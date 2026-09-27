Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilayotgan moliyaviy qoidabuzarliklar va bahsli shartnomalar bilan bogʻliq vaziyatdan oʻzini chetga oldi.
- U Angliya Premer-ligasi amaldagi chempionlari aybsiz ekanligini qatʼiy taʼkidlab, unga qoʻyilayotgan ayblovlarni rad etdi.
Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini oʻz vaqtida faoliyat olib borgan Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilayotgan moliyaviy qoidabuzarliklar va bahsli shartnomalar bilan bogʻliq vaziyatdan oʻzini batamom chetga oldi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis Angliya Premer-ligasi amaldagi chempionlari aybsiz ekanligini qatʼiy taʼkidlab, unga qoʻyilayotgan ayblovlarni rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dushanba kuni Turkiyaga qarshi oʻtkaziladigan Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anj Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Jazira klubi bilan tuzilgan va yiliga atigi toʻrt kunlik ish uchun 2,03 million yevro miqdorida maslahat haqi toʻlangan deya taxmin qilinayotgan ikkinchi shartnoma boʻyicha savollarga javob berdi.
Moliyaviy tekshiruvlar va shubhali shartnomalarGermaniyaning Der Spiegel nashri ilgariroq Roberto Manchini Manchester Sitidagi asosiy maoshidan tashqari, maxfiy kelishuvlar orqali qoʻshimcha daromad olgani haqida surishtiruv eʼlon qilgan edi. Klubga nisbatan qoʻyilgan 115 ta ayblov toʻqqiz yillik davrni oʻz ichiga olib, uning toʻrt yillik boshqaruv davrini ham qamrab oladi.
Biroq tajribali murabbiy bu ayblovlarning unga hech qanday aloqasi yoʻqligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, matbuotda tarqalgan xabarlar va ikkinchi shartnoma boʻyicha iddaolar asossiz boʻlib, agar biron bir muammo boʻlsa, bu uning emas, balki klubning ishi hisoblanadi.
Manchester Siti rahbariyatining munosabati«Men Manchester Siti aybdor deb topilganiga ishonmayman, aksincha. Bu meni tashvishga soladigan muammo emas va bu yangilik ham emas. Manchester Siti aybsiz, qoʻshaloq shartnomaga kelsak, bu mening emas, kerak boʻlsa ularning muammosi», – dedi Manchini OAV vakillariga.
Manchini ushbu mojarolardan uzoqlashishga harakat qilayotgan bir paytda, Manchester Siti klubi keng koʻlamli ayblovlarga qarshi kurashishda davom etmoqda. Klub rasmiy saytida bayonot eʼlon qilgan rais Xaldun Al-Muborak jamoaning mutlaqo aybsiz ekanini va yuridik tekshiruvlarga qaramay oʻz pozitsiyasidan qaytmasligini maʼlum qildi.
Klub rahbari atrofda shov-shuvlar koʻpayganiga qaramay, hech narsa oʻzgarmagani va jamoa oldingi qiyinchiliklarni birgalikda yengib oʻtganini taʼkidladi. Manchester Siti oʻzining sportdagi mavqeini saqlab qolish va moliyaviy ayblovlar boʻyicha adolatga erishish yoʻlida huquqiy kurashni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…