xavfli da’vogar)
Jastin Geyji (Chempionlik kamari uchun)
Jang davomiyligi va raundlar
1-raund (Muddatidan oldin g‘alaba)
5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi
Olingan jarohatlar darajasi
0% (Hech qanday shikastlanmalar yo‘q)
Yuqori funksional tayyorgarlik talab etiladi
Tayyorgarlik vaqti (Lager)
To‘liq standart lager
7-8 haftalik jadal mashg‘ulot sikli
Uchrashuv mohiyati
№1 da’vogarlik maqomini saqlash
UFC chempionlik kamarini qo‘lga kiritish
MMA va UFC industriyasi ekspertizasi: Nega UFC uchun dekabr kardi mukammal variant?
Xalqaro MMA tahlilchilari va promoushen insayderlarining xulosalari:
Yil yakunidagi kassabop blokbaster: UFC an’anaviy tarzda har yili dekabr oyida Las-Vegasda eng katta chempionlik janglaridan iborat superturnir o‘tkazadi; Sarukyan va Geyji jangi ushbu shou uchun eng mukammal asosiy voqea (Main Event) bo‘la oladi;
Tiklanish vaqtining mukammalligi: Ruffi bilan bahs atigi bir necha daqiqa davom etgani bois, Sarukyan energiya yo‘qotmadi; oktyabr va noyabr oylari chempionlik jangiga ideal sport formasida yetib kelish uchun to‘liq yetarli;
Geyji uchun muddat tuzog‘i: Agar Geyji jiddiy jarohat olmagan bo‘lsa, UFC uning noyabrda yoki dekabrda kamarni himoya qilishini talab qiladi; Sarukyanning «men hozirdan tayyorman» degan chiqishi Dana Uaytga chempionga bosim o‘tkazish uchun qo‘shimcha dastak beradi;
Reyting va marketing cho‘qqisi: Ilk raunddagi nokautdan so‘ng Sarukyan atrofida katta shov-shuv paydo bo‘ldi va muxlislar qiziqishi sovib qolmasidan uni dekabrda qaytarish moliyaviy jihatdan ham promoushen uchun juda foydali.
Arman Sarukyanning bu shiddatli qarori yengil vazndagi chempionlik intrigasini maksimal darajada tezlashtirdi va dekabrdagi yirik to‘qnashuvga yo‘l ochdi.
Sizningcha, Dana Uayt va UFC rahbariyati Arman Sarukyanga dekabr oyidayoq chempion Jastin Geyjiga qarshi jang beradimi? Agar ushbu superjang dekabrda o‘tkazilsa, Sarukyan yengil vazn kamarini qo‘lga kirita oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va oktagon olamidagi eng qaynoq rejalar haqidagi xabarni barcha MMA ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…