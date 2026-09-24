Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Entoni Gordon "Oltin to'p" sovriniga asosiy da'vogarlar sifatida "Barselona" jamoadoshi Lamin Yamal va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keynni ko'rsatdi.
- Gordon Lamin Yamalning bu yoshda erishgan yutuqlari va aql bovar qilmas o'yin uslubidan hayratda ekanligini ta'kidladi.
- Shuningdek, u Harri Keynning 2025/26 yilgi mavsumdagi 73 ta gol urishdek tarixiy natijasi ham e'tibordan chetda qolmasligi lozimligini qayd etdi.
Yevropa futbolidagi eng nufuzli individual sovrin — “Oltin toʻp” uchun kurash qizgʻin pallaga kirib borayotgan bir paytda, “Barselona” klubining yangi aʼzosi Entoni Gordon bu boradagi oʻz qarashlarini oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar qilishicha, angliyalik qanot hujumchisi mazkur mukofotga asosiy daʼvogarlar sifatida oʻzining kataloniyalik jamoadoshi Lamin Yamal hamda Angliya terma jamoasi sardori Harri Keynni koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar davrida 70 million funt sterling evaziga Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan 25 yoshli futbolchi La Ligadagi dastlabki yettita uchrashuvdayoq oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U mazkur oʻyinlarda yosh iqtidor egasi Lamin Yamalga beshta golli uzatma yetkazib berdi. Ayni paytda Entoni oʻzining milliy jamoadagi sardori bilan yana bir bor safda birlashib, Angliya terma jamoasining Millatlar ligasi doirasida amaldagi jahon chempionlari — Ispaniyaga qarshi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda.
Lamin Yamalning favqulodda yuksalishiReal Madrid hujumchisi Kilian Mbappe ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun kurashda davom etayotgan boʻlsa-da, Gordon oʻzining klubdagi va terma jamoadagi sheriklari boshqalardan yaqqol ajralib turganini taʼkidladi. Xususan, u oʻn toʻqqiz yoshli Lamin Yamalning bu yoshda erishgan yutuqlari va koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanligini yashirmadi.
“Men uchun bu sovrin erishilgan natijalardan kelib chiqqan holda ana shu ikki futbolchidan biriga nasib etishi kerak. Laminning bunday yoshda erishgan yutuqlari hayratlanarli. Uning oʻyin uslubi shunchaki aql bovar qilmas darajada. Ayni paytda u mutlaqo boshqa darajada harakat qilmoqda”, — deya taʼkidladi Entoni Gordon.
Harri Keynning tarixiy mavsumiYamalning dunyodagi eng yaxshi qanot futbolchisi ekanligini eʼtirof etganiga qaramay, Gordon Harri Keynning 2025/26 yilgi mavsumdagi mislsiz natijalari ham eʼtibordan chetda qolmasligi lozimligini eslatdi. Angliya terma jamoasi sardori mavsum davomida barcha musobaqalarda naq 73 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
“Agar oʻtgan mavsum haqida gapiradigan boʻlsak, H (Keyn) istalgan boshqa daʼvogar kabi jiddiy asosga ega, chunki uning mavsumi tarixiy koʻrinish oldi. U kiritgan gollar salmogʻi va jahon chempionatida jamoamiz uchun qilgan ishlari tahsinga loyiq. Har ikki futbolchining ham daʼvogarlik qilish uchun kuchli argumentlari bor, shuning uchun ularning ikkalasiga ham omad tilayman”, — deya qoʻshimcha qildi ingliz futbolchisi.
Hozirda Angliya terma jamoasi yozgi jahon chempionati yarim finalidagi alamli magʻlubiyatdan keyingi ilk rasmiy uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Millatlar ligasidagi Ispaniyaga qarshi oʻyin nafaqat jamoaviy kurash, balki mavsum yakunidagi individual sovrinlar taqdiriga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.
Izohlar 0
…