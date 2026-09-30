iQOO 16 flagmani taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va 8400 mA·ch batareya

·26·Texno
iQOO 16 flagmani taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va 8400 mA·ch batareya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda iQOO 16 flagmani taqdim etildi, u Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlangan va AnTuTu benchmarkida 5,574 million ball to'plagan.
  • Qurilma 6,85 dyuymli Samsung Everest ekrani, 8400 mA·ch sig'imli batareya hamda 50 megapikselli Sony sensorli asosiy va periskopik kameralarga ega.
  • Yangi OriginOS 7 operatsion tizimi beshtagacha ilovani bir vaqtda ko'rsatish va kengaytirilgan sun'iy intellekt funksiyalarini taqdim etadi.

Xitoyda mobil texnologiyalar bozorida yangi flagman — iQOO 16 smartfoni rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari va yuqori unumdorligi sababli mutaxassislar tomonidan haqli ravishda «ichidagi monstr» deb atalmoqda. Yangi avlod flagmani eng soʻnggi protsessor, oʻta sigʻimli akkumulyator hamda ilgʻor ekran texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 6000 yuan (taxminan 895 AQSh dollari) etib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan smartfon Qualcomm kompaniyasining eng yangi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga ega ilk qurilmalardan biri boʻlib chiqdi. Taʼsirchan quvvat koʻrsatkichlarini namoyish etuvchi ushbu chip AnTuTu benchmark sinovida naqd 5,574 million ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu esa foydalanuvchilarga eng ogʻir oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda ham muammosiz ishlash imkonini beradi.

Displey va ilgʻor texnologiyalar

Qurilma 6,85 dyuymli yuqori sifatli Samsung Everest ekrani bilan jihozlangan boʻlib, unda yangi M16 materiali va 2K LEAD 2.0 texnologiyasi qoʻllanilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xuddi shunday ekran matritsasi kelgusida chiqishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida ham qoʻllanilishi mumkin. Displeyning global choʻqqi yorqinligi 2800 nitni, mahalliy yorqinligi esa 10 000 nitni tashkil etadi.

Shuningdek, ekran 165 Hz yuqori yangilanish chastotasini hamda 3300 Hz chastotali PWM (shirillashni boshqarish) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Koʻzni himoya qilish va foydalanish qulayligini oshirish maqsadida displey maxsus antijilvirlovchi qoplama bilan qoplangan boʻlib, har bir ekran zavod sharoitida yorqinlik hamda rang uzatish boʻyicha alohida kalibrlashdan oʻtkaziladi.

Sovutish tizimi va avtonomlik

Smartfonning qizishini oldini olish uchun ulkan sovutish tizimi oʻrnatilgan. Uning tarkibiga maydoni 8500 mm² boʻlgan bugʻlanish kamerasi hamda umumiy maydoni 29 453 mm² ni tashkil etuvchi uch qatlamli issiqlik oʻtkazuvchi grafit qatlami kiritilgan. Bu tizim yuqori yuklamalar ostida ham qurilma haroratini barqaror saqlashga xizmat qiladi.

Akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham iQOO 16 oʻz sinfida yetakchilardan biriga aylandi. Qurilma 8400 mA·ch quvvatga ega ulkan batareya bilan taʼminlangan boʻlib, u 100 vattli tezkor quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfondan uzoq vaqt davomida quvvat haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.

Kamera imkoniyatlari borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Asosiy kamera 1/1.3 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony sensoridan foydalanadi. Shuningdek, qurilma 50 megapikselli Sony sensorli periskopik kamerasi bilan ham jihozlangan boʻlib, u uzoqdagi obyektlarni sifatli yaqinlashtirish imkonini beradi.

iQOO 16 brend tarixida yangi OriginOS 7 dasturiy taʼminot bazasida ishga tushirilgan ilk smartfon boʻldi. Yangi tizim bir vaqtning oʻzida beshtagacha ilovani ekranda faol koʻrsatish imkonini beradi. Shu bilan birga, shaxsiy vidjetlar, eslatmalar va boshqa qulay vositalarni yaratishga moʻljallangan kengaytirilgan sunʼiy intellekt funksiyalari tizimga chuqur integratsiya qilingan.

IQOO 16Snapdragon 8 EliteSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildi3 sentabr 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi