«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldi

·58·Madaniyat
«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldi

«Sumerki» filmi orqali butun dunyoga tanilgan aktyor Teylor Lotner va uning rafiqasi Teylor Doum hayotida quvonchli voqea yuz berdi. Juftlik ilk bor ota-ona bo‘ldi.

Teylor va uning rafiqasining qiz farzandi dunyoga keldi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqqa Lenon ismi berildi.

Qizig‘i, er-xotinning har ikkisi ham Teylor ismini olib yuradi. Shu sababli ular qiziga ham Teylor deb ism qo‘yish variantini ko‘rib chiqqan. Biroq yakunda Lenon ismida to‘xtamga kelishgan.

Teylor Doumning homilador ekani haqida 2026 yil mart oyida ma’lum bo‘lgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay, yoz boshida juftlik maxsus gender-pati o‘tkazib, farzandi qiz ekanini bilib olgan.

Shu tariqa, Lotnerlar oilasi yana bir a’zoga ko‘paydi. Endi Teylor Lotner va Teylor Doum uchun ota-onalik davri boshlandi.

Teylor LotnerTeylor DoumLenonSumerki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi28 iyun 22:47Teylor Svift erining tachdaunidan so‘ng nikoh uzugini ko‘rsatdi: “Bu — mening erim!” (video)Teylor Svift erining tachdaunidan so‘ng nikoh uzugini ko‘rsatdi: “Bu — mening erim!” (video)21 sentabr 19:24To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiTo‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdi3 iyul 02:19Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Bugun 14:39Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Bugun 11:58Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Kecha 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi