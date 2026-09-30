O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi

·67·Sport
O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya terma jamoasi bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
  • Tarixan Suriya O‘zbekiston uchun noqulay raqib bo‘lib, 7 ta o‘yinning 3 tasida g‘alaba qozongan, O‘zbekiston esa 2 marta yutgan, 2 ta o‘yin durang bilan yakunlangan.
  • To‘plar nisbati 5:5 bo‘lib, bu jamoalar o‘rtasidagi qattiq kurashdan dalolat beradi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1 oktyabr kuni FIFA kunlari doirasida poytaxtdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Suriya terma jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Soat 19:00 da start oluvchi mazkur bellashuv oldidan ikki terma jamoaning o‘zaro to‘qnashuvlar tarixiga nazar tashlansa, raqib milliy jamoamiz uchun Osiyodagi eng noqulay va qattiq qarshilik ko‘rsatuvchi jamoalardan biri ekani ko‘zga tashlanadi.

Shu kungacha tomonlar yashil maydonda jami 7 marta ro‘baro kelgan bo‘lib, g‘alabalar bo‘yicha ustunlik hozircha suriyaliklar tomonida: raqib 3 bor zafar quchgan, O‘zbekiston hisobida 2 ta g‘alaba mavjud, yana 2 ta uchrashuvda durang qayd etilgan. Qizig‘i, to‘plar nisbati mutlaq muvozanatda bo‘lib, 5:5 ko‘rinishini tashkil etmoqda. Jamoalarning so‘nggi rasmiy bahsi 2024 yil boshida Qatar mezbonlik qilgan Osiyo kubogi guruh bosqichida kechgan va unda hisob ochilmagan edi (0:0).

«7 ta o‘yin, 5:5 to‘plar nisbati va Toshkentdagi derbi»: Bahs oldidan 5 ta asosiy fakt

O‘zbekiston va Suriya terma jamoalarining tarixiy qarama-qarshiligi bo‘yicha eng muhim dalillar:

  • Raqib hisobida ustunlik: 7 ta o‘zaro uchrashuvning 3 tasida Suriya, 2 tasida O‘zbekiston g‘alaba qozongan, 2 bahs durang bilan yakunlangan;

  • Mutlaq tenglikdagi to‘plar nisbati: Har ikki terma jamoa o‘zaro bahslarda raqib darvozasiga roppa-rosa 5 tadan gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan (5:5);

  • Tarixdagi ilk to‘qnashuv (1996 yil): Ikki jamoa ilk bor bundan 28 yil muqaddam to‘qnash kelgan bo‘lib, unda Suriya 2:1 hisobida ustun kelgan;

  • Qatardagi so‘nggi murosasiz jang (2024 yil): So‘nggi bahs 2024 yilgi Osiyo kubogida kuzatilgan va unda 0:0 hisobidagi jangovar durang qayd etilgan;

  • Toshkentda kechki start: Navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 1 oktyabr kuni soat 19:00 da «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston va Suriya milliy terma jamoalarining o‘zaro o‘yinlari tarixi tasnifi

Jamoalar o‘rtasida o‘tkazilgan barcha 7 ta uchrashuv natijalari va musobaqa maqomi jadvali:

Sana / Yil

Musobaqa yoki bahs maqomi

Uchrashuv hisobi

O‘yin natijasi va xulosasi

1996 yil

Xalqaro rasmiy / o‘rtoqlik bahsi

1 : 2

Suriya g‘alabasi (tarixdagi ilk uchrashuv)

2016 yil

JCH saralash bosqichi

1 : 0

O‘zbekistonning muhim g‘alabasi

2017 yil

JCH saralash bosqichi

0 : 1

Suriya javob g‘alabasiga erishdi

2018 yil

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

1 : 1

Tomonlar murosaga keldi (durang)

2019 yil

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

2 : 0

O‘zbekistonning eng yirik g‘alabasi

2020 yil

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

0 : 1

Suriya kichik hisobda g‘alaba qozondi

2024 yil

Osiyo kubogi guruh bosqichi

0 : 0

Hisob ochilmagan himoyaviy durang

Jami 7 ta o‘yin

O‘zaro tarixiy balans

To‘plar: 5 — 5

O‘zbekiston: 2 g‘alaba, Suriya: 3 g‘alaba, 2 durang

Taktik va tahliliy ekspertiza: Nega Suriya milliy jamoamiz uchun doim noqulay raqib?

Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Yopiq va himoyaviy futbol modeli»: Suriya terma jamoasi an’anaviy ravishda past blokda, tartibli himoya va kuchli jismoniy yakkakurashlarga asoslangan futbol ko‘rsatadi; 7 ta uchrashuvdan 6 tasida bittadan ortiq gol farqi qayd etilmagani (faqat 2019 yilgi 2:0 bundan mustasno) raqibning himoyasini yorib o‘tish milliy jamoamiz hujumchilari uchun doimo og‘ir sinov bo‘lib kelganini ko‘rsatadi;

  • «Psixologik to‘siq va o‘zaro muvozanat»: To‘plar nisbatining 5:5 ekani jamoalar o‘rtasidagi har bir qarich maydon uchun qattiq jang kechishini anglatadi; hatto 2024 yilgi Osiyo kubogida ham milliy termamiz yaqqol favorit bo‘lishiga qaramay, suriyaliklar himoyasini sindira olmagan edi; shu bois Toshkentdagi mazkur bahs shunchaki o‘rtoqlik emas, balki statistik ustunlikni tenglashtirish uchun muhim psixologik imkoniyatdir;

  • Srechko Katanes uchun rasmiy saralash oldi repetitsiyasi: Murabbiylar shtabi uchun Suriya kabi jismoniy kuchli va chuqur himoyalanuvchi raqibga qarshi o‘ynash — Jahon chempionati saralashidagi ehtimoliy shunday raqiblar bilan bahslar oldidan hujum chizig‘ini sinovdan o‘tkazish va yangi kombinatsiyalarni sinash uchun ideal maydon bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, milliy terma jamoamiz 1 oktyabr kuni Suriya himoyasini yorib o‘tib, tarixiy statistikadagi g‘alabalar sonini tenglashtira oladimi? Siz ushbu bellashuvda qanday hisobni taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining navbatdagi muhim bahsi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston milliy terma jamoasiSuriya milliy terma jamoasiPaxtakor stadioni1 oktyabr 2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:441 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi14 sentabr 18:21O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30Ortiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildiOrtiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildi8 avgust 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi