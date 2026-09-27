Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin

·41·Sport
Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovlari bo'yicha aybdor deb topilgani taxmin qilinmoqda, bu esa jiddiy sport sanksiyalariga olib kelishi mumkin.
  • Sobiq rais Devid Bernshteynning fikricha, oddiy moliyaviy jarimalar klubning cheksiz moliyaviy imkoniyatlari tufayli samarali bo'lmaydi, shuning uchun ochkolar olib tashlash kabi jiddiyroq choralar ko'rilishi kerak.

Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernshteyn ingliz jamoasiga nisbatan moliyaviy jarimalar yetarli emasligini va ularning Premyer-liga maqomiga taʼsir qiluvchi jiddiy choralar koʻrilishi shartligini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, klub oʻziga qaratilgan 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovlarining aksariyati boʻyicha aybdor deb topilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

1998–2003-yillarda Manchester Siti rahbariyatiga boshchilik qilgan Devid Bernshteyn talkSPORT radiosiga bergan intervyusida klubning cheksiz moliyaviy imkoniyatlari fonida oddiy pul jarimalari hech qanday maʼno kasb etmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, yuz millionlab funt sterling miqdoridagi jarimalar ham vaziyatni oʻzgartira olmaydi.

Sport sanksiyalari va ochkolar olib tashlash masalasi

Sobiq raisning taʼkidlashicha, jazo muqarrar ravishda jamoaning Angliya Premyer-ligasidagi mavqeiga daxl qilishi kerak. Agar ochkolar olib tashlash usuli qoʻllanilsa, uning vaqti va hajmi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bernshteynning hisob-kitoblariga koʻra, joriy mavsum boshida jamoaning liga maqomiga putur yetkazish uchun taxminan 80 ochkoni olib tashlash talab etiladi. Bu esa klubning mavsumni qutqarib qololasmasligiga va quyi divizionga tushib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.

Raqib klublarning munosabati va daʼvolar

Manchester Siti oʻzining yakuniy jazo choralarini kutayotgan bir paytda, raqib jamoalar ham oʻning huquqiy javobgarligiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xususan, Arsenal, Tottenxem, Liverpul va Manchester Yunayted klublari moliyaviy qoidabuzarliklar tufayli boy berilgan ehtimoliy daromadlar evaziga kompensatsiya talab qilish huquqini saqlab qolgan holda rasmiy bildirishnomalar yuborgan. Ushbu jamoaviy daʼvolarning umumiy summasi 800 million funt sterlingga yetishi mumkin.

Koʻrsatilgan yillar oraligʻida Manchester Siti sakkiz marta Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, shuningdek, toʻrt bor Angliya kubogi va yetti marta Liga kubogini qoʻlga kiritgan edi.

Klub rahbariyatining rasmiy javobi

Biroq shunday jiddiy ayblovlarga qaramay, klub boshqaruvi raisi Xaldun al-Muborak shanba kuni qatʼiy bayonot bilan chiqib, barcha iddaolarni qatʼiyan rad etdi. Al-Muborak klub oʻz nomini oqlashiga va aybsizligini isbotlashiga toʻla ishonishini, shuningdek, ushbu jarayon adolatli oʻtmaganini taʼkidladi.

Manchester SitiPremyer-ligaDevid BernshteynFutbolAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaKecha 22:35Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi