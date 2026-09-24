Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi

·64·Jamiyat
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi

Xonanda Sevinch Ismoilova muxlislaridan uzoq vaqt yashirib kelgan hayotidagi eng og‘ir voqealardan biri haqida gapirdi. U ko‘pchilik doim so‘raydigan tanasidagi chandiqlar tarixi ortida qanday voqea borligini 8 yildan so‘ng ochib berdi.

Hammasi 2018 yilda boshlangan

Sevinch Ismoilova ijodini endigina boshlagan va viloyatlardagi to‘ylarda xizmat qilayotgan paytda yo‘l-transport hodisasiga uchragan.

Xonandaning aytishicha, Buxoro viloyati Gazli tumanida to‘y xizmatidan qaytayotgan avtomobilda yo‘lovchilar uxlab qolgan. Mashina katta tezlikda yo‘ldan chiqib ketgan va jiddiy avariya sodir bo‘lgan.

"Bu voqeani sizlarga aytib berishim uchun 8 yil vaqt kerak bo‘ldi", — deya hikoyasini boshladi xonanda. Sevinchning so‘zlariga ko‘ra, u hodisadan so‘ng bir muddat komada bo‘lgan va 15 kundan keyin onasining yig‘i ovozidan o‘ziga kelgan.

U avariya oqibatida turli jarohatlar olgani va uzoq davom etgan davolanish jarayonini boshdan kechirganini aytdi. Ayniqsa, chap qo‘lidagi jarohat jiddiy bo‘lgan.

Shifokorlar uzoq davom etgan murakkab jarrohlik amaliyoti orqali uning qo‘lini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

Xonanda avariyadan olti oy o‘tib yana to‘y xizmatlariga chiqishni boshlagan. Biroq uning aytishicha, ilk kunlardanoq avariyaning uzoq davom etgan asoratlari sezila boshlagan.

Sevinch Ismoilova bu voqeani yillar davomida o‘zida saqlab kelgan. Endi esa muxlislariga chandiqlari tarixi va hayotidagi eng og‘ir davrlardan biri haqida ochiq so‘zlab berdi.

Xonanda Sevinch IsmoilovaBuxoroGazliavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiKecha 13:50Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiJizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi15 avgust 20:11Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdiSirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi10 avgust 11:29Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)10 avgust 11:32Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi31 iyul 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq