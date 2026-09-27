Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi

·3·Sport
Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joau Feliks Krishtianu Ronalduning minginchi goli uchun assistentlik qilishni orzu qilayotganini ma'lum qildi.
  • Hozirda 979 ta gol urgan Ronalduga bu tarixiy marraga erishish uchun atigi 21 ta gol qoldi.
  • Feliks, shuningdek, o'zining "an-Nasr" klubidagi faoliyatidan mamnunligini va o'yinini yaxshiroq tushunib yetayotganini ta'kidladi.

Portugaliya terma jamoasi va Saudiya Arabistonining an-Nasr klubi hujumchisi Joau Feliks oʻzining eng asosiy professional maqsadlaridan biri haqida gapirdi. AS nashriga bergan intervyusida futbolchi vatandoshi Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi yubiley, yani minginchi goliga mualliflik qilishni orzu qilishini ochiqchasiga tan oldi. Bu bayonot ikkala yulduz oʻrtasidagi nafaqat maydondagi hamjihatlikni, balki ulkan tarixiy marraga yetish yoʻlidagi oʻzaro ishonchni ham yaqqol namoyon etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda 41 yoshni qarshi olgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu oʻz rekordlarini yangilashda davom etmoqda. U allaqachon 900 ta gollik marraga yetib kelgan boʻlib, hozirgi vaqtda uning hisobida rasmiy oʻyinlarda urilgan 979 ta gol mavjud. Besh karra Oltin toʻp sohibi boʻlgan tajribali hujumchi uchun bu tarixiy chegarani zabt etishiga atigi 21 ta gol qoldi. Joriy mavsumda u an-Nasr safida barcha musobaqalarda yettita uchrashuvda maydonga tushib, uch bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.

Maydondagi hamkorlik va milliy jamoadagi vazifalar

Goal.com xabar berishicha, ushbu ambitsiya Portugaliya terma jamoasi safida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Payshanba kuni boʻlib oʻtgan Millatlar ligasining ochilish oʻyinida jamoa gʻalaba qozondi. A guruhi 4-guruhidan oʻrin olgan mazkur bahsda hal qiluvchi golga aynan Joau Feliks mualliflik qildi. Shundan soʻng portugaliyaliklar navbatdagi sinovlarga tayyorgarlik koʻrishni boshlashdi.

Terma jamoa oldida ushbu xalqaro tanaffus vaqtida yana bir nechta muhim uchrashuvlar turibdi. Xususan, jamoa Norvegiya va Daniya terma jamoalariga qarshi bahslarda maydonga tushadi. Krishtianu Ronaldu ushbu oʻyinlarda ham oʻzining golli seriyasini davom ettirish va minginchi gol sari yana bir qadam tashlashni maqsad qilgan. Feliks esa aynan shunday masʼuliyatli pallalarda oʻz sardoriga koʻmaklashishga tayyorligini taʼkidladi.

Yangi bosqich va oʻsish sari qadam

Joau Feliks uchun Saudiya Arabistonidagi faoliyat juda omadli kechmoqda. 2025 yilning yozidaAtletiko Madrid klubini tark etib, an-Nasr safiga kelib qoʻshilgan hujumchi jamoaning soʻnggi chempionlik unvonida asosiy figuralardan biri boʻldi va mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. U barcha musobaqalarda 55 ta oʻyinda qatnashib, 30 ta gol urdi va 22 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.

Oʻzining oʻyini va jismoniy holatidagi oʻzgarishlarga toʻxtalib oʻtar ekan, Feliks quyidagilarni taʼkidladi: Futbolchi sifatida oʻzimni ancha yaxshi his qilyapman. Oʻyinni, uning turli bosqichlarini yaxshiroq tushunib yetayapman. 26 yoshda boʻlish 20 yoki 21 yoshda boʻlishdan farq qiladi. Hujumchining Uels darvozasiga kiritgan goli ham uning hozirgi kunda ajoyib sport formasida ekanini koʻrsatib turibdi.

Joau FeliksKrishtianu RonalduAn-NasrMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiJoau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiBugun 18:11Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiBugun 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi