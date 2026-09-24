Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Insayder Ice Universe tomonidan o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra, Galaxy S26 Ultra smartfonining maxfiylik rejimi Xiaomi 18 Pro'dan ustunlik ko'rsatdi.
- Galaxy S26 Ultra'da maxfiylik rejimi yoqilganda, ekran yon tomondan qarayotganlar uchun deyarli ko'rinmay qoladi.
- Xiaomi 18 Pro'da ham maxfiylik rejimi mavjud bo'lsa-da, u Galaxy S26 Ultra kabi keskin cheklovni ta'minlay olmaydi.
Smartfonlar bozoridagi eng soʻnggi flagman modellar qatoriga kiruvchi Xiaomi 18 Pro hamda Galaxy S26 Ultra qurilmalari oʻziga xos maxfiylik funksiyasi boʻyicha sinovdan oʻtkazildi. Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan dastlabki solishtirish natijalariga koʻra, mazkur ikkala ilgʻor smartfon ekran himoyasini taʼminlashda mutlaqo turlicha natijalarni koʻrsatdi va bu foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, texnologiya olamida oʻzining ishonchli maʼlumotlari bilan tanilgan insayder Ice Universe har ikki flagmanni turli burchak ostida sinovdan oʻtkazib, ularning maxfiylik rejimidagi imkoniyatlarini baholadi. Sinov jarayonida qurilmalarning yon atrofdagi begona koʻzlardan maʼlumotni qanchalik yaxshi yashirishi asosiy mezon sifatida olindi.
Displey himoyasi va yonboshdagi koʻrinishOʻtkazilgan test sinovlari davomida Samsung kompaniyasining boʻlajak flagmani bu borada yuqori samaradorlik koʻrsatgani maʼlum boʻldi. Galaxy S26 Ultra qurilmasida maxfiylik rejimi yoniq boʻlgan holatda, ekran tasviri yon tomondan qarab turgan odamlar uchun deyarli butunlay koʻrinmay qolishi aniqlandi.
Maʼlum boʻlishicha, Samsung flagmanida burchak ostidan qaralganda kontent oʻta xira tortadi va uni oʻqishning iloji boʻlmaydi. Hatto atrofdagilar foydalanuvchiga juda yaqin masofada turgan taqdirda ham, maxfiylik funksiyasi shaxsiy maʼlumotlarni begona nigohlardan ishonchli tarzda himoya qilishga qodir ekanligi isbotlandi.
Xiaomi flagmanining oʻziga xos xususiyatlariBiroq Xiaomi 18 Pro modeli bu borada biroz boshqacha natija qayd etdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Xitoy brendining flagmanida ham maxfiylik rejimi mavjud boʻlib, u ishlaydi, lekin Samsung darajasidagi keskin cheklovni taʼminlay olmaydi.
Xiaomi 18 Pro rejim faollashtirilgandan keyin ham koʻplab qiyofa va burchaklarda ekrandagi matn hamda tasvirlarni yetarlicha aniq koʻrinib turishiga yoʻl qoʻyadi. Funksiya oʻz vazifasini bajarib, maʼlum darajada koʻrinishni cheklasa-da, biroq Galaxy S26 Ultra bilan solishtirganda himoya effekti unchalik kuchli emasligi sezilib turibdi.
Umumiy xulosaga koʻra, agar asosiy eʼtibor shaxsiy maʼlumotlarni atrofdagilardan maksimal darajada berkitishga qaratilsa, bu yoʻnalishda Samsung Galaxy S26 Ultra ustunlikka ega ekanligi yaqqol namoyon boʻldi. Mazkur taqqoslash foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maxfiyligini taʼminlashda qaysi smartfon qulayroq ekanini oldindan baholash imkonini beradi.
Izohlar 0
…