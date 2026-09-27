Vivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vivo kompaniyasi 8000 mA·ch sig‘imli ulkan batareya va o‘ta mustahkam korpusga ega yangi Vivo Y600i smartfonini taqdim etdi.
- Qurilma 10 yo‘nalishdagi tushishlarga bardosh bera oladi va suv ostida 3 metrgacha ish faoliyatini saqlab qoladi, shuningdek, IP69K standartiga javob beradi.
Vivo kompaniyasi oʻzining eng chidamli va avtonom qurilmalaridan biri boʻlgan yangi Vivo Y600i smartfonini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur model ekstremal sharoitlarda foydalanishga moʻljallangan boʻlib, yuqori darajadagi himoya qatlami hamda ulkan akkumulyator bilan jihozlangani bilan diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning mustahkamligidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma korpusi oʻn xil yoʻnalishdagi tushishlarga bardosh bera oladi. Shuningdek, u suv ostiga uch metrgacha chuqurlikka tushirilganda ham oʻz ish faoliyatini saqlab qolishi kafolatlanadi. Korpus himoyasi eng qatʼiy IP69K standartiga javob beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma apparat qismining asosi sifatida Snapdragon 4 Gen 2 protsessoriga tayangan. Old panelda esa 6,87 dyuymli, 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydigan yirik ekran joy olgan. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilishda silliq va qulay tasvirni taqdim etadi.
Optika imkoniyatlariga kelsak, Vivo Y600i 50 megapiksellik asosiy kamera hamda 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Dasturiy taʼminot darajasida esa smartfon qutdanoq Android 16 bazasidagi OriginOS 6 operatsion tizimida ishlaydi.
Batareya va narx siyosatiSmartfonning eng taʼsirchan qismi bu uning ulkan sigʻimli akkumulyatoridir. Qurilma 8000 mA·ch quvvatga ega batareya bilan jihozlangan boʻlib, u 44 W quvvatdagi tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, xavfsizlik uchun yon tugmachaga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan.
Xitoy bozorida sotuvlar joriy yilning 30-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Xaridorlar uchun qurilma uchta rang variantida va ikkita xotira konfiguratsiyasida taklif etiladi:
- 6/128 GB versiyasi — 255 dollar
- 6/256 GB versiyasi — 300 dollar
Izohlar 0
…