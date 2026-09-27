Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!

·71·Sport
Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 27-sentyabr kuni UEFA Millatlar ligasining 2-turida Norvegiya va Portugaliya terma jamoalari Oslodagi «Ullevol» stadionida guruh peshqadamligi uchun o‘zaro bahs olib boradi.
  • Har ikkala jamoa ham 1-turda g‘alaba qozongan bo‘lib, Norvegiya Daniyani 3:2 hisobida, Portugaliya esa Uelsni 1:0 hisobida mag‘lub etgan edi.
  • Ushbu prinsipial uchrashuv Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi va unda Erling Holand hamda Ruben Diash kabi jahon yulduzlari maydonga tushadi.

UYEFA Millatlar ligasi musobaqasida bugun, 27 sentyabr oqshomida guruh bosqichi 2-turining eng markaziy va intiqlik bilan kutilayotgan to‘qnashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Oslo shahridagi mashhur «Ullevol» stadionida Norvegiya milliy terma jamoasi qit’aning grand jamoalaridan biri — Portugaliya termasini qabul qiladi. Mazkur prinsipial bellashuvni fransiyalik tajribali hakam Fransua Letekse boshqarib borishi tasdiqlandi.

Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:45 da start oladigan bahsda har ikkala jamoa maydonga o‘zlarining eng kuchli figuralarini tushirmoqda: maydon egalari safida Martin Edegor va Erling Holand boshchiligidagi hujumkor kuch harakat qilsa, mehmonlar safida Ruben Diash, Joau Kanselu, Joau Feliks va Gonsalu Ramush kabi yulduzlar saf tortgan. 1-turda Norvegiya Daniya ustidan 3:2 hisobida irodali zafar quchgan, Portugaliya esa Uelsni 1:0 hisobida yenggan edi. Bugungi o‘yin guruhdagi yakka peshqadam nomini aniqlab berishi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.

«Holand vs Diash, 23:45 va guruh peshqadamligi poygasi»: To‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Oslodagi superbahs oldidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:

  • Bugungi markaziy to‘qnashuv: 27 sentyabr kuni Millatlar ligasi 2-turi doirasida Norvegiya va Portugaliya bahs olib boradi;

  • «Ullevol» arenasi va bosh hakam: Bellashuv Osloda o‘tkaziladi va fransiyalik taniqli hakam Fransua Letekse tomonidan boshqariladi;

  • O‘yin vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan bugun tunda, soat 23:45 da boshlanadi;

  • 1-turdagi g‘alabali start: Norvegiya dramatik o‘yinda Daniyani 3:2 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Portugaliya Uels ustidan 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirgan;

  • 3-turga yo‘llanma taqvimi: 1 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 3-turda Norvegiya Uels safariga yo‘l oladi, Portugaliya esa Daniya mehmoni bo‘ladi.

Millatlar ligasi: Norvegiya va Portugaliya terma jamoalarining asosiy tarkiblari taqqosi

«Ullevol» stadionidagi hal qiluvchi bahs uchun jamoalarning rasmiy boshlang‘ich 11 liklari jadvali:

Chiziqlar va pozitsiyalar

Norvegiya milliy terma jamoasi

Portugaliya milliy terma jamoasi

Darvozabon (GK)

Eryan Nyuland

Diogu Koshta

Himoya chizig‘i (DF)

Yulian Ryuerson, Kristoffer Ayer, Turbyorn Heggem

Joau Kanselu, Ruben Diash, Renatu Veyga, Nunu Mendesh

Yarimhimoya (MF)

Fredrik Eursnes, Patrik Berg, Sander Berge, Martin Edegor

Joau Palinya, Joau Nevesh

Hujum chizig‘i (FW)

Andreas Shelderup, Antonio Nusa, Erling Holand

Fransishku Konseysau, Joau Feliks, Pedru Netu, Gonsalu Ramush

1-tur natijasi

Daniya ustidan 3:2 hisobidagi g‘alaba

Uels ustidan 1:0 hisobidagi g‘alaba

3-turdagi reja (1 oktyabr)

Uels mehmoni bo‘ladi (safarda)

Daniya mehmoni bo‘ladi (safarda)

Futbol ekspertizasi: Nega ushbu uchrashuv taktik inqilob sifatida baholanmoqda?

Yevropa futboli sharhlovchilari, taktik tahlilchilar va skautlarning xulosalari:

  • «Erling Holand va Ruben Diash dueli»: Klub miqyosida «Manchester Siti»da birga to‘p suradigan ikki dunyo darajasidagi yulduz — Holand va Diash milliy termalarida bir-biriga qarshi ro‘baro‘ keladi; Diashning pozitsion mahorati Norvegiyaning asosiy zarba beruvchi kuchini to‘xtata oladimi-yo‘qmi, o‘yin taqdirini hal qiluvchi bosh kalit bo‘ladi;

  • Edegor va yarimhimoya ijodkorligi: Norvegiya safida Edegorning maydon markazidagi aqlli paslari va Nusa hamda Shelderup kabi tezkor qanotlar Portugaliyaning Mendesh va Kanselu kabi hujumga moyil himoyachilari ortidagi bo‘sh hududlardan foydalanishga harakat qiladi;

  • Portugaliyaning ko‘p qirrali hujumi: Mehmonlar safida Feliks, Konseysau, Netu va Ramushdan iborat tezkor to‘rtlik Norvegiya mudofaasini doimiy pressing ostida ushlab turadi; Palinya va Nevesh tandemi esa markazdagi to‘p nazoratini ta’minlab, o‘yin sur’atini portugallar foydasiga burishga xizmat qiladi.

Sizningcha, bugun Osloda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya portugal yulduzlarini dog‘da qoldirib, guruhda yakka peshqadam bo‘lib oladimi yoki Portugaliya sinfi va yuksak tajribasi evaziga safardan uch ochko bilan qaytadimi? Bugungi katta o‘yindan qaysi hisobni kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligasiNorvegiyaPortugaliyaUllevol stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!Kecha 08:53Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili25 sentabr 06:16Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindi15 iyul 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi