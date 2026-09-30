Roma Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina safarini taqiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roma klubi Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o'yinida qatnashish uchun safar qilishiga ruxsat bermadi.
- Klub rahbariyati bu qarorni ichki chempionatdagi muhim o'yinlar oldidan sport va mantiqiy sabablarga ko'ra qabul qildi.
- Ushbu cheklov jamoaning yaqinda Komo klubiga qarshi o'tkaziladigan o'yini bilan bog'liq bo'lib, murabbiylar shtabi futbolchilarning charchab qolishini istamaydi.
Italiyaning Roma klubi oʻz futbolchilari Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv uchrashuvida qatnashish uchun Argentinaga safar qilishiga ruxsat bermadi. Ushbu qatʼiy qaror klub rahbariyati tomonidan ichki chempionatdagi muhim oʻyinlar oldidan sport va mantiqiy sabablarga koʻra qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, afsonaviy hujumchi Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Buenos-Ayresdagi Monumental stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan maxsus oʻrtoqlik uchrashuvi sakkiz karra Oltin toʻp egasining xalqaro faoliyatidagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi kutilmoqda.
Garchi Paulo Dibala va Nahuel Molina Qatardagi jahon chempionatida birga zafar quchgan hamda Messining yaqin safdoshlari hisoblansa-da, rimliklar ularni Trigoriya qarorgohida qoldirishni lozim topdi. Klub bayonotida taʼkidlanishicha, bu Lionel Messiga nisbatan hurmatsizlik emas, balki jamoaning jismoniy holatini saqlab qolish va uzoq masofali parvozlarning oldini olish chorasidir.
Komo bilan muhim oʻyin va FIFA qoidalariRimliklar ushbu cheklovni jamoaning yaqinda Komo klubiga qarshi oʻtkaziladigan oʻyini bilan izohladi. Ushbu bahs Argentinadagi uchrashuvdan atigi besh kun oʻtib boʻlib oʻtadi va murabbiylar shtabi yetakchilarning charchab qolishini istamaydi. Maʼlumot uchun, 32 yoshli Dibala Messi bilan 18 ta, 28 yoshli Molina esa 53 ta oʻyinda maydonga tushgan.
Shunga qaramay, taqiq klubdagi barcha argentinalik futbolchilarga taalluqli emas. Yosh iqtidor egasi Matias Sule Argentina terma jamoasining rasmiy qaydnomasiga kiritilgani bois, FIFA qoidalariga koʻra unga Vataniga borishga ruxsat berildi. Sule Boliviya, Burkina-Faso va Benin terma jamoalariga qarshi bahslarda ishtirok etishi kutilmoqda.
Roma klubi mazkur qaror orqali Argentina futbol assotsiatsiyasi hamda Lionel Messining shaxsiga nisbatan yuksak hurmat saqlanib qolishini alohida taʼkidladi. Garchi futbolchilar oʻzlarining yaqin doʻsti va sardorini maydondan turib kuzata olmasa-da, klub mavsumdagi vazifalarni birinchi oʻringa qoʻyishga majbur boʻldi.
Izohlar 0
…