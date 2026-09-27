Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda
Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng uzoq davom etgan va shov-shuvli moliyaviy mojarolardan biri kutilmagan bosqichga kirdi. The Athletic nashri va BBC Sport xabariga koʻra, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha aybdor deb topdi. Ushbu qaror koʻpchilik kutgandek mojaroning yakuni boʻlishi oʻrniga, yanada murakkab va keskin bahslarga boy yangi bosqichni ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ayblovlar eʼlon qilinganidan beri 1329 kun, rasmiy eshituvlar boshlanganidan buyon esa naqd ikki yil-u oʻn kun vaqt oʻtdi. Shuncha uzoq davom etgan tekshiruvlardan soʻng chiqarilgan hukm hozircha rasman eʼlon qilingani yoʻq. Tafsilotlar maxfiylik shartnomasi ostida saqlanmoqda va klub rasmiylari hujjat bilan tanishish uchun maxsus imzo qoʻyishga majbur boʻlgan.
Noaniqlik va apellyatsiya jarayoniHozirgi vaziyatdagi eng katta paradoks shundaki, aybdorlik tasdiqlanganiga qaramay, yakuniy jazo turi va uning qachon qoʻllanilishi sir saqlanmoqda. Na Angliya Premer-ligasi rahbariyati, na Manchester Siti klubi hukm tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. Klub vakillari jarayon hali yakunlanmaganini taʼkidlab, apellyatsiya shikoyati kiritishga tayyorgarlik koʻrayotganini bildirmoqda.
Mutaxassislar fikricha, mustaqil komissiya xulosasi faqatgina birinchi bosqichning tugashi xolos. Oldinda klubning apellyatsiyasi, ehtimoliy millionlab jarimalar, ochko olib tashlash yoki hatto chempionatdan chetlatish kabi keskin ssenariylar turibdi. Bu esa turnir jadvalidagi muvozanat va raqib jamoalarning taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Raqib klublar munosabati va oqibatlarPremer-liganing boshqa grand klublari va muxlislar vaziyatning qanday yakunlanishini katta xavotir bilan kuzatmoqda. Moliyaviy qoidabuzarliklar tufayli jabr koʻrganini daʼvo qilayotgan raqiblar adolatli va qatʼiy chora koʻrilishini talab qilmoqda. Biroq, ishning huquqiy jihatdan murakkabligi va tomonlarning murosasizligi jarayonning choʻzilishiga sabab boʻlmoqda.
Mazkur mojaro nafaqat Manchester Siti klubining mavsumdagi rejalariga, balki butun Angliya futbolining obroʻsi va moliyaviy-huquqiy tizimiga jiddiy sinov boʻlmoqda. Hozirgi kunda barcha tomonlar navbatdagi rasmiy bayonotlarni va komissiya qarorining toʻliq ijro etilish mexanizmini kutmoqda.
Izohlar 0
…