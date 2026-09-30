O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya terma jamoasi bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
- Tarixan Suriya O‘zbekiston uchun noqulay raqib bo‘lib, 7 ta o‘yinning 3 tasida g‘alaba qozongan, O‘zbekiston esa 2 marta yutgan, 2 ta o‘yin durang bilan yakunlangan.
- To‘plar nisbati 5:5 bo‘lib, bu jamoalar o‘rtasidagi qattiq kurashdan dalolat beradi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1 oktyabr kuni FIFA kunlari doirasida poytaxtdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Suriya terma jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Soat 19:00 da start oluvchi mazkur bellashuv oldidan ikki terma jamoaning o‘zaro to‘qnashuvlar tarixiga nazar tashlansa, raqib milliy jamoamiz uchun Osiyodagi eng noqulay va qattiq qarshilik ko‘rsatuvchi jamoalardan biri ekani ko‘zga tashlanadi.
Shu kungacha tomonlar yashil maydonda jami 7 marta ro‘baro kelgan bo‘lib, g‘alabalar bo‘yicha ustunlik hozircha suriyaliklar tomonida: raqib 3 bor zafar quchgan, O‘zbekiston hisobida 2 ta g‘alaba mavjud, yana 2 ta uchrashuvda durang qayd etilgan. Qizig‘i, to‘plar nisbati mutlaq muvozanatda bo‘lib, 5:5 ko‘rinishini tashkil etmoqda. Jamoalarning so‘nggi rasmiy bahsi 2024 yil boshida Qatar mezbonlik qilgan Osiyo kubogi guruh bosqichida kechgan va unda hisob ochilmagan edi (0:0).
«7 ta o‘yin, 5:5 to‘plar nisbati va Toshkentdagi derbi»: Bahs oldidan 5 ta asosiy fakt
O‘zbekiston va Suriya terma jamoalarining tarixiy qarama-qarshiligi bo‘yicha eng muhim dalillar:
Raqib hisobida ustunlik: 7 ta o‘zaro uchrashuvning 3 tasida Suriya, 2 tasida O‘zbekiston g‘alaba qozongan, 2 bahs durang bilan yakunlangan;
Mutlaq tenglikdagi to‘plar nisbati: Har ikki terma jamoa o‘zaro bahslarda raqib darvozasiga roppa-rosa 5 tadan gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan (5:5);
Tarixdagi ilk to‘qnashuv (1996 yil): Ikki jamoa ilk bor bundan 28 yil muqaddam to‘qnash kelgan bo‘lib, unda Suriya 2:1 hisobida ustun kelgan;
Qatardagi so‘nggi murosasiz jang (2024 yil): So‘nggi bahs 2024 yilgi Osiyo kubogida kuzatilgan va unda 0:0 hisobidagi jangovar durang qayd etilgan;
Toshkentda kechki start: Navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 1 oktyabr kuni soat 19:00 da «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi.
O‘zbekiston va Suriya milliy terma jamoalarining o‘zaro o‘yinlari tarixi tasnifi
Jamoalar o‘rtasida o‘tkazilgan barcha 7 ta uchrashuv natijalari va musobaqa maqomi jadvali:
Sana / Yil
Musobaqa yoki bahs maqomi
Uchrashuv hisobi
O‘yin natijasi va xulosasi
1996 yil
Xalqaro rasmiy / o‘rtoqlik bahsi
1 : 2
Suriya g‘alabasi (tarixdagi ilk uchrashuv)
2016 yil
JCH saralash bosqichi
1 : 0
O‘zbekistonning muhim g‘alabasi
2017 yil
JCH saralash bosqichi
0 : 1
Suriya javob g‘alabasiga erishdi
2018 yil
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
1 : 1
Tomonlar murosaga keldi (durang)
2019 yil
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
2 : 0
O‘zbekistonning eng yirik g‘alabasi
2020 yil
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
0 : 1
Suriya kichik hisobda g‘alaba qozondi
2024 yil
Osiyo kubogi guruh bosqichi
0 : 0
Hisob ochilmagan himoyaviy durang
Jami 7 ta o‘yin
O‘zaro tarixiy balans
To‘plar: 5 — 5
O‘zbekiston: 2 g‘alaba, Suriya: 3 g‘alaba, 2 durang
Taktik va tahliliy ekspertiza: Nega Suriya milliy jamoamiz uchun doim noqulay raqib?
Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sport sharhlovchilarining xulosalari:
«Yopiq va himoyaviy futbol modeli»: Suriya terma jamoasi an’anaviy ravishda past blokda, tartibli himoya va kuchli jismoniy yakkakurashlarga asoslangan futbol ko‘rsatadi; 7 ta uchrashuvdan 6 tasida bittadan ortiq gol farqi qayd etilmagani (faqat 2019 yilgi 2:0 bundan mustasno) raqibning himoyasini yorib o‘tish milliy jamoamiz hujumchilari uchun doimo og‘ir sinov bo‘lib kelganini ko‘rsatadi;
«Psixologik to‘siq va o‘zaro muvozanat»: To‘plar nisbatining 5:5 ekani jamoalar o‘rtasidagi har bir qarich maydon uchun qattiq jang kechishini anglatadi; hatto 2024 yilgi Osiyo kubogida ham milliy termamiz yaqqol favorit bo‘lishiga qaramay, suriyaliklar himoyasini sindira olmagan edi; shu bois Toshkentdagi mazkur bahs shunchaki o‘rtoqlik emas, balki statistik ustunlikni tenglashtirish uchun muhim psixologik imkoniyatdir;
Srechko Katanes uchun rasmiy saralash oldi repetitsiyasi: Murabbiylar shtabi uchun Suriya kabi jismoniy kuchli va chuqur himoyalanuvchi raqibga qarshi o‘ynash — Jahon chempionati saralashidagi ehtimoliy shunday raqiblar bilan bahslar oldidan hujum chizig‘ini sinovdan o‘tkazish va yangi kombinatsiyalarni sinash uchun ideal maydon bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, milliy terma jamoamiz 1 oktyabr kuni Suriya himoyasini yorib o‘tib, tarixiy statistikadagi g‘alabalar sonini tenglashtira oladimi? Siz ushbu bellashuvda qanday hisobni taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining navbatdagi muhim bahsi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…