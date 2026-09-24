«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldi
«Sumerki» filmi orqali butun dunyoga tanilgan aktyor Teylor Lotner va uning rafiqasi Teylor Doum hayotida quvonchli voqea yuz berdi. Juftlik ilk bor ota-ona bo‘ldi.
Teylor va uning rafiqasining qiz farzandi dunyoga keldi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqqa Lenon ismi berildi.
Qizig‘i, er-xotinning har ikkisi ham Teylor ismini olib yuradi. Shu sababli ular qiziga ham Teylor deb ism qo‘yish variantini ko‘rib chiqqan. Biroq yakunda Lenon ismida to‘xtamga kelishgan.
Teylor Doumning homilador ekani haqida 2026 yil mart oyida ma’lum bo‘lgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay, yoz boshida juftlik maxsus gender-pati o‘tkazib, farzandi qiz ekanini bilib olgan.
Shu tariqa, Lotnerlar oilasi yana bir a’zoga ko‘paydi. Endi Teylor Lotner va Teylor Doum uchun ota-onalik davri boshlandi.
Izohlar 0
…