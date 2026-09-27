Oppo Reno16t taqdim etildi: kompakt ekran va ulkan batareya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oppo Reno16t smartfoni 6,32 dyuymli 120 Gs va 3600 nit yorqinlikka ega displey, MediaTek Dimensity 8550 SUPER protsessori hamda 200 MP asosiy kamerasi bilan taqdim etildi.
- Qurilma 12/256 GB va 16/512 GB xotira variantlarida mos ravishda 550 va 670 dollardan sotuvga chiqadi.
- Oppo Reno16t 6700 mA·ch sig‘imli ulkan batareyaga ega bo‘lib, 80 Vt tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydi va IP69K himoyasiga ega.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Oppo kompaniyasi oʻzining ichki bozori uchun qiziqarli va oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan yangi Reno16t smartfonini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma ixcham gadjetlarni xush koʻruvchi foydalanuvchilar talablarini qondirishga qaratilgan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar va oʻta sigʻimli akkumulyatorni oʻzida mujassam etgani bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning oʻlchamlari va ekranidir. Qurilma diagonali 6,32 dyuym boʻlgan displey bilan jihozlangan boʻlib, uni bugungi kundagi standartlar boʻyicha ixcham toifaga kiritish mumkin. Shu bilan birga, ekran aniqligi 2640×1216 pikselni tashkil etib, 120 Hz kadrlar chastotasini va rekord darajadagi 3600 nit maksimal yorqinlikni qoʻllab-quvvatlaydi.
Unumdorlik va texnik imkoniyatlarQurilmaning apparat taʼminoti ham yuqori darajada ishlangan. ixbt.com xabariga koʻra, yangi model MediaTek Dimensity 8550 SUPER bir kristalli tizimiga asoslangan. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik vazifalardan tortib ogʻir oʻyinlar va ilovalargacha boʻlgan jarayonlarda yuqori tezlik va barqaror ishlashni kafolatlaydi.
Xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha ikkita asosiy modifikatsiya taklif etiladi. Jumladan, 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiya taxminan 550 AQSh dollari atrofida baholangan boʻlsa, 16 GB operativ va 512 GB ichki xotirali ilgʻor talqini 670 dollarni tashkil qiladi. Qurilmaning umumiy ogʻirligi esa atigi 191 grammni tashkil etadi.
Kamera va mustahkamlikFot imkoniyatlari borasida ham Oppo Reno16t oʻz sinfida raqobatbardosh ekanini koʻrsatadi. Asosiy kamera modulining piksellar soni naq 200 MP ni tashkil etadi. Unga 50 MP li oʻta keng burchakli kamera hamda 50 megapikselli datchikka ega teleseskopik obyektiv hamrohlik qiladi. Old kamera ham 50 MP aniqlikdagi sifatli kadrlarni taqdim etadi.
Akkumulyator qismi ham oʻzining ulkan sigʻimi bilan ajralib turadi. Smartfonga sigʻimi 6700 mA·ch boʻlgan batareya oʻrnatilgan boʻlib, u 80 vatt quvvatga ega SuperVOOC tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida energiya zaxirasini toʻliq tiklash imkonini beradi.
Qurilmaning qoʻshimcha afzalliklari qatoriga displey ostiga oʻrnatilgan optik barmoq izlari skaneri, maishiy texnikani boshqarish uchun moʻljallangan infraqizil port (IK-izlachuvchi) hamda korpusning IP69K standarti boʻyicha yuqori darajadagi himoyasi kiradi.
Izohlar 0
…