Oppo Reno16t taqdim etildi: kompakt ekran va ulkan batareya

·31·Texno
Oppo Reno16t taqdim etildi: kompakt ekran va ulkan batareya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oppo Reno16t smartfoni 6,32 dyuymli 120 Gs va 3600 nit yorqinlikka ega displey, MediaTek Dimensity 8550 SUPER protsessori hamda 200 MP asosiy kamerasi bilan taqdim etildi.
  • Qurilma 12/256 GB va 16/512 GB xotira variantlarida mos ravishda 550 va 670 dollardan sotuvga chiqadi.
  • Oppo Reno16t 6700 mA·ch sig‘imli ulkan batareyaga ega bo‘lib, 80 Vt tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydi va IP69K himoyasiga ega.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Oppo kompaniyasi oʻzining ichki bozori uchun qiziqarli va oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan yangi Reno16t smartfonini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma ixcham gadjetlarni xush koʻruvchi foydalanuvchilar talablarini qondirishga qaratilgan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar va oʻta sigʻimli akkumulyatorni oʻzida mujassam etgani bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning oʻlchamlari va ekranidir. Qurilma diagonali 6,32 dyuym boʻlgan displey bilan jihozlangan boʻlib, uni bugungi kundagi standartlar boʻyicha ixcham toifaga kiritish mumkin. Shu bilan birga, ekran aniqligi 2640×1216 pikselni tashkil etib, 120 Hz kadrlar chastotasini va rekord darajadagi 3600 nit maksimal yorqinlikni qoʻllab-quvvatlaydi.

Unumdorlik va texnik imkoniyatlar

Qurilmaning apparat taʼminoti ham yuqori darajada ishlangan. ixbt.com xabariga koʻra, yangi model MediaTek Dimensity 8550 SUPER bir kristalli tizimiga asoslangan. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik vazifalardan tortib ogʻir oʻyinlar va ilovalargacha boʻlgan jarayonlarda yuqori tezlik va barqaror ishlashni kafolatlaydi.

Xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha ikkita asosiy modifikatsiya taklif etiladi. Jumladan, 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiya taxminan 550 AQSh dollari atrofida baholangan boʻlsa, 16 GB operativ va 512 GB ichki xotirali ilgʻor talqini 670 dollarni tashkil qiladi. Qurilmaning umumiy ogʻirligi esa atigi 191 grammni tashkil etadi.

Kamera va mustahkamlik

Fot imkoniyatlari borasida ham Oppo Reno16t oʻz sinfida raqobatbardosh ekanini koʻrsatadi. Asosiy kamera modulining piksellar soni naq 200 MP ni tashkil etadi. Unga 50 MP li oʻta keng burchakli kamera hamda 50 megapikselli datchikka ega teleseskopik obyektiv hamrohlik qiladi. Old kamera ham 50 MP aniqlikdagi sifatli kadrlarni taqdim etadi.

Akkumulyator qismi ham oʻzining ulkan sigʻimi bilan ajralib turadi. Smartfonga sigʻimi 6700 mA·ch boʻlgan batareya oʻrnatilgan boʻlib, u 80 vatt quvvatga ega SuperVOOC tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida energiya zaxirasini toʻliq tiklash imkonini beradi.

Qurilmaning qoʻshimcha afzalliklari qatoriga displey ostiga oʻrnatilgan optik barmoq izlari skaneri, maishiy texnikani boshqarish uchun moʻljallangan infraqizil port (IK-izlachuvchi) hamda korpusning IP69K standarti boʻyicha yuqori darajadagi himoyasi kiradi.

OppoReno16tSmartfonMediaTekTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagman22 sentabr 23:56Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoya9 sentabr 10:21Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladi17 sentabr 19:24Oppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdiOppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdiKecha 14:56Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiOppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiKecha 14:27Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy Z Fold8 taqqoslandiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy Z Fold8 taqqoslandi25 sentabr 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi