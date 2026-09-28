Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etgan Millatlar ligasi o'yinida Krishtianu Ronaldu so'nggi 18 yilda ilk bor rasmiy o'yinni to'liqligicha zaxirada o'tkazdi.
- Bosh murabbiy Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini o'yinning borishi va taktik zarurat tufayli zaxirada qoldirishga qaror qildi.
- O'yin yakunida Ronaldu muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etdi, bu esa muhokamalarga sabab bo'ldi.
Oʻzbekiston va jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida boʻlib turgan navbatdagi Millatlar ligasi bahsida Portugaliya terma jamoasi Norvegiyani 2:1 hisobida magʻlub etdi. Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan uchrashuvda jamoa sardori Krishtianu Ronaldu ilk bor soʻnggi 18 yil ichida rasmiy oʻyinni toʻliqligicha zaxirada oʻtkazdi va oʻyin yakunidan keyin muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etdi. Bu holat futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarixiy zaxirada qolish va murabbiy qaroriO Jogo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini butun 90 daqiqa davomida zaxirada qoldirishga qaror qildi. Bu voqea Krishtianu Ronaldu uchun oxirgi 18 yil ichida ilk bor rasmiy xalqaro oʻyinda maydonga tushmasdan toʻliq oʻyinni zaxirada kuzatish bilan yakunlangan ilk holat boʻldi. Taqqoslash uchun, oxirgi marta shunday holat 2008 yilgi Yevropa chempionatida Shveytsariyaga qarshi guruh bosqichi oʻyinida (0:2) kuzatilgan edi.
Oʻyindan keyin matbuot anjumanida soʻz olgan bosh murabbiy Jorje Jezush ushbu taktik qarorni himoya qildi. Uning tushuntirishicha, uchrashuvning borishi va tempidan kelib chiqqan holda, Ronalduning oʻziga xos profilidagi hujumchini maydonga tushirish zarurati tugʻilmagan. Shuningdek, murabbiy jamoaning Oslodagi himoya chizigʻidagi tartibi va taktik ijrosidan mamnun ekanini yashirmadi.
Sardorning noroziligi va kelajakdagi suhbatBiroq asosiy eʼtibor oʻyindan keyingi voqealarga qaratildi. Hususan, hakamning hushtagidan soʻng portugaliyalik futbolchilar maydonda yigʻilib, stadionga tashrif buyurgan 500 nafar safaridagi muxlislarga minnatdorchilik bildirishgan bir paytda, sardor Krishtianu Ronaldu toʻgʻridan-toʻgʻri kiyim almashtirish xonasiga kirib ketdi. Uning jamoa'doshlari bilan birga muxlislarga qoʻl siltab tashakkur izhor etmagani koʻpchilikning eʼtiroziga sabab boʻldi.
Oʻyindan keyingi vaziyatga izoh berar ekan, bosh murabbiy Jorje Jezush oʻsha paytda sardorning maydonni erta tark etganini payqamaganinitan oldi. Shu bilan birga, mutaxassis vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida terma jamoa sardorining vazifalari va masʼuliyati yuzasidan Krishtianu Ronaldu bilan shaxsiy suhbat oʻtkatish niyatida ekanini tasdiqladi. Ushbu voqealarning keyingi rivoji terma jamoadagi muhitga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar nazoratida qolmoqda.
Izohlar 0
…