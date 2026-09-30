Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi

·56·Sport
Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya milliy jamoasi Eronni 2:0 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Aleksandr Golovin 21 va 36-daqiqalarda gol urib, dubl qayd etdi.
  • Ushbu g‘alaba Rossiyaning so‘nggi uchta o‘rtoqlik uchrashuvidagi ketma-ket uchinchi g‘alabasi bo‘ldi, bu davrda jamoa 8 ta gol urib, birorta ham gol o‘tkazib yubormadi.
  • Eron esa qisqa vaqt ichida O‘zbekiston va Rossiyaga qarshi o‘yinlarda mag‘lub bo‘ldi.

Rossiya milliy jamoasi FIFA kunlari doirasidagi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida Eron ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi. Yekaterinburgdagi bahsning asosiy qahramoni esa ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Aleksandr Golovin bo‘ldi.

Valeriy Karpin shogirdlari uchrashuvni faol boshladi va birinchi bo‘limning o‘zidayoq g‘alaba uchun mustahkam poydevor yaratdi. Golovin 21 va 36-daqiqalarda gol urib, Rossiyaga ikki to‘plik ustunlikni ta’minladi.

Golovin birinchi bo‘limdayoq masalani hal qildi

Rossiyaliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olishga harakat qildi.

21-daqiqada Aleksandr Golovin hisobni ochdi. Bu gol Rossiya terma jamoasiga ishonch bag‘ishlagan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay Golovin yana o‘zini ko‘rsatdi.

36-daqiqada yarim himoyachi yana Eron darvozasini ishg‘ol qildi va dubl qayd etdi.

Shu tariqa, birinchi bo‘lim yakunlanishiga qadar Rossiya 2:0 hisobida oldinda bordi.

Ikkinchi bo‘limda esa hisob o‘zgarmadi.

Rossiyaning g‘alabali seriyasi davom etdi

Eron ustidan qozonilgan g‘alaba Karpin jamoasining so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi yaxshi natijalarini davom ettirdi.

Bunga qadar Rossiya:

  • Burkina-Faso — 3:0;

  • Trinidad va Tobago — 3:0;

  • Eron — 2:0

hisobida g‘alaba qozongan.

Demak, Rossiya so‘nggi uchta bahsda raqiblariga qarshi 8 ta gol urib, birorta ham gol o‘tkazib yubormadi.

Bu natija Karpin jamoasining FIFA kunlaridagi o‘rtoqlik o‘yinlarida ishonchli seriya qayd etayotganini ko‘rsatmoqda.

Eron uchun O‘zbekistondan keyin yana bir mag‘lubiyat

Eron milliy jamoasi uchun Rossiyaga qarshi bahs yana bir mag‘lubiyat bilan yakunlandi.

Bunga qadar eronliklar Farg‘onada O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan va 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.

Shu tariqa, Eron terma jamoasi qisqa vaqt ichida O‘zbekiston va Rossiya kabi jamoalarga qarshi o‘yinlarda g‘alaba qozona olmadi.

Bu ikki uchrashuvda Eron darvozasiga jami beshta gol kiritildi.

Rossiyani yana ikki muhim o‘yin kutmoqda

Karpin shogirdlari Eron ustidan qozonilgan g‘alaba bilan FIFA kunlaridagi dasturini yakunlamaydi.

Rossiya terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvini 3 oktyabr kuni Namibiyaga qarshi o‘tkazadi. Bahs Yekaterinburg shahrida bo‘lib o‘tadi.

Shundan so‘ng rossiyaliklar 6 oktyabr kuni Nigeriya bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuv Nijniy Novgorodda o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Shu tariqa, Rossiyani qisqa muddat ichida yana ikki xalqaro o‘rtoqlik bahsi kutmoqda.

FIFA reytingida ham farq bor

Ayni vaqtda Rossiya FIFA reytingida 35-o‘rinda, Eron esa 22-pog‘onada joylashgan.

Reytingda Eron yuqoriroq o‘rinda turganiga qaramay, maydondagi natija Rossiya foydasiga hal bo‘ldi.

Rossiya — Eron 2:0

Gollar: Golovin, 21, 36.

Rossiya terma jamoasi uchun esa Golovinning dubl qayd etgani va jamoaning ketma-ket uchinchi o‘rtoqlik g‘alabasi keyingi uchrashuvlar oldidan yaxshi statistika bo‘lib qolmoqda.

RossiyaEronAleksandr GolovinYekaterinburg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdi20 avgust 22:38UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildi6 iyun 13:46Zelenskiy Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaraga tayyor ekanini aytdi...Zelenskiy Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaraga tayyor ekanini aytdi...3 iyun 21:31Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahliliAbbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili25 sentabr 06:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi