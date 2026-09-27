Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovlari bo'yicha aybdor deb topilgani taxmin qilinmoqda, bu esa jiddiy sport sanksiyalariga olib kelishi mumkin.
- Sobiq rais Devid Bernshteynning fikricha, oddiy moliyaviy jarimalar klubning cheksiz moliyaviy imkoniyatlari tufayli samarali bo'lmaydi, shuning uchun ochkolar olib tashlash kabi jiddiyroq choralar ko'rilishi kerak.
Manchester Siti klubining sobiq raisi Devid Bernshteyn ingliz jamoasiga nisbatan moliyaviy jarimalar yetarli emasligini va ularning Premyer-liga maqomiga taʼsir qiluvchi jiddiy choralar koʻrilishi shartligini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, klub oʻziga qaratilgan 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovlarining aksariyati boʻyicha aybdor deb topilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
1998–2003-yillarda Manchester Siti rahbariyatiga boshchilik qilgan Devid Bernshteyn talkSPORT radiosiga bergan intervyusida klubning cheksiz moliyaviy imkoniyatlari fonida oddiy pul jarimalari hech qanday maʼno kasb etmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, yuz millionlab funt sterling miqdoridagi jarimalar ham vaziyatni oʻzgartira olmaydi.
Sport sanksiyalari va ochkolar olib tashlash masalasiSobiq raisning taʼkidlashicha, jazo muqarrar ravishda jamoaning Angliya Premyer-ligasidagi mavqeiga daxl qilishi kerak. Agar ochkolar olib tashlash usuli qoʻllanilsa, uning vaqti va hajmi juda muhim ahamiyat kasb etadi.
Bernshteynning hisob-kitoblariga koʻra, joriy mavsum boshida jamoaning liga maqomiga putur yetkazish uchun taxminan 80 ochkoni olib tashlash talab etiladi. Bu esa klubning mavsumni qutqarib qololasmasligiga va quyi divizionga tushib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.
Raqib klublarning munosabati va daʼvolarManchester Siti oʻzining yakuniy jazo choralarini kutayotgan bir paytda, raqib jamoalar ham oʻning huquqiy javobgarligiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xususan, Arsenal, Tottenxem, Liverpul va Manchester Yunayted klublari moliyaviy qoidabuzarliklar tufayli boy berilgan ehtimoliy daromadlar evaziga kompensatsiya talab qilish huquqini saqlab qolgan holda rasmiy bildirishnomalar yuborgan. Ushbu jamoaviy daʼvolarning umumiy summasi 800 million funt sterlingga yetishi mumkin.
Koʻrsatilgan yillar oraligʻida Manchester Siti sakkiz marta Angliya Premyer-ligasi, Chempionlar ligasi, shuningdek, toʻrt bor Angliya kubogi va yetti marta Liga kubogini qoʻlga kiritgan edi.
Izohlar 0
…