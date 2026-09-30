Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya milliy jamoasi Eronni 2:0 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Aleksandr Golovin 21 va 36-daqiqalarda gol urib, dubl qayd etdi.
- Ushbu g‘alaba Rossiyaning so‘nggi uchta o‘rtoqlik uchrashuvidagi ketma-ket uchinchi g‘alabasi bo‘ldi, bu davrda jamoa 8 ta gol urib, birorta ham gol o‘tkazib yubormadi.
- Eron esa qisqa vaqt ichida O‘zbekiston va Rossiyaga qarshi o‘yinlarda mag‘lub bo‘ldi.
Rossiya milliy jamoasi FIFA kunlari doirasidagi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida Eron ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi. Yekaterinburgdagi bahsning asosiy qahramoni esa ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Aleksandr Golovin bo‘ldi.
Valeriy Karpin shogirdlari uchrashuvni faol boshladi va birinchi bo‘limning o‘zidayoq g‘alaba uchun mustahkam poydevor yaratdi. Golovin 21 va 36-daqiqalarda gol urib, Rossiyaga ikki to‘plik ustunlikni ta’minladi.
Golovin birinchi bo‘limdayoq masalani hal qildi
Rossiyaliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olishga harakat qildi.
21-daqiqada Aleksandr Golovin hisobni ochdi. Bu gol Rossiya terma jamoasiga ishonch bag‘ishlagan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay Golovin yana o‘zini ko‘rsatdi.
36-daqiqada yarim himoyachi yana Eron darvozasini ishg‘ol qildi va dubl qayd etdi.
Shu tariqa, birinchi bo‘lim yakunlanishiga qadar Rossiya 2:0 hisobida oldinda bordi.
Ikkinchi bo‘limda esa hisob o‘zgarmadi.
Rossiyaning g‘alabali seriyasi davom etdi
Eron ustidan qozonilgan g‘alaba Karpin jamoasining so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi yaxshi natijalarini davom ettirdi.
Bunga qadar Rossiya:
Burkina-Faso — 3:0;
Trinidad va Tobago — 3:0;
Eron — 2:0
hisobida g‘alaba qozongan.
Demak, Rossiya so‘nggi uchta bahsda raqiblariga qarshi 8 ta gol urib, birorta ham gol o‘tkazib yubormadi.
Bu natija Karpin jamoasining FIFA kunlaridagi o‘rtoqlik o‘yinlarida ishonchli seriya qayd etayotganini ko‘rsatmoqda.
Eron uchun O‘zbekistondan keyin yana bir mag‘lubiyat
Eron milliy jamoasi uchun Rossiyaga qarshi bahs yana bir mag‘lubiyat bilan yakunlandi.
Bunga qadar eronliklar Farg‘onada O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan va 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.
Shu tariqa, Eron terma jamoasi qisqa vaqt ichida O‘zbekiston va Rossiya kabi jamoalarga qarshi o‘yinlarda g‘alaba qozona olmadi.
Bu ikki uchrashuvda Eron darvozasiga jami beshta gol kiritildi.
Rossiyani yana ikki muhim o‘yin kutmoqda
Karpin shogirdlari Eron ustidan qozonilgan g‘alaba bilan FIFA kunlaridagi dasturini yakunlamaydi.
Rossiya terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvini 3 oktyabr kuni Namibiyaga qarshi o‘tkazadi. Bahs Yekaterinburg shahrida bo‘lib o‘tadi.
Shundan so‘ng rossiyaliklar 6 oktyabr kuni Nigeriya bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuv Nijniy Novgorodda o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Shu tariqa, Rossiyani qisqa muddat ichida yana ikki xalqaro o‘rtoqlik bahsi kutmoqda.
FIFA reytingida ham farq bor
Ayni vaqtda Rossiya FIFA reytingida 35-o‘rinda, Eron esa 22-pog‘onada joylashgan.
Reytingda Eron yuqoriroq o‘rinda turganiga qaramay, maydondagi natija Rossiya foydasiga hal bo‘ldi.
Rossiya — Eron 2:0
Gollar: Golovin, 21, 36.
Rossiya terma jamoasi uchun esa Golovinning dubl qayd etgani va jamoaning ketma-ket uchinchi o‘rtoqlik g‘alabasi keyingi uchrashuvlar oldidan yaxshi statistika bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…