Niderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildi

·15·Avto
Niderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niderlandiyadagi Tvente universiteti tadqiqotchilari 1 Teslagacha bo‘lgan magnit maydoniga chidamli yangi kvant sensorini yaratishdi.
  • Ushbu qurilma Yer magnit maydonidan 20 ming barobar kuchliroq sharoitda ham ishlay oladi va nanometr aniqligida magnit tuzilmalarini o‘rganishga imkon beradi.
  • Innovatsion vertikal piramida shaklidagi dizayn sensorning namunaga yaqinlashishini taʼminlaydi, bu esa aniqroq o‘lchovlarni olishga yordam beradi.

Niderlandiyadagi Tvente universiteti tadqiqotchilari tashqi magnit maydoni 1 Teslagacha bo‘lgan sharoitda ham ishlay oladigan yangi turdagi o‘ta o‘tkazuvchan kvant sensorini ishlab chiqishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma Yerning magnit maydonidan qariyb 20 ming barobar kuchliroq maydonlarda ham o‘z ish qobiliyatini to‘liq saqlab qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ilmiy ishning asosiy maqsadi kvant materiallarining magnit tuzilmalarini nanometr aniqligida o‘rganishdan iborat. Qurilmaning markazida juda zaif magnit maydonlarini qayd etishga qodir bo‘lgan SQUID (o‘ta o‘tkazuvchan kvant interferensiya datchigi) yotadi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, eng batafsil o‘lchovlarni olish uchun datchikni o‘rganilayotgan material yuzasiga iloji boricha yaqinroq olib borish talab etiladi, chunki lokal magnit maydonlarining kuchi masofa uzoqlashgan sari keskin pasayib ketadi.

Innovatsion konstruksiya va uning afzalliklari

Tadqiqotning asosiy yangiligi aynan sensor konstruksiyasiga tegishli. Olimlar anʼanaviy yassi chip o‘rniga kremniydan yasalgan vertikal mikroskopik piramidani yaratishdi. Uning yupqa qarkasiga o‘ta o‘tkazuvchan niobiy qatlami qoplangan bo‘lib, piramidaning eng cho‘qqisida sezgir SQUID joylashtirilgan. Aynan shu o‘ziga xos geometriya datchikni namunaga avvalgiga qaraganda ancha yaqinlashtirish imkonini beradi.

Yangi datchikning yana bir muhim afzalligi uning kuchli magnit maydonlariga nisbatan turg‘unligidir. Odatda, bunday maydonlar ko‘pchilik o‘ta o‘tkazuvchan sensorlar uchun jiddiy muammo tug‘dirib, ularning o‘ta o‘tkazuvchanlik xususiyatini buzib yuborishi mumkin. Biroq yangi qurilma 1 Tesla kuchlanishgacha bo‘lgan maydonda barqaror ishlaydi va bu uni kuchli tashqi magnit taʼsirini talab qiluvchi ilmiy izlanishlar uchun mukammal vositaga aylantiradi.

Ishlab chiqarish texnologiyasi va kelajakdagi istiqbollar

Qurilmaning tuzilishi to‘rtta o‘ta o‘tkazuvchan o‘tkazgichni o‘z ichiga oladi. Ulardan ikkitasi magnit maydonini o‘lchash uchun xizmat qilsa, qolgan ikkitasi skanerlash jarayonida sensor holatini boshqarish va uning sezgirligini aniq sozlash imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu texnologiyaning ishlab chiqarishdagi qulayliklarini ham alohida taʼkidlashmoqda.

Xususan, datchiklarni bevosita kremniy plastinalarida mikrosxemalar ishlab chiqarishga yaqin usullar yordamida tayyorlash mumkin. Birgina texnologik sikl davomida potensial ravishda yuzlab shunday qurilmalarni chiqarishga erishiladi, tayyor va yaroqli datchiklar ulushi esa deyarli 90 foizni tashkil etadi.

Kelgusida bu kabi ishlanmalar nafaqat kvant materiallarini tadqiq etishda, balki murakkab uch o‘lchamli mikro tuzilmalar ichida to‘laqonli o‘ta o‘tkazuvchan elektronika yaratishda muhim qadam bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa o‘z navbatida yanada ixcham va yuqori sezgir kvant o‘lchash asboblarini yaratish yo‘lini ochib beradi.

Kvant sensorO‘ta o‘tkazuvchanlikIlmiy yangilikTvente universitetiNanotexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdi13 sentabr 01:29Fiziklar xiral o‘ta o‘tkazuvchanlikning aniq dalillarini topishdiFiziklar xiral o‘ta o‘tkazuvchanlikning aniq dalillarini topishdi10 may 23:56Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildi17 sentabr 07:54Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdi22 iyun 14:57Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdi21 iyun 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi