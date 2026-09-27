Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joau Feliks Krishtianu Ronalduning minginchi goli uchun assistentlik qilishni orzu qilayotganini ma'lum qildi.
- Hozirda 979 ta gol urgan Ronalduga bu tarixiy marraga erishish uchun atigi 21 ta gol qoldi.
- Feliks, shuningdek, o'zining "an-Nasr" klubidagi faoliyatidan mamnunligini va o'yinini yaxshiroq tushunib yetayotganini ta'kidladi.
Portugaliya terma jamoasi va Saudiya Arabistonining an-Nasr klubi hujumchisi Joau Feliks oʻzining eng asosiy professional maqsadlaridan biri haqida gapirdi. AS nashriga bergan intervyusida futbolchi vatandoshi Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi yubiley, yani minginchi goliga mualliflik qilishni orzu qilishini ochiqchasiga tan oldi. Bu bayonot ikkala yulduz oʻrtasidagi nafaqat maydondagi hamjihatlikni, balki ulkan tarixiy marraga yetish yoʻlidagi oʻzaro ishonchni ham yaqqol namoyon etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda 41 yoshni qarshi olgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu oʻz rekordlarini yangilashda davom etmoqda. U allaqachon 900 ta gollik marraga yetib kelgan boʻlib, hozirgi vaqtda uning hisobida rasmiy oʻyinlarda urilgan 979 ta gol mavjud. Besh karra Oltin toʻp sohibi boʻlgan tajribali hujumchi uchun bu tarixiy chegarani zabt etishiga atigi 21 ta gol qoldi. Joriy mavsumda u an-Nasr safida barcha musobaqalarda yettita uchrashuvda maydonga tushib, uch bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.
Maydondagi hamkorlik va milliy jamoadagi vazifalarGoal.com xabar berishicha, ushbu ambitsiya Portugaliya terma jamoasi safida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Payshanba kuni boʻlib oʻtgan Millatlar ligasining ochilish oʻyinida jamoa gʻalaba qozondi. A guruhi 4-guruhidan oʻrin olgan mazkur bahsda hal qiluvchi golga aynan Joau Feliks mualliflik qildi. Shundan soʻng portugaliyaliklar navbatdagi sinovlarga tayyorgarlik koʻrishni boshlashdi.
Terma jamoa oldida ushbu xalqaro tanaffus vaqtida yana bir nechta muhim uchrashuvlar turibdi. Xususan, jamoa Norvegiya va Daniya terma jamoalariga qarshi bahslarda maydonga tushadi. Krishtianu Ronaldu ushbu oʻyinlarda ham oʻzining golli seriyasini davom ettirish va minginchi gol sari yana bir qadam tashlashni maqsad qilgan. Feliks esa aynan shunday masʼuliyatli pallalarda oʻz sardoriga koʻmaklashishga tayyorligini taʼkidladi.
Yangi bosqich va oʻsish sari qadamJoau Feliks uchun Saudiya Arabistonidagi faoliyat juda omadli kechmoqda. 2025 yilning yozidaAtletiko Madrid klubini tark etib, an-Nasr safiga kelib qoʻshilgan hujumchi jamoaning soʻnggi chempionlik unvonida asosiy figuralardan biri boʻldi va mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. U barcha musobaqalarda 55 ta oʻyinda qatnashib, 30 ta gol urdi va 22 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.
Oʻzining oʻyini va jismoniy holatidagi oʻzgarishlarga toʻxtalib oʻtar ekan, Feliks quyidagilarni taʼkidladi: Futbolchi sifatida oʻzimni ancha yaxshi his qilyapman. Oʻyinni, uning turli bosqichlarini yaxshiroq tushunib yetayapman. 26 yoshda boʻlish 20 yoki 21 yoshda boʻlishdan farq qiladi. Hujumchining Uels darvozasiga kiritgan goli ham uning hozirgi kunda ajoyib sport formasida ekanini koʻrsatib turibdi.
Izohlar 0
…