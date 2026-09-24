Ispaniya futbolchisi 1,2 million dollar mukofotni federatsiya xodimlariga tarqatib yubordi

·9·Sport
Ispaniya futbolchisi 1,2 million dollar mukofotni federatsiya xodimlariga tarqatib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya milliy terma jamoasining noma’lum futbolchisi Jahon chempionatidagi 1,2 million dollarlik shaxsiy bonusidan voz kechib, uni Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasining oddiy xodimlariga tarqatib yubordi.
  • U bu qarorini g‘alaba faqat maydondagi futbolchilarning emas, balki bazada mehnat qilgan barcha xodimlarning mehnati ekani bilan izohladi.

Jahon futboli tarixida pul, shuhrat va tijorat birinchi o‘ringa chiqib qolgan zamonaviy davrda insoniylik, fidoyilik va haqiqiy jamoaviy ruhni ko‘rsatib beruvchi misli ko‘rilmagan voqea sodir bo‘ldi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Ispaniya milliy terma jamoasining yulduz futbolchilaridan biri Jahon chempionatidagi tarixiy chempionlik uchun olishi kerak bo‘lgan naq 1,2 million dollarlik shaxsiy bonusidan to‘liq voz kechib, uni Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasining oddiy ishchi-xodimlariga bo‘lib berishga qaror qildi.

19 iyul kuni bo‘lib o‘tgan final bahsida Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, sayyora chempionligini tantana qilgan ispan jamoasining har bir a’zosiga (jami 26 nafar futbolchi) federatsiya kelishuviga asosan 1,2 million dollardan ortiq mukofot puli belgilangan edi. Biroq chempionlar safidagi ushbu noma’lum qahramon o‘z nomini sir saqlashni qat’iy talab qilgan holda, ushbu ulkan boylikni olishdan bosh tortdi. U o‘z qarorini g‘alaba faqat maydondagi 11 nafar yoki zaxiradagi 26 nafar futbolchiniki emas, balki bazada kecha-kunduz mehnat qilgan ma’murlar, massajchilar, oshpazlar, tahlilchilar va federatsiyaning kam maoshli xodimlari mehnati ekani bilan izohladi. Barcha jarayonlar Ispaniya qonunchiligiga to‘liq muvofiq tarzda rasmiylashtirildi.

Xo‘sh, 1,2 million dollardan voz kechgan bu sirli futbolchi kim bo‘lishi mumkin, ushbu qaror kiyinish xonasidagi muhitga qanday ta’sir ko‘rsatdi va nega ushbu voqea global sport jamoatchiligini lol qoldirmoqda?

«$1,2 millionlik saxovat, sirli chempion va Argentina ustidan g‘alaba»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

AS nashri e’lon qilgan shov-shuvli ma’lumotdan eng muhim faktlar:

  • 1,2 million dollarlik bonusdan voz kechildi: Ispaniya milliy jamoasi futbolchisi Jahon chempionati oltini uchun beriladigan shaxsiy mukofotini olishdan bosh tortdi;

  • Federatsiya xodimlariga beg‘araz yordam: Ushbu ulkan mablag‘ mundial muvaffaqiyatiga hissa qo‘shgan Ispaniya futbol federatsiyasining oddiy texnik xodimlariga tarqatildi;

  • Nomsiz qolgan milliy qahramon: Futbolchi piar yoki ommaviy olqishlardan qochib, o‘z shaxsi va ismi-sharifi sir saqlanishini qat’iy so‘ragan;

  • 1:0 hisobidagi chempionlik mevasi: 19 iyulda Argentina bilan dramatik finalda (1:0) zafar quchgan 26 nafar futbolchining har biriga aynan 1,2 mln dollardan kafolatlangan bonus ajratilgan edi;

  • To‘liq qonuniy rasmiylashtiruv: Mablag‘larni topshirish, soliq va huquqiy me’yorlar barchasi Ispaniya qonunlari talablariga asosan rasmiy ijro etildi.

Ispaniya termasi va moliyaviy taqsimot: Bonus tizimi va qabul qilingan qaror taqqosi

Jahon kubogidagi mukofotlar va noma’lum o‘yinchining qarori tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Standart reja (26 nafar futbolchi uchun)

Sirli futbolchining qarori

Ajratilgan mukofot hajmi

Har bir o‘yinchiga taxminan $1 200 000

$1 200 000 to‘liq xayriya va minnatdorlikka yo‘naltirildi

Mablag‘ oluvchi tomon

Futbolchining shaxsiy bank hisobi

Ispaniya futbol federatsiyasining xizmatchi xodimlari

Qarorning maqsadi

Shaxsiy daromad va sport yutug‘i qadri

Jamoa ortida turgan ko‘rinmas mehnat egalariga minnatdorlik

Media va jamoatchilik holati

Odatiy ochiq mukofotlash

Shaxsi sir saqlangan holdagi oliyjanob harakat

Huquqiy va soliqviy maqomi

Standart shartnomaviy to‘lovlar

Barcha qonuniy talablarga muvofiq qayta rasmiylashtirildi

Jamoaviy ta’siri

Shaxsiy rag‘bat

Butun milliy jamoa va tashkilot orasida mislsiz birdamlik

Sport va jamiyat ekspertizasi: Nega bu qaror zamonaviy futbol uchun inqilobiy hodisa?

Xalqaro sport sharhlovchilari, psixologlar va futbol ekspertlarining xulosalari:

  • «Ko‘rinmas qahramonlar» qadri: Odatda Jahon chempionatida kubokni ko‘targan yulduzlar millionlab dollar mukofot va reklama shartnomalariga ega bo‘ladi; ammo terma jamoaning kunlik kiyimlarini yuvgan, ovqatini tayyorlagan, logistikasini tuzgan va soatlab maydonni tozalagan oddiy xodimlar odatdagi oyligi bilan qolib ketaveradi; 1,2 million dollarning ularga taqsimlanishi ularning hayotini tubdan o‘zgartirib yuboradi;

  • «Pul hamma narsa emas» filosofiyasi: Zamonaviy futbolda hatto yuz ming yevro uchun klublar bilan sudlashayotgan yulduzlar fonida, 1,2 million dollardek (qariyb 15 milliard so‘m) ulkan mablag‘ni bir imzo bilan birovlarga topshirish — sportchining ma’naviy darajasi va haqiqiy buyukligini ko‘rsatadi;

  • Nega u ismini sir tutdi? Odatda bunday ishlar ko‘pincha shaxsiy imidj va piar uchun ishlatiladi; o‘yinchining ismini ommaga aytmasligi bu qadamning sof samimiyat va soxta obro‘dan xoli ekanini yaqqol tasdiqlaydi;

  • Ispaniya kiyinish xonasidagi kuchli oilaviy muhit: Ushbu holat Ispaniya milliy termasida shunchaki professional sportchilar emas, balki bir-birini oiladek ko‘ruvchi, maydon ortidagi har bir xodimni qadrlaydigan mustahkam birdamlik shakllanganini isbotlaydi.

Argentina ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi final g‘alabasi ispanlarga oltin medallarni taqdim etgan bo‘lsa, noma’lum chempionning ushbu qarori butun futbol dunyosining qalbini zabt etdi.

Sizningcha, 1,2 million dollarlik mukofotini federatsiyaning oddiy xodimlariga berib yuborgan bu sirli futbolchi kim bo‘lishi mumkin: jamoa sardorimi yoki yosh yulduzlardan biri? Bugungi katta pullarga ko‘milgan millionlar o‘yinida bunday saxovatli qadamlar boshqa boy sportchilarga ham o‘rnak bo‘lishi kerakmi? Shaxsiy taxminlaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda haqiqiy insoniylikni ko‘rsatuvchi ushbu to‘lqinlantiruvchi maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Ispaniya milliy futbol jamoasiJahon chempionatiAS nashriFutbolchi bonus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdi3 sentabr 21:15Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?4 avgust 15:25Italiya murabbiy izlab yana to‘siqqa uchradi: Tiago Motta nima dedi?Italiya murabbiy izlab yana to‘siqqa uchradi: Tiago Motta nima dedi?26 iyul 05:43Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi1 iyul 12:47Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radi29 iyun 13:1252 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi15 iyul 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?