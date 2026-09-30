O‘zbekiston U17 Portugaliya sinovidan o‘ta olmadi: Ikkinchi bo‘limdagi 2 gol va mag‘lubiyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U17 terma jamoasi Portugaliyada o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida mezbonlarga 2:0 hisobida yutqazdi.
- Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda portugaliyaliklar 64 va 77-daqiqalarda gol urib, g‘alabani ta’minladi.
- Ushbu o‘yin yoshlarimiz uchun jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bahslariga tayyorgarlik vazifasini o‘tagan bo‘lib, murabbiylar shtabi tarkibni sinovdan o‘tkazish va kamchiliklarni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ldi.
O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi (U17) Yevropaning eng ilg‘or futbol maktablaridan biri hisoblangan Portugaliyada mahalliy tengdoshlariga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralash bahslariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan yosh vakillarimiz uchun jiddiy imtihon vazifasini o‘tagan mazkur bellashuv mezbonlarning 2:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakun topdi.
Birinchi bo‘limda har ikki jamoa teng kurash olib borib, hisobni ochish uchun qulay vaziyatlar yaratdi, biroq darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi. Ammo uchrashuvning ikkinchi bo‘limida portugaliyalik yosh iqtidorlar bosimni keskin oshirib, o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanishdi: 64-daqiqada hisob ochilgan bo‘lsa, 77-daqiqada oradagi farq ikkitaga yetkazildi. O‘yin so‘ngida hamyurtlarimizning javob to‘pini kiritish bo‘yicha ko‘rsatgan barcha harakatlari zoye ketdi.
«Yevropadagi og‘ir imtihon, 0:0 hisobli birinchi bo‘lim va 13 daqiqalik bo‘shliq»: 5 ta asosiy nuqta
Portugaliya va O‘zbekiston U17 jamoalari bahsi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Yevropadagi sinov bahsi: O‘zbekiston U17 terma jamoasi Portugaliyada mezbon o‘smirlarga qarshi rasmiy xalqaro o‘rtoqlik o‘yinini o‘tkazdi;
Birinchi bo‘limdagi mustahkam himoya: Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligida vakillarimiz tashabbusni boy bermay, hisobni 0:0 ko‘rinishida saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi;
Ikkinchi bo‘limdagi ikkita gol: Mezbonlar 64-daqiqada birinchi golni urgan bo‘lsa, oradan 13 daqiqa o‘tib (77-daqiqada) g‘alabani mustahkamladi;
Javob hujumlari samarasiz qoldi: Ikkinchi to‘pdan so‘ng murabbiylar shtabi zaxira kuchlarini maydonga tashlaganiga qaramay, hisobni qisqartirishning iloji bo‘lmadi;
Keng qamrovli tarkib rotatsiyasi: Bosh murabbiy mazkur o‘yinda 18 nafar futbolchi imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazib, xalqaro darajadagi kamchiliklarni aniqladi.
Portugaliya U17 va O‘zbekiston U17 o‘rtoqlik bahsining to‘liq tafsiloti va protokoli
Uchrashuvning texnik parametrlari, gollar xronologiyasi va tarkiblar ko‘rinishi tasnifi:
Musobaqa va ko‘rsatkich mezonlari
Portugaliya U17 terma jamoasi
O‘zbekiston U17 terma jamoasi
Yakuniy hisob
2 : 0 (g‘alaba)
0 : 2 (mag‘lubiyat)
Birinchi bo‘lim natijasi
0 : 0 (kuchlar tengligi)
0 : 0 (darvoza daxlsiz saqlandi)
Kiritilgan gollar vaqti
64-daqiqa (1:0) va 77-daqiqa (2:0)
Gol urish imkoniyatlaridan foydalanilmadi
Asosiy tarkib
Mezbonlarning tanlangan kuchli tarkibi
O. Shomurodov, M. Anvarov (s), M. Abdisoliyev, A. Rahimov, A. Abdunabiyev, I. Ravshanov, M. Mamatov, M. Murodov, S. Sadirjonov, A. Ravshanbekov, A. Aliyev
Maydonga tushgan zaxira kuchlari
Taktik va kuchli o‘zgarishlar
E. Olimov, N. O‘ktamov, J. O‘ktamboyev, D. Mirzabekov, M. Orifxonov, H. Tohirov, L. Abduraimov
Uchrashuvning asosiy xulosasi
Tezkor qaror qabul qilish va hujumlarni yakunlash ustunligi
Jismoniy barqarorlik va konsentratsiyani 90 daqiqa saqlash zarurati
Taktik va skauting ekspertizasi: Nega bunday mag‘lubiyat yoshlar uchun foydali?
Yoshlar futboli mutaxassislari, taktik tahlilchilar va skautlarning xulosalari:
«Kuchli raqib bilan to‘qnashish sabog‘i»: O‘smirlar futbolida faqat zaif yoki mintaqaviy jamoalar ustidan qozonilgan g‘alabalar bilan o‘sib bo‘lmaydi; Krishtianu Ronaldu va Bernardu Silvalarni tarbiyalagan Portugaliya futboli maktabiga qarshi safarda o‘ynash — futbolchilarimizga zamonaviy Yevropa futboli tezligi, pressing ostida qaror qabul qilish va maydonni ko‘rish madaniyatini amalda his etish imkonini berdi;
60-daqiqadan keyingi sinish sindromi: Vakillarimiz birinchi bo‘limda raqibga munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, 64 va 77-daqiqalarda ketma-ket to‘plar o‘tkazib yuborilishi jismoniy tayyorgarlik va diqqatni 90 daqiqa davomida bir xil darajada ushlab turishda muammolar borligini ko‘rsatdi; bu xalqaro turnirlarga qadar tuzatilishi lozim bo‘lgan eng muhim nuqtadir;
Kelajak uchun poydevor: Bu uchrashuv natijasi turnir jadvaliga ta’sir qilmaydigan o‘rtoqlik maqomiga ega; eng asosiysi — murabbiylar shtabi zaxiradan tushgan yetti nafar futbolchining (Olimov, O‘ktamov, Tohirov va boshqalar) xalqaro darajadagi haqiqiy salohiyatini baholab, bo‘lajak rasmiy saralash o‘yinlari uchun optimal tarkibni tanlab olish uchun qimmatli ma’lumotlarga ega bo‘ldi.
Sizningcha, yosh futbolchilarimizning Yevropa grandlariga qarshi safar bahslarida tajriba orttirishi ularning kelajakda milliy terma jamoa safida yorqin o‘ynashiga qanchalik turtki beradi? O‘zbekiston U17 termasida ko‘proq qaysi jihatlarni — himoyaviy intizomnimi yoki hujumni yakunlash mahoratini kuchaytirish kerak deb hisoblaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yoshlari futboliga oid ushbu professional tahlilni barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…