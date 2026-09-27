Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi

·30·Sport
Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilayotgan moliyaviy qoidabuzarliklar va bahsli shartnomalar bilan bogʻliq vaziyatdan oʻzini chetga oldi.
  • U Angliya Premer-ligasi amaldagi chempionlari aybsiz ekanligini qatʼiy taʼkidlab, unga qoʻyilayotgan ayblovlarni rad etdi.

Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini oʻz vaqtida faoliyat olib borgan Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilayotgan moliyaviy qoidabuzarliklar va bahsli shartnomalar bilan bogʻliq vaziyatdan oʻzini batamom chetga oldi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis Angliya Premer-ligasi amaldagi chempionlari aybsiz ekanligini qatʼiy taʼkidlab, unga qoʻyilayotgan ayblovlarni rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dushanba kuni Turkiyaga qarshi oʻtkaziladigan Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anj Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Jazira klubi bilan tuzilgan va yiliga atigi toʻrt kunlik ish uchun 2,03 million yevro miqdorida maslahat haqi toʻlangan deya taxmin qilinayotgan ikkinchi shartnoma boʻyicha savollarga javob berdi.

Moliyaviy tekshiruvlar va shubhali shartnomalar

Germaniyaning Der Spiegel nashri ilgariroq Roberto Manchini Manchester Sitidagi asosiy maoshidan tashqari, maxfiy kelishuvlar orqali qoʻshimcha daromad olgani haqida surishtiruv eʼlon qilgan edi. Klubga nisbatan qoʻyilgan 115 ta ayblov toʻqqiz yillik davrni oʻz ichiga olib, uning toʻrt yillik boshqaruv davrini ham qamrab oladi.

Biroq tajribali murabbiy bu ayblovlarning unga hech qanday aloqasi yoʻqligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, matbuotda tarqalgan xabarlar va ikkinchi shartnoma boʻyicha iddaolar asossiz boʻlib, agar biron bir muammo boʻlsa, bu uning emas, balki klubning ishi hisoblanadi.

Manchester Siti rahbariyatining munosabati

«Men Manchester Siti aybdor deb topilganiga ishonmayman, aksincha. Bu meni tashvishga soladigan muammo emas va bu yangilik ham emas. Manchester Siti aybsiz, qoʻshaloq shartnomaga kelsak, bu mening emas, kerak boʻlsa ularning muammosi», – dedi Manchini OAV vakillariga.

Manchini ushbu mojarolardan uzoqlashishga harakat qilayotgan bir paytda, Manchester Siti klubi keng koʻlamli ayblovlarga qarshi kurashishda davom etmoqda. Klub rasmiy saytida bayonot eʼlon qilgan rais Xaldun Al-Muborak jamoaning mutlaqo aybsiz ekanini va yuridik tekshiruvlarga qaramay oʻz pozitsiyasidan qaytmasligini maʼlum qildi.

Klub rahbari atrofda shov-shuvlar koʻpayganiga qaramay, hech narsa oʻzgarmagani va jamoa oldingi qiyinchiliklarni birgalikda yengib oʻtganini taʼkidladi. Manchester Siti oʻzining sportdagi mavqeini saqlab qolish va moliyaviy ayblovlar boʻyicha adolatga erishish yoʻlida huquqiy kurashni davom ettirmoqda.

Roberto ManchiniManchester SitiPremer-ligaFutbol yangiliklariAl-Jazira
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaKecha 22:35Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiKecha 01:31David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinKecha 23:33Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaKecha 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi