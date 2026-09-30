UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UEFA Millatlar ligasi doirasidagi o'yinning 4:1 hisobidagi g'alabasi bilan Ispaniya 3-guruhda yaqqol peshqadam bo'ldi.
- Sevilya shahrida o'tgan bahsda Lamine Yamal o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va uchrashuvda ikkita gol urdi.
- Marc Pubill va Nico Williams ham Ispaniya terma jamoasi safida gol urishga muvaffaq bo'lishdi.
UEFA Millatlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Ispaniya terma jamoasi oʻz maydonida Xorvatiyani yirik 4:1 hisobida magʻlub etdi. Sevilya shahridagi «Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan» stadionida kechgan bahsda Luis de la Fuente shogirdlari raqibiga deyarli imkon qoldirmadi va guruhdagi ustunligini yaqqol namoyon etdi. Ushbu gʻalaba Ispaniya jamoasining 3-guruhda yaqqol peshqadam boʻlib olishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamalning yorqin oʻyini va tezkor gollarGoal.com nashri xabar berishicha, oʻyin maydonidagi eng yorqin namoyishni yosh iqtidor egasi Lamine Yamal taqdim etdi va uchrashuvda eng yuqori bahoga loyiq koʻrildi. Maydon egalari bellashuvning dastlabki daqiqayoq hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi. Ikkinchi daqiqadayoq Álex Baena uzatgan toʻpni Lamine Yamal darvozaga yoʻllab, ispanlarni oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng ham ispanlar hujumlarni toʻxtatmadi.
Biroq xorvatlar ham boʻsh kelishmadi. Uchrashuvning 28-daqiqasida Ivan Perisichning qanotdan amalga oshirgan ajoyib uzatmasidan keyin Dion Drena Beljo boshi bilan gol urib, muvozanatni tikladi va mezbon muxlislarni biroz jim qilib qoʻydi. Shunga qaramay, Luis de la Fuente shogirdlarining javobi juda tez va qatʼiy boʻldi.
Ikkinchi boʻlimdagi toʻliq ustunlikOʻtkazib yuborilgan goldan atigi uch daqiqa oʻtib, Marc Pubill Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi. U Lamine Yamalning burchakdan uzatgan toʻpini bosh bilan darvozaga joylab, tanaffusga 2:1 hisobida ustun chiqishni taʼminladi. Ikkinchi boʻlimda maydon egalari 63.7 foiz toʻp nazoratini oʻrnatib, xorvatlar yarim himoyasini butunlay chigal vaziyatga solib qoʻyishdi.
Uchrashuvning 60-daqiqasidan soʻng Lamine Yamal oʻzining uchrashuvdagi ikkinchi golini kiritdi. Oʻyin oxiriga kelib esa zaxiradan maydonga tushgan Nico Williams yakuniy hisobni oʻrnatdi va xorvatlar darvozasiga toʻrtinchi toʻpni kiritdi. Himoya chizigʻidagi tartib va darvozabonning ishonchli harakatlari Xorvatiya terma jamoasiga ikkinchi boʻlimda faqat ikkita aniq zarba berish imkonini xolos qoldirdi, xolos.
Izohlar 0
…