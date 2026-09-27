Vivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildi

·3·Texno
Vivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vivo kompaniyasi 8000 mA·ch sig‘imli ulkan batareya va o‘ta mustahkam korpusga ega yangi Vivo Y600i smartfonini taqdim etdi.
  • Qurilma 10 yo‘nalishdagi tushishlarga bardosh bera oladi va suv ostida 3 metrgacha ish faoliyatini saqlab qoladi, shuningdek, IP69K standartiga javob beradi.

Vivo kompaniyasi oʻzining eng chidamli va avtonom qurilmalaridan biri boʻlgan yangi Vivo Y600i smartfonini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur model ekstremal sharoitlarda foydalanishga moʻljallangan boʻlib, yuqori darajadagi himoya qatlami hamda ulkan akkumulyator bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning mustahkamligidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma korpusi oʻn xil yoʻnalishdagi tushishlarga bardosh bera oladi. Shuningdek, u suv ostiga uch metrgacha chuqurlikka tushirilganda ham oʻz ish faoliyatini saqlab qolishi kafolatlanadi. Korpus himoyasi eng qatʼiy IP69K standartiga javob beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma apparat qismining asosi sifatida Snapdragon 4 Gen 2 protsessoriga tayangan. Old panelda esa 6,87 dyuymli, 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydigan yirik ekran joy olgan. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilishda silliq va qulay tasvirni taqdim etadi.

Optika imkoniyatlariga kelsak, Vivo Y600i 50 megapiksellik asosiy kamera hamda 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Dasturiy taʼminot darajasida esa smartfon qutdanoq Android 16 bazasidagi OriginOS 6 operatsion tizimida ishlaydi.

Batareya va narx siyosati

Smartfonning eng taʼsirchan qismi bu uning ulkan sigʻimli akkumulyatoridir. Qurilma 8000 mA·ch quvvatga ega batareya bilan jihozlangan boʻlib, u 44 W quvvatdagi tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, xavfsizlik uchun yon tugmachaga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan.

Xitoy bozorida sotuvlar joriy yilning 30-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Xaridorlar uchun qurilma uchta rang variantida va ikkita xotira konfiguratsiyasida taklif etiladi:

  • 6/128 GB versiyasi — 255 dollar
  • 6/256 GB versiyasi — 300 dollar
Kompaniya ushbu model yetti yilgacha xizmat qilishini daʼvo qilmoqda, biroq bu muddat Android operatsion tizimining yangilanishlarini oʻz ichiga olmaydi. Shunga qaramay, yuqori avtonomlik va mustahkamlikni qadrlovchilar uchun mazkur gadjet qiziqarli tanlov boʻlishi kutilmoqda.

VivoSmartfonSnapdragonTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladi8 sentabr 09:51Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladi19 sentabr 10:26Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari2 sentabr 12:50Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoyaVivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoya3 sentabr 21:56Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiVivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladi2 sentabr 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi