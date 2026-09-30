Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi

·37·Sport
Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Xorvatiyani 4:1 hisobida mag'lub etdi.
  • Yosh futbolchi Lamine Yamal ikkita gol urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi.
  • Ushbu g'alaba bilan Ispaniya o'z guruhida peshqadamlikni qo'lga kiritdi.

UEFA Millatlar ligasi guruh bosqichidan oʻrin olgan navbatdagi tur uchrashuvida amaldagi jahon chempionlari Ispaniya oʻz maydonida Xorvatiya terma jamoasini yirik — 4:1 hisobida taslim etdi. Sevilya shahridagi «Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan» stadionida kechgan bahsda yosh yulduz Lamine Yamal ikkita gol urib, jamoasining gʻalaba qozonishida bosh qahramonga aylandi. Ushbu muvaffaqiyatdan soʻng Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa oʻz guruhida ikki gʻalaba bilan yaqqol peshqadamga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi uchrashuvni juda yuqori surʼatda boshlab, raqibga dastlabki daqiqalardanoq tazyiq oʻtkazdi. Bahsning atigi 2-daqiqasidayoq Álex Baenaaning aniq uzatmasidan soʻng Lamine Yamal chap oyogʻi bilan toʻpni darvoza burchagiga yoʻllab, hisobni ochdi. Opta statistik maʼlumotlariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi ketma-ket ikkita oʻyinda (Angliya va Xorvatiyaga qarshi) dastlabki ikki daqiqa ichida gol urishga muvaffaq boʻldi. Bunday natija jamoa tarixida 2004-yildan beri ilk bor qayd etilmoqda.

Xorvatiyaning qarshiligi va ispanlarning tezkor javobi

Dastlabki tazyiqlarga qaramay, Xorvatiya terma jamoasi oʻyin davomida muvozanatni tiklashga erishdi. 28-daqiqada Ivan Perisicning uzatmasidan keyin Dion Beljo boshi bilan darvozani ishgʻol etib, hisobni tenglashtirdi. Biroq mehmonlarning quvonchi uzoqqa choʻmilmadi. Oradan uch daqiqa oʻtib, burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni Marc Pubill boshi bilan darvozaga yoʻllab, Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi.

Birinchi boʻlim yakunigacha maydon egalari toʻliq ustunlikka ega boʻlishdi. Mikel Oyarzabalning goli ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa, Fermin Lopez boʻlim oxirida toʻpni darvoza ustuniga tekkazdi. Maydon markazidagi nazorat butunlay ispanlar qoʻlida boʻlib, xorvatiyaliklar darvozabon Dominik Livakovic bir necha bor jamoasini ogʻir vaziyatlardan qutqarib qoldi.

Yamalning dubli va yakuniy nuqta

Ikkinchi boʻlimda ham oʻyin manzarasi oʻzgarmadi. Ispaniya toʻp nazoratini toʻliq qoʻlida ushlab, hujumlarni davom ettirdi. Uchrashuvning 63-daqiqasida zaxiradan tushgan Pedrining uzatmasini qabul qilib olgan Lamine Yamal qiyin vaziyatdan ham unumli foydalanib, oʻzining ikkinchi va jamoasining uchinchi golini kiritdi.

Uchrashuv yakuniga koʻra, ispanlar 63.7 foiz toʻp nazoratini saqlab qoldi va raqib darvozasi tomon jami 16 ta zarba yoʻlladi. Oʻyinning 81-daqiqasida Xorvatiya futboli afsonasi Luka Modric zaxiradan maydonga tushganida, Sevilya muxlislari uning hurmati sifatida oʻrinlaridan turib qarsak chalishdi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa 89-daqiqada Mikel Merinoning uzatmasidan soʻng Nico Williams qoʻydi va oʻyin 4:1 hisobida yakunlandi.

Lamine YamalIspaniyaXorvatiyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiBugun 02:35Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi26 sentabr 13:34Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiKecha 11:12Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdiPortugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi28 sentabr 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi