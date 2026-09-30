O‘zbekiston U17 Portugaliya sinovidan o‘ta olmadi: Ikkinchi bo‘limdagi 2 gol va mag‘lubiyat

·55·Sport
O‘zbekiston U17 Portugaliya sinovidan o‘ta olmadi: Ikkinchi bo‘limdagi 2 gol va mag‘lubiyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U17 terma jamoasi Portugaliyada o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida mezbonlarga 2:0 hisobida yutqazdi.
  • Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda portugaliyaliklar 64 va 77-daqiqalarda gol urib, g‘alabani ta’minladi.
  • Ushbu o‘yin yoshlarimiz uchun jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bahslariga tayyorgarlik vazifasini o‘tagan bo‘lib, murabbiylar shtabi tarkibni sinovdan o‘tkazish va kamchiliklarni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi (U17) Yevropaning eng ilg‘or futbol maktablaridan biri hisoblangan Portugaliyada mahalliy tengdoshlariga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bahslariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan yosh vakillarimiz uchun jiddiy imtihon vazifasini o‘tagan mazkur bellashuv mezbonlarning 2:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakun topdi.

Birinchi bo‘limda har ikki jamoa teng kurash olib borib, hisobni ochish uchun qulay vaziyatlar yaratdi, biroq darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi. Ammo uchrashuvning ikkinchi bo‘limida portugaliyalik yosh iqtidorlar bosimni keskin oshirib, o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanishdi: 64-daqiqada hisob ochilgan bo‘lsa, 77-daqiqada oradagi farq ikkitaga yetkazildi. O‘yin so‘ngida hamyurtlarimizning javob to‘pini kiritish bo‘yicha ko‘rsatgan barcha harakatlari zoye ketdi.

«Yevropadagi og‘ir imtihon, 0:0 hisobli birinchi bo‘lim va 13 daqiqalik bo‘shliq»: 5 ta asosiy nuqta

Portugaliya va O‘zbekiston U17 jamoalari bahsi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Yevropadagi sinov bahsi: O‘zbekiston U17 terma jamoasi Portugaliyada mezbon o‘smirlarga qarshi rasmiy xalqaro o‘rtoqlik o‘yinini o‘tkazdi;

  • Birinchi bo‘limdagi mustahkam himoya: Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligida vakillarimiz tashabbusni boy bermay, hisobni 0:0 ko‘rinishida saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi ikkita gol: Mezbonlar 64-daqiqada birinchi golni urgan bo‘lsa, oradan 13 daqiqa o‘tib (77-daqiqada) g‘alabani mustahkamladi;

  • Javob hujumlari samarasiz qoldi: Ikkinchi to‘pdan so‘ng murabbiylar shtabi zaxira kuchlarini maydonga tashlaganiga qaramay, hisobni qisqartirishning iloji bo‘lmadi;

  • Keng qamrovli tarkib rotatsiyasi: Bosh murabbiy mazkur o‘yinda 18 nafar futbolchi imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazib, xalqaro darajadagi kamchiliklarni aniqladi.

Portugaliya U17 va O‘zbekiston U17 o‘rtoqlik bahsining to‘liq tafsiloti va protokoli

Uchrashuvning texnik parametrlari, gollar xronologiyasi va tarkiblar ko‘rinishi tasnifi:

Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari

Portugaliya U17 terma jamoasi

O‘zbekiston U17 terma jamoasi

Yakuniy hisob

2 : 0 (g‘alaba)

0 : 2 (mag‘lubiyat)

Birinchi bo‘lim natijasi

0 : 0 (kuchlar tengligi)

0 : 0 (darvoza daxlsiz saqlandi)

Kiritilgan gollar vaqti

64-daqiqa (1:0) va 77-daqiqa (2:0)

Gol urish imkoniyatlaridan foydalanilmadi

Asosiy tarkib

Mezbonlarning tanlangan kuchli tarkibi

O. Shomurodov, M. Anvarov (s), M. Abdisoliyev, A. Rahimov, A. Abdunabiyev, I. Ravshanov, M. Mamatov, M. Murodov, S. Sadirjonov, A. Ravshanbekov, A. Aliyev

Maydonga tushgan zaxira kuchlari

Taktik va kuchli o‘zgarishlar

E. Olimov, N. O‘ktamov, J. O‘ktamboyev, D. Mirzabekov, M. Orifxonov, H. Tohirov, L. Abduraimov

Uchrashuvning asosiy xulosasi

Tezkor qaror qabul qilish va hujumlarni yakunlash ustunligi

Jismoniy barqarorlik va konsentratsiyani 90 daqiqa saqlash zarurati

Taktik va skauting ekspertizasi: Nega bunday mag‘lubiyat yoshlar uchun foydali?

Yoshlar futboli mutaxassislari, taktik tahlilchilar va skautlarning xulosalari:

  • «Kuchli raqib bilan to‘qnashish sabog‘i»: O‘smirlar futbolida faqat zaif yoki mintaqaviy jamoalar ustidan qozonilgan g‘alabalar bilan o‘sib bo‘lmaydi; Krishtianu Ronaldu va Bernardu Silvalarni tarbiyalagan Portugaliya futboli maktabiga qarshi safarda o‘ynash — futbolchilarimizga zamonaviy Yevropa futboli tezligi, pressing ostida qaror qabul qilish va maydonni ko‘rish madaniyatini amalda his etish imkonini berdi;

  • 60-daqiqadan keyingi sinish sindromi: Vakillarimiz birinchi bo‘limda raqibga munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, 64 va 77-daqiqalarda ketma-ket to‘plar o‘tkazib yuborilishi jismoniy tayyorgarlik va diqqatni 90 daqiqa davomida bir xil darajada ushlab turishda muammolar borligini ko‘rsatdi; bu xalqaro turnirlarga qadar tuzatilishi lozim bo‘lgan eng muhim nuqtadir;

  • Kelajak uchun poydevor: Bu uchrashuv natijasi turnir jadvaliga ta’sir qilmaydigan o‘rtoqlik maqomiga ega; eng asosiysi — murabbiylar shtabi zaxiradan tushgan yetti nafar futbolchining (Olimov, O‘ktamov, Tohirov va boshqalar) xalqaro darajadagi haqiqiy salohiyatini baholab, bo‘lajak rasmiy saralash o‘yinlari uchun optimal tarkibni tanlab olish uchun qimmatli ma’lumotlarga ega bo‘ldi.

Sizningcha, yosh futbolchilarimizning Yevropa grandlariga qarshi safar bahslarida tajriba orttirishi ularning kelajakda milliy terma jamoa safida yorqin o‘ynashiga qanchalik turtki beradi? O‘zbekiston U17 termasida ko‘proq qaysi jihatlarni — himoyaviy intizomnimi yoki hujumni yakunlash mahoratini kuchaytirish kerak deb hisoblaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yoshlari futboliga oid ushbu professional tahlilni barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston U17 terma jamoasiPortugaliya U17O‘zbekiston U17 terma jamoasi Portugaliyada
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14O‘zbekiston U17 Avstraliyani yengib guruhda peshqadam bo‘ldiO‘zbekiston U17 Avstraliyani yengib guruhda peshqadam bo‘ldi14 may 00:05O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boring23 iyun 22:30O‘zbekiston U17 terma jamoamizning chorakfinaldagi raqibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston U17 terma jamoamizning chorakfinaldagi raqibi ma’lum bo‘ldi14 may 05:24O‘zbekiston U17 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi final uchun kurashadiO‘zbekiston U17 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi final uchun kurashadi18 may 20:03Ahror Ravshanbekov Yaponiyaga qarshi o‘yinda ham gol urishni xohlamoqda...Ahror Ravshanbekov Yaponiyaga qarshi o‘yinda ham gol urishni xohlamoqda...18 may 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi