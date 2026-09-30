Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Xorvatiyani 4:1 hisobida mag'lub etdi.
- Yosh futbolchi Lamine Yamal ikkita gol urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi.
- Ushbu g'alaba bilan Ispaniya o'z guruhida peshqadamlikni qo'lga kiritdi.
UEFA Millatlar ligasi guruh bosqichidan oʻrin olgan navbatdagi tur uchrashuvida amaldagi jahon chempionlari Ispaniya oʻz maydonida Xorvatiya terma jamoasini yirik — 4:1 hisobida taslim etdi. Sevilya shahridagi «Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan» stadionida kechgan bahsda yosh yulduz Lamine Yamal ikkita gol urib, jamoasining gʻalaba qozonishida bosh qahramonga aylandi. Ushbu muvaffaqiyatdan soʻng Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa oʻz guruhida ikki gʻalaba bilan yaqqol peshqadamga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi uchrashuvni juda yuqori surʼatda boshlab, raqibga dastlabki daqiqalardanoq tazyiq oʻtkazdi. Bahsning atigi 2-daqiqasidayoq Álex Baenaaning aniq uzatmasidan soʻng Lamine Yamal chap oyogʻi bilan toʻpni darvoza burchagiga yoʻllab, hisobni ochdi. Opta statistik maʼlumotlariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi ketma-ket ikkita oʻyinda (Angliya va Xorvatiyaga qarshi) dastlabki ikki daqiqa ichida gol urishga muvaffaq boʻldi. Bunday natija jamoa tarixida 2004-yildan beri ilk bor qayd etilmoqda.
Xorvatiyaning qarshiligi va ispanlarning tezkor javobiDastlabki tazyiqlarga qaramay, Xorvatiya terma jamoasi oʻyin davomida muvozanatni tiklashga erishdi. 28-daqiqada Ivan Perisicning uzatmasidan keyin Dion Beljo boshi bilan darvozani ishgʻol etib, hisobni tenglashtirdi. Biroq mehmonlarning quvonchi uzoqqa choʻmilmadi. Oradan uch daqiqa oʻtib, burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni Marc Pubill boshi bilan darvozaga yoʻllab, Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi.
Birinchi boʻlim yakunigacha maydon egalari toʻliq ustunlikka ega boʻlishdi. Mikel Oyarzabalning goli ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa, Fermin Lopez boʻlim oxirida toʻpni darvoza ustuniga tekkazdi. Maydon markazidagi nazorat butunlay ispanlar qoʻlida boʻlib, xorvatiyaliklar darvozabon Dominik Livakovic bir necha bor jamoasini ogʻir vaziyatlardan qutqarib qoldi.
Yamalning dubli va yakuniy nuqtaIkkinchi boʻlimda ham oʻyin manzarasi oʻzgarmadi. Ispaniya toʻp nazoratini toʻliq qoʻlida ushlab, hujumlarni davom ettirdi. Uchrashuvning 63-daqiqasida zaxiradan tushgan Pedrining uzatmasini qabul qilib olgan Lamine Yamal qiyin vaziyatdan ham unumli foydalanib, oʻzining ikkinchi va jamoasining uchinchi golini kiritdi.
Uchrashuv yakuniga koʻra, ispanlar 63.7 foiz toʻp nazoratini saqlab qoldi va raqib darvozasi tomon jami 16 ta zarba yoʻlladi. Oʻyinning 81-daqiqasida Xorvatiya futboli afsonasi Luka Modric zaxiradan maydonga tushganida, Sevilya muxlislari uning hurmati sifatida oʻrinlaridan turib qarsak chalishdi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa 89-daqiqada Mikel Merinoning uzatmasidan soʻng Nico Williams qoʻydi va oʻyin 4:1 hisobida yakunlandi.
Izohlar 0
…