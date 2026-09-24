Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi

·31·Sport
Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Entoni Gordon "Oltin to'p" sovriniga asosiy da'vogarlar sifatida "Barselona" jamoadoshi Lamin Yamal va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keynni ko'rsatdi.
  • Gordon Lamin Yamalning bu yoshda erishgan yutuqlari va aql bovar qilmas o'yin uslubidan hayratda ekanligini ta'kidladi.
  • Shuningdek, u Harri Keynning 2025/26 yilgi mavsumdagi 73 ta gol urishdek tarixiy natijasi ham e'tibordan chetda qolmasligi lozimligini qayd etdi.

Yevropa futbolidagi eng nufuzli individual sovrin — “Oltin toʻp” uchun kurash qizgʻin pallaga kirib borayotgan bir paytda, “Barselona” klubining yangi aʼzosi Entoni Gordon bu boradagi oʻz qarashlarini oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar qilishicha, angliyalik qanot hujumchisi mazkur mukofotga asosiy daʼvogarlar sifatida oʻzining kataloniyalik jamoadoshi Lamin Yamal hamda Angliya terma jamoasi sardori Harri Keynni koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar davrida 70 million funt sterling evaziga Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan 25 yoshli futbolchi La Ligadagi dastlabki yettita uchrashuvdayoq oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U mazkur oʻyinlarda yosh iqtidor egasi Lamin Yamalga beshta golli uzatma yetkazib berdi. Ayni paytda Entoni oʻzining milliy jamoadagi sardori bilan yana bir bor safda birlashib, Angliya terma jamoasining Millatlar ligasi doirasida amaldagi jahon chempionlari — Ispaniyaga qarshi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda.

Lamin Yamalning favqulodda yuksalishi

Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappe ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun kurashda davom etayotgan boʻlsa-da, Gordon oʻzining klubdagi va terma jamoadagi sheriklari boshqalardan yaqqol ajralib turganini taʼkidladi. Xususan, u oʻn toʻqqiz yoshli Lamin Yamalning bu yoshda erishgan yutuqlari va koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanligini yashirmadi.

“Men uchun bu sovrin erishilgan natijalardan kelib chiqqan holda ana shu ikki futbolchidan biriga nasib etishi kerak. Laminning bunday yoshda erishgan yutuqlari hayratlanarli. Uning oʻyin uslubi shunchaki aql bovar qilmas darajada. Ayni paytda u mutlaqo boshqa darajada harakat qilmoqda”, — deya taʼkidladi Entoni Gordon.

Harri Keynning tarixiy mavsumi

Yamalning dunyodagi eng yaxshi qanot futbolchisi ekanligini eʼtirof etganiga qaramay, Gordon Harri Keynning 2025/26 yilgi mavsumdagi mislsiz natijalari ham eʼtibordan chetda qolmasligi lozimligini eslatdi. Angliya terma jamoasi sardori mavsum davomida barcha musobaqalarda naq 73 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

“Agar oʻtgan mavsum haqida gapiradigan boʻlsak, H (Keyn) istalgan boshqa daʼvogar kabi jiddiy asosga ega, chunki uning mavsumi tarixiy koʻrinish oldi. U kiritgan gollar salmogʻi va jahon chempionatida jamoamiz uchun qilgan ishlari tahsinga loyiq. Har ikki futbolchining ham daʼvogarlik qilish uchun kuchli argumentlari bor, shuning uchun ularning ikkalasiga ham omad tilayman”, — deya qoʻshimcha qildi ingliz futbolchisi.

Hozirda Angliya terma jamoasi yozgi jahon chempionati yarim finalidagi alamli magʻlubiyatdan keyingi ilk rasmiy uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Millatlar ligasidagi Ispaniyaga qarshi oʻyin nafaqat jamoaviy kurash, balki mavsum yakunidagi individual sovrinlar taqdiriga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.

Lamin YamalHarri KeynEntoni GordonOltin toʻpBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdiEntoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdiBugun 11:51Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:36Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?