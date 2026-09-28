Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi

·65·Sport
Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etgan Millatlar ligasi o'yinida Krishtianu Ronaldu so'nggi 18 yilda ilk bor rasmiy o'yinni to'liqligicha zaxirada o'tkazdi.
  • Bosh murabbiy Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini o'yinning borishi va taktik zarurat tufayli zaxirada qoldirishga qaror qildi.
  • O'yin yakunida Ronaldu muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etdi, bu esa muhokamalarga sabab bo'ldi.

Oʻzbekiston va jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida boʻlib turgan navbatdagi Millatlar ligasi bahsida Portugaliya terma jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida magʻlub etdi. Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan uchrashuvda jamoa sardori Krishtianu Ronaldu ilk bor soʻnggi 18 yil ichida rasmiy oʻyinni toʻliqligicha zaxirada oʻtkazdi va oʻyin yakunidan keyin muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etdi. Bu holat futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarixiy zaxirada qolish va murabbiy qarori

O Jogo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini butun 90 daqiqa davomida zaxirada qoldirishga qaror qildi. Bu voqea Krishtianu Ronaldu uchun oxirgi 18 yil ichida ilk bor rasmiy xalqaro oʻyinda maydonga tushmasdan toʻliq oʻyinni zaxirada kuzatish bilan yakunlangan ilk holat boʻldi. Taqqoslash uchun, oxirgi marta shunday holat 2008 yilgi Yevropa chempionatida Shveytsariyaga qarshi guruh bosqichi oʻyinida (0:2) kuzatilgan edi.

Oʻyindan keyin matbuot anjumanida soʻz olgan bosh murabbiy Jorje Jezush ushbu taktik qarorni himoya qildi. Uning tushuntirishicha, uchrashuvning borishi va tempidan kelib chiqqan holda, Ronalduning oʻziga xos profilidagi hujumchini maydonga tushirish zarurati tugʻilmagan. Shuningdek, murabbiy jamoaning Oslodagi himoya chizigʻidagi tartibi va taktik ijrosidan mamnun ekanini yashirmadi.

Sardorning noroziligi va kelajakdagi suhbat

Biroq asosiy eʼtibor oʻyindan keyingi voqealarga qaratildi. Hususan, hakamning hushtagidan soʻng portugaliyalik futbolchilar maydonda yigʻilib, stadionga tashrif buyurgan 500 nafar safaridagi muxlislarga minnatdorchilik bildirishgan bir paytda, sardor Krishtianu Ronaldu toʻgʻridan-toʻgʻri kiyim almashtirish xonasiga kirib ketdi. Uning jamoa'doshlari bilan birga muxlislarga qoʻl siltab tashakkur izhor etmagani koʻpchilikning eʼtiroziga sabab boʻldi.

Oʻyindan keyingi vaziyatga izoh berar ekan, bosh murabbiy Jorje Jezush oʻsha paytda sardorning maydonni erta tark etganini payqamaganinitan oldi. Shu bilan birga, mutaxassis vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida terma jamoa sardorining vazifalari va masʼuliyati yuzasidan Krishtianu Ronaldu bilan shaxsiy suhbat oʻtkatish niyatida ekanini tasdiqladi. Ushbu voqealarning keyingi rivoji terma jamoadagi muhitga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar nazoratida qolmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiJorje JezushFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiBugun 09:53Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKecha 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi