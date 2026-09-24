Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildi

·28·Texno
Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Insayder Ice Universe tomonidan o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra, Galaxy S26 Ultra smartfonining maxfiylik rejimi Xiaomi 18 Pro'dan ustunlik ko'rsatdi.
  • Galaxy S26 Ultra'da maxfiylik rejimi yoqilganda, ekran yon tomondan qarayotganlar uchun deyarli ko'rinmay qoladi.
  • Xiaomi 18 Pro'da ham maxfiylik rejimi mavjud bo'lsa-da, u Galaxy S26 Ultra kabi keskin cheklovni ta'minlay olmaydi.

Smartfonlar bozoridagi eng soʻnggi flagman modellar qatoriga kiruvchi Xiaomi 18 Pro hamda Galaxy S26 Ultra qurilmalari oʻziga xos maxfiylik funksiyasi boʻyicha sinovdan oʻtkazildi. Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan dastlabki solishtirish natijalariga koʻra, mazkur ikkala ilgʻor smartfon ekran himoyasini taʼminlashda mutlaqo turlicha natijalarni koʻrsatdi va bu foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, texnologiya olamida oʻzining ishonchli maʼlumotlari bilan tanilgan insayder Ice Universe har ikki flagmanni turli burchak ostida sinovdan oʻtkazib, ularning maxfiylik rejimidagi imkoniyatlarini baholadi. Sinov jarayonida qurilmalarning yon atrofdagi begona koʻzlardan maʼlumotni qanchalik yaxshi yashirishi asosiy mezon sifatida olindi.

Displey himoyasi va yonboshdagi koʻrinish

Oʻtkazilgan test sinovlari davomida Samsung kompaniyasining boʻlajak flagmani bu borada yuqori samaradorlik koʻrsatgani maʼlum boʻldi. Galaxy S26 Ultra qurilmasida maxfiylik rejimi yoniq boʻlgan holatda, ekran tasviri yon tomondan qarab turgan odamlar uchun deyarli butunlay koʻrinmay qolishi aniqlandi.

Maʼlum boʻlishicha, Samsung flagmanida burchak ostidan qaralganda kontent oʻta xira tortadi va uni oʻqishning iloji boʻlmaydi. Hatto atrofdagilar foydalanuvchiga juda yaqin masofada turgan taqdirda ham, maxfiylik funksiyasi shaxsiy maʼlumotlarni begona nigohlardan ishonchli tarzda himoya qilishga qodir ekanligi isbotlandi.

Xiaomi flagmanining oʻziga xos xususiyatlari

Biroq Xiaomi 18 Pro modeli bu borada biroz boshqacha natija qayd etdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Xitoy brendining flagmanida ham maxfiylik rejimi mavjud boʻlib, u ishlaydi, lekin Samsung darajasidagi keskin cheklovni taʼminlay olmaydi.

Xiaomi 18 Pro rejim faollashtirilgandan keyin ham koʻplab qiyofa va burchaklarda ekrandagi matn hamda tasvirlarni yetarlicha aniq koʻrinib turishiga yoʻl qoʻyadi. Funksiya oʻz vazifasini bajarib, maʼlum darajada koʻrinishni cheklasa-da, biroq Galaxy S26 Ultra bilan solishtirganda himoya effekti unchalik kuchli emasligi sezilib turibdi.

Umumiy xulosaga koʻra, agar asosiy eʼtibor shaxsiy maʼlumotlarni atrofdagilardan maksimal darajada berkitishga qaratilsa, bu yoʻnalishda Samsung Galaxy S26 Ultra ustunlikka ega ekanligi yaqqol namoyon boʻldi. Mazkur taqqoslash foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maxfiyligini taʼminlashda qaysi smartfon qulayroq ekanini oldindan baholash imkonini beradi.

Xiaomi 18 ProGalaxy S26 UltraSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiBugun 03:56Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi28 avgust 16:54Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi