Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda

·0·Sport
Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda

Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng uzoq davom etgan va shov-shuvli moliyaviy mojarolardan biri kutilmagan bosqichga kirdi. The Athletic nashri va BBC Sport xabariga koʻra, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha aybdor deb topdi. Ushbu qaror koʻpchilik kutgandek mojaroning yakuni boʻlishi oʻrniga, yanada murakkab va keskin bahslarga boy yangi bosqichni ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ayblovlar eʼlon qilinganidan beri 1329 kun, rasmiy eshituvlar boshlanganidan buyon esa naqd ikki yil-u oʻn kun vaqt oʻtdi. Shuncha uzoq davom etgan tekshiruvlardan soʻng chiqarilgan hukm hozircha rasman eʼlon qilingani yoʻq. Tafsilotlar maxfiylik shartnomasi ostida saqlanmoqda va klub rasmiylari hujjat bilan tanishish uchun maxsus imzo qoʻyishga majbur boʻlgan.

Noaniqlik va apellyatsiya jarayoni

Hozirgi vaziyatdagi eng katta paradoks shundaki, aybdorlik tasdiqlanganiga qaramay, yakuniy jazo turi va uning qachon qoʻllanilishi sir saqlanmoqda. Na Angliya Premer-ligasi rahbariyati, na Manchester Siti klubi hukm tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. Klub vakillari jarayon hali yakunlanmaganini taʼkidlab, apellyatsiya shikoyati kiritishga tayyorgarlik koʻrayotganini bildirmoqda.

Mutaxassislar fikricha, mustaqil komissiya xulosasi faqatgina birinchi bosqichning tugashi xolos. Oldinda klubning apellyatsiyasi, ehtimoliy millionlab jarimalar, ochko olib tashlash yoki hatto chempionatdan chetlatish kabi keskin ssenariylar turibdi. Bu esa turnir jadvalidagi muvozanat va raqib jamoalarning taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Raqib klublar munosabati va oqibatlar

Premer-liganing boshqa grand klublari va muxlislar vaziyatning qanday yakunlanishini katta xavotir bilan kuzatmoqda. Moliyaviy qoidabuzarliklar tufayli jabr koʻrganini daʼvo qilayotgan raqiblar adolatli va qatʼiy chora koʻrilishini talab qilmoqda. Biroq, ishning huquqiy jihatdan murakkabligi va tomonlarning murosasizligi jarayonning choʻzilishiga sabab boʻlmoqda.

Mazkur mojaro nafaqat Manchester Siti klubining mavsumdagi rejalariga, balki butun Angliya futbolining obroʻsi va moliyaviy-huquqiy tizimiga jiddiy sinov boʻlmoqda. Hozirgi kunda barcha tomonlar navbatdagi rasmiy bayonotlarni va komissiya qarorining toʻliq ijro etilish mexanizmini kutmoqda.

Manchester SitiPremer-ligaFutbol yangiliklariMoliyaviy fair-playAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariManchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariKecha 19:37Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiBugun 01:31David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiKecha 13:51Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiKecha 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi