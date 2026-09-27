Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 27-sentyabr kuni UEFA Millatlar ligasining 2-turida Norvegiya va Portugaliya terma jamoalari Oslodagi «Ullevol» stadionida guruh peshqadamligi uchun o‘zaro bahs olib boradi.
- Har ikkala jamoa ham 1-turda g‘alaba qozongan bo‘lib, Norvegiya Daniyani 3:2 hisobida, Portugaliya esa Uelsni 1:0 hisobida mag‘lub etgan edi.
- Ushbu prinsipial uchrashuv Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi va unda Erling Holand hamda Ruben Diash kabi jahon yulduzlari maydonga tushadi.
UYEFA Millatlar ligasi musobaqasida bugun, 27 sentyabr oqshomida guruh bosqichi 2-turining eng markaziy va intiqlik bilan kutilayotgan to‘qnashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Oslo shahridagi mashhur «Ullevol» stadionida Norvegiya milliy terma jamoasi qit’aning grand jamoalaridan biri — Portugaliya termasini qabul qiladi. Mazkur prinsipial bellashuvni fransiyalik tajribali hakam Fransua Letekse boshqarib borishi tasdiqlandi.
Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:45 da start oladigan bahsda har ikkala jamoa maydonga o‘zlarining eng kuchli figuralarini tushirmoqda: maydon egalari safida Martin Edegor va Erling Holand boshchiligidagi hujumkor kuch harakat qilsa, mehmonlar safida Ruben Diash, Joau Kanselu, Joau Feliks va Gonsalu Ramush kabi yulduzlar saf tortgan. 1-turda Norvegiya Daniya ustidan 3:2 hisobida irodali zafar quchgan, Portugaliya esa Uelsni 1:0 hisobida yenggan edi. Bugungi o‘yin guruhdagi yakka peshqadam nomini aniqlab berishi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.
«Holand vs Diash, 23:45 va guruh peshqadamligi poygasi»: To‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
Oslodagi superbahs oldidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:
Bugungi markaziy to‘qnashuv: 27 sentyabr kuni Millatlar ligasi 2-turi doirasida Norvegiya va Portugaliya bahs olib boradi;
«Ullevol» arenasi va bosh hakam: Bellashuv Osloda o‘tkaziladi va fransiyalik taniqli hakam Fransua Letekse tomonidan boshqariladi;
O‘yin vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan bugun tunda, soat 23:45 da boshlanadi;
1-turdagi g‘alabali start: Norvegiya dramatik o‘yinda Daniyani 3:2 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Portugaliya Uels ustidan 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirgan;
3-turga yo‘llanma taqvimi: 1 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 3-turda Norvegiya Uels safariga yo‘l oladi, Portugaliya esa Daniya mehmoni bo‘ladi.
Millatlar ligasi: Norvegiya va Portugaliya terma jamoalarining asosiy tarkiblari taqqosi
«Ullevol» stadionidagi hal qiluvchi bahs uchun jamoalarning rasmiy boshlang‘ich 11 liklari jadvali:
Chiziqlar va pozitsiyalar
Norvegiya milliy terma jamoasi
Portugaliya milliy terma jamoasi
Darvozabon (GK)
Eryan Nyuland
Diogu Koshta
Himoya chizig‘i (DF)
Yulian Ryuerson, Kristoffer Ayer, Turbyorn Heggem
Joau Kanselu, Ruben Diash, Renatu Veyga, Nunu Mendesh
Yarimhimoya (MF)
Fredrik Eursnes, Patrik Berg, Sander Berge, Martin Edegor
Joau Palinya, Joau Nevesh
Hujum chizig‘i (FW)
Andreas Shelderup, Antonio Nusa, Erling Holand
Fransishku Konseysau, Joau Feliks, Pedru Netu, Gonsalu Ramush
1-tur natijasi
Daniya ustidan 3:2 hisobidagi g‘alaba
Uels ustidan 1:0 hisobidagi g‘alaba
3-turdagi reja (1 oktyabr)
Uels mehmoni bo‘ladi (safarda)
Daniya mehmoni bo‘ladi (safarda)
Futbol ekspertizasi: Nega ushbu uchrashuv taktik inqilob sifatida baholanmoqda?
Yevropa futboli sharhlovchilari, taktik tahlilchilar va skautlarning xulosalari:
«Erling Holand va Ruben Diash dueli»: Klub miqyosida «Manchester Siti»da birga to‘p suradigan ikki dunyo darajasidagi yulduz — Holand va Diash milliy termalarida bir-biriga qarshi ro‘baro‘ keladi; Diashning pozitsion mahorati Norvegiyaning asosiy zarba beruvchi kuchini to‘xtata oladimi-yo‘qmi, o‘yin taqdirini hal qiluvchi bosh kalit bo‘ladi;
Edegor va yarimhimoya ijodkorligi: Norvegiya safida Edegorning maydon markazidagi aqlli paslari va Nusa hamda Shelderup kabi tezkor qanotlar Portugaliyaning Mendesh va Kanselu kabi hujumga moyil himoyachilari ortidagi bo‘sh hududlardan foydalanishga harakat qiladi;
Portugaliyaning ko‘p qirrali hujumi: Mehmonlar safida Feliks, Konseysau, Netu va Ramushdan iborat tezkor to‘rtlik Norvegiya mudofaasini doimiy pressing ostida ushlab turadi; Palinya va Nevesh tandemi esa markazdagi to‘p nazoratini ta’minlab, o‘yin sur’atini portugallar foydasiga burishga xizmat qiladi.
Sizningcha, bugun Osloda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya portugal yulduzlarini dog‘da qoldirib, guruhda yakka peshqadam bo‘lib oladimi yoki Portugaliya sinfi va yuksak tajribasi evaziga safardan uch ochko bilan qaytadimi? Bugungi katta o‘yindan qaysi hisobni kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…