UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdi

·13·Sport
UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UEFA Millatlar ligasi doirasidagi o'yinning 4:1 hisobidagi g'alabasi bilan Ispaniya 3-guruhda yaqqol peshqadam bo'ldi.
  • Sevilya shahrida o'tgan bahsda Lamine Yamal o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va uchrashuvda ikkita gol urdi.
  • Marc Pubill va Nico Williams ham Ispaniya terma jamoasi safida gol urishga muvaffaq bo'lishdi.

UEFA Millatlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Ispaniya terma jamoasi oʻz maydonida Xorvatiyani yirik 4:1 hisobida magʻlub etdi. Sevilya shahridagi «Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan» stadionida kechgan bahsda Luis de la Fuente shogirdlari raqibiga deyarli imkon qoldirmadi va guruhdagi ustunligini yaqqol namoyon etdi. Ushbu gʻalaba Ispaniya jamoasining 3-guruhda yaqqol peshqadam boʻlib olishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamalning yorqin oʻyini va tezkor gollar

Goal.com nashri xabar berishicha, oʻyin maydonidagi eng yorqin namoyishni yosh iqtidor egasi Lamine Yamal taqdim etdi va uchrashuvda eng yuqori bahoga loyiq koʻrildi. Maydon egalari bellashuvning dastlabki daqiqayoq hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi. Ikkinchi daqiqadayoq Álex Baena uzatgan toʻpni Lamine Yamal darvozaga yoʻllab, ispanlarni oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng ham ispanlar hujumlarni toʻxtatmadi.

Biroq xorvatlar ham boʻsh kelishmadi. Uchrashuvning 28-daqiqasida Ivan Perisichning qanotdan amalga oshirgan ajoyib uzatmasidan keyin Dion Drena Beljo boshi bilan gol urib, muvozanatni tikladi va mezbon muxlislarni biroz jim qilib qoʻydi. Shunga qaramay, Luis de la Fuente shogirdlarining javobi juda tez va qatʼiy boʻldi.

Ikkinchi boʻlimdagi toʻliq ustunlik

Oʻtkazib yuborilgan goldan atigi uch daqiqa oʻtib, Marc Pubill Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi. U Lamine Yamalning burchakdan uzatgan toʻpini bosh bilan darvozaga joylab, tanaffusga 2:1 hisobida ustun chiqishni taʼminladi. Ikkinchi boʻlimda maydon egalari 63.7 foiz toʻp nazoratini oʻrnatib, xorvatlar yarim himoyasini butunlay chigal vaziyatga solib qoʻyishdi.

Uchrashuvning 60-daqiqasidan soʻng Lamine Yamal oʻzining uchrashuvdagi ikkinchi golini kiritdi. Oʻyin oxiriga kelib esa zaxiradan maydonga tushgan Nico Williams yakuniy hisobni oʻrnatdi va xorvatlar darvozasiga toʻrtinchi toʻpni kiritdi. Himoya chizigʻidagi tartib va darvozabonning ishonchli harakatlari Xorvatiya terma jamoasiga ikkinchi boʻlimda faqat ikkita aniq zarba berish imkonini xolos qoldirdi, xolos.

IspaniyaXorvatiyaLamine YamalUEFA Millatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiBugun 01:56Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiMartin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi23 sentabr 21:14Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiKecha 11:12Ivan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdiIvan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdi28 sentabr 10:53Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqda12 avgust 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi