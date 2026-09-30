iQOO 16 flagmani taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va 8400 mA·ch batareya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda iQOO 16 flagmani taqdim etildi, u Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlangan va AnTuTu benchmarkida 5,574 million ball to'plagan.
- Qurilma 6,85 dyuymli Samsung Everest ekrani, 8400 mA·ch sig'imli batareya hamda 50 megapikselli Sony sensorli asosiy va periskopik kameralarga ega.
- Yangi OriginOS 7 operatsion tizimi beshtagacha ilovani bir vaqtda ko'rsatish va kengaytirilgan sun'iy intellekt funksiyalarini taqdim etadi.
Xitoyda mobil texnologiyalar bozorida yangi flagman — iQOO 16 smartfoni rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari va yuqori unumdorligi sababli mutaxassislar tomonidan haqli ravishda «ichidagi monstr» deb atalmoqda. Yangi avlod flagmani eng soʻnggi protsessor, oʻta sigʻimli akkumulyator hamda ilgʻor ekran texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 6000 yuan (taxminan 895 AQSh dollari) etib belgilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan smartfon Qualcomm kompaniyasining eng yangi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga ega ilk qurilmalardan biri boʻlib chiqdi. Taʼsirchan quvvat koʻrsatkichlarini namoyish etuvchi ushbu chip AnTuTu benchmark sinovida naqd 5,574 million ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu esa foydalanuvchilarga eng ogʻir oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda ham muammosiz ishlash imkonini beradi.
Displey va ilgʻor texnologiyalarQurilma 6,85 dyuymli yuqori sifatli Samsung Everest ekrani bilan jihozlangan boʻlib, unda yangi M16 materiali va 2K LEAD 2.0 texnologiyasi qoʻllanilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xuddi shunday ekran matritsasi kelgusida chiqishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida ham qoʻllanilishi mumkin. Displeyning global choʻqqi yorqinligi 2800 nitni, mahalliy yorqinligi esa 10 000 nitni tashkil etadi.
Shuningdek, ekran 165 Hz yuqori yangilanish chastotasini hamda 3300 Hz chastotali PWM (shirillashni boshqarish) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Koʻzni himoya qilish va foydalanish qulayligini oshirish maqsadida displey maxsus antijilvirlovchi qoplama bilan qoplangan boʻlib, har bir ekran zavod sharoitida yorqinlik hamda rang uzatish boʻyicha alohida kalibrlashdan oʻtkaziladi.
Sovutish tizimi va avtonomlikSmartfonning qizishini oldini olish uchun ulkan sovutish tizimi oʻrnatilgan. Uning tarkibiga maydoni 8500 mm² boʻlgan bugʻlanish kamerasi hamda umumiy maydoni 29 453 mm² ni tashkil etuvchi uch qatlamli issiqlik oʻtkazuvchi grafit qatlami kiritilgan. Bu tizim yuqori yuklamalar ostida ham qurilma haroratini barqaror saqlashga xizmat qiladi.
Akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham iQOO 16 oʻz sinfida yetakchilardan biriga aylandi. Qurilma 8400 mA·ch quvvatga ega ulkan batareya bilan taʼminlangan boʻlib, u 100 vattli tezkor quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfondan uzoq vaqt davomida quvvat haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.
Kamera imkoniyatlari borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Asosiy kamera 1/1.3 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony sensoridan foydalanadi. Shuningdek, qurilma 50 megapikselli Sony sensorli periskopik kamerasi bilan ham jihozlangan boʻlib, u uzoqdagi obyektlarni sifatli yaqinlashtirish imkonini beradi.
iQOO 16 brend tarixida yangi OriginOS 7 dasturiy taʼminot bazasida ishga tushirilgan ilk smartfon boʻldi. Yangi tizim bir vaqtning oʻzida beshtagacha ilovani ekranda faol koʻrsatish imkonini beradi. Shu bilan birga, shaxsiy vidjetlar, eslatmalar va boshqa qulay vositalarni yaratishga moʻljallangan kengaytirilgan sunʼiy intellekt funksiyalari tizimga chuqur integratsiya qilingan.
Izohlar 0
…