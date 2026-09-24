Ispaniya futbolchisi 1,2 million dollar mukofotni federatsiya xodimlariga tarqatib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya milliy terma jamoasining noma’lum futbolchisi Jahon chempionatidagi 1,2 million dollarlik shaxsiy bonusidan voz kechib, uni Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasining oddiy xodimlariga tarqatib yubordi.
- U bu qarorini g‘alaba faqat maydondagi futbolchilarning emas, balki bazada mehnat qilgan barcha xodimlarning mehnati ekani bilan izohladi.
Jahon futboli tarixida pul, shuhrat va tijorat birinchi o‘ringa chiqib qolgan zamonaviy davrda insoniylik, fidoyilik va haqiqiy jamoaviy ruhni ko‘rsatib beruvchi misli ko‘rilmagan voqea sodir bo‘ldi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Ispaniya milliy terma jamoasining yulduz futbolchilaridan biri Jahon chempionatidagi tarixiy chempionlik uchun olishi kerak bo‘lgan naq 1,2 million dollarlik shaxsiy bonusidan to‘liq voz kechib, uni Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasining oddiy ishchi-xodimlariga bo‘lib berishga qaror qildi.
19 iyul kuni bo‘lib o‘tgan final bahsida Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, sayyora chempionligini tantana qilgan ispan jamoasining har bir a’zosiga (jami 26 nafar futbolchi) federatsiya kelishuviga asosan 1,2 million dollardan ortiq mukofot puli belgilangan edi. Biroq chempionlar safidagi ushbu noma’lum qahramon o‘z nomini sir saqlashni qat’iy talab qilgan holda, ushbu ulkan boylikni olishdan bosh tortdi. U o‘z qarorini g‘alaba faqat maydondagi 11 nafar yoki zaxiradagi 26 nafar futbolchiniki emas, balki bazada kecha-kunduz mehnat qilgan ma’murlar, massajchilar, oshpazlar, tahlilchilar va federatsiyaning kam maoshli xodimlari mehnati ekani bilan izohladi. Barcha jarayonlar Ispaniya qonunchiligiga to‘liq muvofiq tarzda rasmiylashtirildi.
Xo‘sh, 1,2 million dollardan voz kechgan bu sirli futbolchi kim bo‘lishi mumkin, ushbu qaror kiyinish xonasidagi muhitga qanday ta’sir ko‘rsatdi va nega ushbu voqea global sport jamoatchiligini lol qoldirmoqda?
«$1,2 millionlik saxovat, sirli chempion va Argentina ustidan g‘alaba»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
AS nashri e’lon qilgan shov-shuvli ma’lumotdan eng muhim faktlar:
1,2 million dollarlik bonusdan voz kechildi: Ispaniya milliy jamoasi futbolchisi Jahon chempionati oltini uchun beriladigan shaxsiy mukofotini olishdan bosh tortdi;
Federatsiya xodimlariga beg‘araz yordam: Ushbu ulkan mablag‘ mundial muvaffaqiyatiga hissa qo‘shgan Ispaniya futbol federatsiyasining oddiy texnik xodimlariga tarqatildi;
Nomsiz qolgan milliy qahramon: Futbolchi piar yoki ommaviy olqishlardan qochib, o‘z shaxsi va ismi-sharifi sir saqlanishini qat’iy so‘ragan;
1:0 hisobidagi chempionlik mevasi: 19 iyulda Argentina bilan dramatik finalda (1:0) zafar quchgan 26 nafar futbolchining har biriga aynan 1,2 mln dollardan kafolatlangan bonus ajratilgan edi;
To‘liq qonuniy rasmiylashtiruv: Mablag‘larni topshirish, soliq va huquqiy me’yorlar barchasi Ispaniya qonunlari talablariga asosan rasmiy ijro etildi.
Ispaniya termasi va moliyaviy taqsimot: Bonus tizimi va qabul qilingan qaror taqqosi
Jahon kubogidagi mukofotlar va noma’lum o‘yinchining qarori tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Standart reja (26 nafar futbolchi uchun)
Sirli futbolchining qarori
Ajratilgan mukofot hajmi
Har bir o‘yinchiga taxminan $1 200 000
$1 200 000 to‘liq xayriya va minnatdorlikka yo‘naltirildi
Mablag‘ oluvchi tomon
Futbolchining shaxsiy bank hisobi
Ispaniya futbol federatsiyasining xizmatchi xodimlari
Qarorning maqsadi
Shaxsiy daromad va sport yutug‘i qadri
Jamoa ortida turgan ko‘rinmas mehnat egalariga minnatdorlik
Media va jamoatchilik holati
Odatiy ochiq mukofotlash
Shaxsi sir saqlangan holdagi oliyjanob harakat
Huquqiy va soliqviy maqomi
Standart shartnomaviy to‘lovlar
Barcha qonuniy talablarga muvofiq qayta rasmiylashtirildi
Jamoaviy ta’siri
Shaxsiy rag‘bat
Butun milliy jamoa va tashkilot orasida mislsiz birdamlik
Sport va jamiyat ekspertizasi: Nega bu qaror zamonaviy futbol uchun inqilobiy hodisa?
Xalqaro sport sharhlovchilari, psixologlar va futbol ekspertlarining xulosalari:
«Ko‘rinmas qahramonlar» qadri: Odatda Jahon chempionatida kubokni ko‘targan yulduzlar millionlab dollar mukofot va reklama shartnomalariga ega bo‘ladi; ammo terma jamoaning kunlik kiyimlarini yuvgan, ovqatini tayyorlagan, logistikasini tuzgan va soatlab maydonni tozalagan oddiy xodimlar odatdagi oyligi bilan qolib ketaveradi; 1,2 million dollarning ularga taqsimlanishi ularning hayotini tubdan o‘zgartirib yuboradi;
«Pul hamma narsa emas» filosofiyasi: Zamonaviy futbolda hatto yuz ming yevro uchun klublar bilan sudlashayotgan yulduzlar fonida, 1,2 million dollardek (qariyb 15 milliard so‘m) ulkan mablag‘ni bir imzo bilan birovlarga topshirish — sportchining ma’naviy darajasi va haqiqiy buyukligini ko‘rsatadi;
Nega u ismini sir tutdi? Odatda bunday ishlar ko‘pincha shaxsiy imidj va piar uchun ishlatiladi; o‘yinchining ismini ommaga aytmasligi bu qadamning sof samimiyat va soxta obro‘dan xoli ekanini yaqqol tasdiqlaydi;
Ispaniya kiyinish xonasidagi kuchli oilaviy muhit: Ushbu holat Ispaniya milliy termasida shunchaki professional sportchilar emas, balki bir-birini oiladek ko‘ruvchi, maydon ortidagi har bir xodimni qadrlaydigan mustahkam birdamlik shakllanganini isbotlaydi.
Argentina ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi final g‘alabasi ispanlarga oltin medallarni taqdim etgan bo‘lsa, noma’lum chempionning ushbu qarori butun futbol dunyosining qalbini zabt etdi.
Sizningcha, 1,2 million dollarlik mukofotini federatsiyaning oddiy xodimlariga berib yuborgan bu sirli futbolchi kim bo‘lishi mumkin: jamoa sardorimi yoki yosh yulduzlardan biri? Bugungi katta pullarga ko‘milgan millionlar o‘yinida bunday saxovatli qadamlar boshqa boy sportchilarga ham o‘rnak bo‘lishi kerakmi? Shaxsiy taxminlaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda haqiqiy insoniylikni ko‘rsatuvchi ushbu to‘lqinlantiruvchi maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…