Zamonaviy avtomobillar va mobil ilovalar haydovchilar maʼlumotlarini sizdirmoqda

·26·Texno
Zamonaviy avtomobillar va mobil ilovalar haydovchilar maʼlumotlarini sizdirmoqda

Zamonaviy avtomobillar oʻrnatilgan Wi-Fi, GPS va boshqa tarmoq texnologiyalari yordamida oʻz egalari haqida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni toʻplaydi va bu maʼlumotlar maxfiy qolmayapti. Northeastern universiteti tadqiqotchilari oʻtkazgan yangi ilmiy ish shuni koʻrsatdiki, avtomobilsozlik sanoatida shaxsiy maʼlumotlarni uchinchi shaxslarga uzatish koʻlami oʻta keng boʻlib, isteʼmolchilar uchun undan qochish deyarli imkonsiz. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tadqiqot 17 ta avtomobilsozlik brendiga tegishli boʻlgan 21 ta soʻnggi rusumdagi mashinani, jumladan Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla va Toyota kabi mashhur brandlarni qamrab olgan. Shuningdek, mutaxassislar ularga mos keluvchi 30 ta mobil ilovani ham oʻrganib chiqib, ularning maxfiylikka taʼsirini tahlil qilishgan.

Maʼlumotlar qayerga ketmoqda?

Tadqiqot natijalariga koʻra, tekshirilgan 21 ta avtomobilning 19 tasi maʼlumotlar trafigini kamida bitta uchinchi tomonga yoʻnaltirgan. Sinovdan oʻtgan 30 ta mobil ilovaning yttitasi esa transport vositasining identifikatsiya raqami (VIN), elektron pochta manzillari, telefon raqamlari va aniq geolokatsiya kabi maxfiy maʼlumotlarni reklama hamda kuzatuv bilan shugʻullanuvchi kompaniyalarga uzatgani aniqlangan.

Mutaxassislar haydovchilarning shaxsiy maʼlumotlari Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap va Yahoo kabi yirik texnologiya kompaniyalariga yetib borayotganini aniqlashdi. Bir nechta turdagi axborotlar aynan bitta uchinchi tarafga yuborilishi natijasida reklama beruvchilar va maʼlumotlar brokerlari isteʼmolchilarning chuqurlashtirilgan raqamli profillarini yaratish imkoniyatiga ega boʻlmoqda.

Ilovalar va avtomobilsozlarning munosabati

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, mobil ilovani avtomobilga ulash reklamachilar va trekerlar taʼsirini taxminan ikki baravar oshiradi. Hosil qilingan bunday maxfiy profillar banklar hamda sugʻurta kompaniyalari kabi turli tashkilotlarga sotiladi, bu esa isteʼmolchilar uchun katta xavf tugʻdiradi.

Tadqiqot natijalari avtomobil ishlab chiqaruvchilarga taqdim etilganda, Honda kompaniyasidan tashqari barcha brendlar masʼuliyatni boshqalarga yoki toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilarning oʻziga toʻnkashgan. Honda esa xabardor boʻlgach, oʻzining maʼlumot yigʻish amaliyotini yaxshilagan va pudratchisiga olgan barcha geolokatsiya maʼlumotlarini oʻchirib tashlashni buyurgan.

Koʻpgina avtomobilsozlar mobil ilovalardagi ayrim havolalar tashqi veb-sahifalarga ochilishini, ular esa mijoz maʼlumotlarini yigʻuvchi kukilarni oʻz ichiga olishi mumkinligini bildirishgan. Biroq, bu jarayonlarning aksariyati haydovchilarning ogohlantirishi va roziligisiz amalga oshirilishi aniqlangan.

AvtomobilTexnologiyaMaxfiylikMaʼlumotlarTesla
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk barcha avtomobillar Starlink bilan jihozlanishini aytdiElon Musk barcha avtomobillar Starlink bilan jihozlanishini aytdi10 avgust 15:22Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda10 sentabr 01:20Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchi5 sentabr 01:29Universal sunʼiy intellekt modellari avtomobil boshqaruvida sinovdan oʻtkazildiUniversal sunʼiy intellekt modellari avtomobil boshqaruvida sinovdan oʻtkazildi28 sentabr 01:56Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqda9 sentabr 18:57Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi20 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi