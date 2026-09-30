Roma Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina safarini taqiqladi

·32·Sport
Roma Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina safarini taqiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roma klubi Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o'yinida qatnashish uchun safar qilishiga ruxsat bermadi.
  • Klub rahbariyati bu qarorni ichki chempionatdagi muhim o'yinlar oldidan sport va mantiqiy sabablarga ko'ra qabul qildi.
  • Ushbu cheklov jamoaning yaqinda Komo klubiga qarshi o'tkaziladigan o'yini bilan bog'liq bo'lib, murabbiylar shtabi futbolchilarning charchab qolishini istamaydi.

Italiyaning Roma klubi oʻz futbolchilari Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv uchrashuvida qatnashish uchun Argentinaga safar qilishiga ruxsat bermadi. Ushbu qatʼiy qaror klub rahbariyati tomonidan ichki chempionatdagi muhim oʻyinlar oldidan sport va mantiqiy sabablarga koʻra qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, afsonaviy hujumchi Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Buenos-Ayresdagi Monumental stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan maxsus oʻrtoqlik uchrashuvi sakkiz karra Oltin toʻp egasining xalqaro faoliyatidagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi kutilmoqda.

Garchi Paulo Dibala va Nahuel Molina Qatardagi jahon chempionatida birga zafar quchgan hamda Messining yaqin safdoshlari hisoblansa-da, rimliklar ularni Trigoriya qarorgohida qoldirishni lozim topdi. Klub bayonotida taʼkidlanishicha, bu Lionel Messiga nisbatan hurmatsizlik emas, balki jamoaning jismoniy holatini saqlab qolish va uzoq masofali parvozlarning oldini olish chorasidir.

Komo bilan muhim oʻyin va FIFA qoidalari

Rimliklar ushbu cheklovni jamoaning yaqinda Komo klubiga qarshi oʻtkaziladigan oʻyini bilan izohladi. Ushbu bahs Argentinadagi uchrashuvdan atigi besh kun oʻtib boʻlib oʻtadi va murabbiylar shtabi yetakchilarning charchab qolishini istamaydi. Maʼlumot uchun, 32 yoshli Dibala Messi bilan 18 ta, 28 yoshli Molina esa 53 ta oʻyinda maydonga tushgan.

Shunga qaramay, taqiq klubdagi barcha argentinalik futbolchilarga taalluqli emas. Yosh iqtidor egasi Matias Sule Argentina terma jamoasining rasmiy qaydnomasiga kiritilgani bois, FIFA qoidalariga koʻra unga Vataniga borishga ruxsat berildi. Sule Boliviya, Burkina-Faso va Benin terma jamoalariga qarshi bahslarda ishtirok etishi kutilmoqda.

Roma klubi mazkur qaror orqali Argentina futbol assotsiatsiyasi hamda Lionel Messining shaxsiga nisbatan yuksak hurmat saqlanib qolishini alohida taʼkidladi. Garchi futbolchilar oʻzlarining yaqin doʻsti va sardorini maydondan turib kuzata olmasa-da, klub mavsumdagi vazifalarni birinchi oʻringa qoʻyishga majbur boʻldi.

Paulo DybalaLionel MessiRomaArgentinaSerie A
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadiPaulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadi26 sentabr 12:35Miralem Pjanić Kerim Alajbegovićga Yuventusda muvaffaqiyat tiladiMiralem Pjanić Kerim Alajbegovićga Yuventusda muvaffaqiyat tiladi7 avgust 13:32Lionel Messi Argentina tarkibida: Paulo Dybala esa ro‘yxatdan tushib qoldiLionel Messi Argentina tarkibida: Paulo Dybala esa ro‘yxatdan tushib qoldi11 may 20:14Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradiArgentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradiKecha 23:39Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi28 sentabr 10:17Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi